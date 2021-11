Zimmern. (lm) "Der Zimmerner Friedhof verfügt ab sofort wieder über einen Ort, an dem sich die Angehörigen, aber auch die Dorfgemeinschaft würdevoll von ihren verstorbenen Mitmenschen verabschieden können", sagte Bürgermeister Thomas Ludwig am vergangenen Wochenende im Rahmen der Einweihungsfeier der neuen Aussegnungshalle auf dem örtlichen Friedhof. Gleichzeitig erinnerte er an die mehr als 20 Jahre währende Planungs- und Entwicklungszeit, die letztlich nicht mit dem Bau eines erforderlichen Vordachs als Wetterschutz und allgemeinen Renovierungsarbeiten, sondern mit einem kompletten Neubau endete.

Ludwigs besonderer Willkommensgruß galt den Gemeinde- und Ortschaftsräten mit Ortsvorsteher Siegfried Barth sowie dem Architekten Martin Kast, den Bediensteten der Gemeindeverwaltung, den Fachplanern, den am Bau beteiligten Firmen, dem Ehrenbürger und Bürgermeister i. R. Ekkehard Brand, Pfarrerin Angelika Bless und Pater Lukas sowie Künstler Bernhard Stüber. Für einen würdevollen Rahmen sorgte der junge Kirchenchor "Jezimus".

Wegen dringlicher Maßnahmen wie etwa des Baus des Dorfgemeinschaftshauses, des Ausbaus des S-Bahn-Haltepunkts und weiterer Bauvorhaben wurde das ursprünglich geplante Modernisierungsvorhaben der 1971 errichteten Leichenhalle zurückgestellt. Nach ausführlichen Erkundungen durch den Gemeinde- und den Ortschaftsrat in umliegenden Gemeinden entschied sich der Gemeinderat zunächst aus Kostengründen nicht für die von Architekt Kast 2014 vorgestellte 413.000-Euro-Neubauvariante, sondern sprach sich erst in einer Sitzung im Mai 2017 für den Neubau aus.

Die neue Aussegnungshalle auf dem Zimmerner Friedhof, die rund eine Dreiviertelmillion Euro kostete, ist nun fertiggestellt. Foto: Liane Merkle

Durch die allgemeine Baukonjunktur samt Fachkräftemangel erreichte man im Rahmen einer neuerlichen Kostenschätzung einen Finanzaufwand von 723.000 Euro (inklusive Neugestaltung der Außenanlage). Nachdem sich sowohl der Planer als auch die kommunalen Verantwortlichen zusammen mit der Bürgerschaft auf Einsparungen geeinigt hatten, und eine Investitionshilfe von 217.000 Euro zugesagt wurde, konnte man den Neubau im finanziellen Rahmen halten.

Da man stets darum bemüht war, alle Ortsteile gleich zu behandeln, musste die ebenfalls dringend anstehende bauliche Veränderung der Seckacher Aussegnungshalle zugunsten von Zimmern aufgrund dessen älteren Ansinnens verschoben werden, betonte Bürgermeister Thomas Ludwig.

Sein Dank galt den am Bau beteiligten Firmen, Behörden und politischen Gremien für das harmonische Miteinander und Architekt Martin Kast für die umsichtige Planung und Bauleitung.

Nachdem Pfarrerin Angelika Bless und Pater Lukas die neue Halle gesegnet hatten und Bernhard Stüber die künstlerischen Inhalte der neuen Gedenktafeln an Stelle des maroden Kriegerdenkmals sowie des Himmelspendants im Hauptraum der Aussegnungshalle erklärt hatte, erläuterte Architekt Martin Kast die Entstehung und den Fortgang des Neubaus.

Demnach fand der erste gemeinsame Ortstermin am 8. November 2011 statt. Nachdem immer offenkundiger wurde, dass größere Schäden an der Bausubstanz erkenntlich waren, stellte das Architekturbüro parallel zu den laufenden Untersuchungen im Februar 2014 der Gemeinde den Entwurf für einen Neubau vor. 2018 wurde dann ein Bauantrag eingereicht. Die Baugenehmigung erfolgte noch im gleichen Jahr.

Den Dankesworten von Bürgermeister Ludwig schloss sich auch Ortsvorsteher Siegfried Barth an, der besonders das große Engagement der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats hervorhob, und dies nicht nur wegen der gemeindlich aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von 550.000 Euro. Lob fand auch das neue Ehrenmal, das von Künstler Bernhard Stüber würdevoll gestaltet worden war und zusammen mit dem neuen Wandbild an der Stirnseite bestens zur neuen Aussegnungshalle passe.

Mit dem Schlusslied "Großer Gott, wir loben dich" wurde die Aussegnungshalle offiziell ihrer Bestimmung übergeben.