Zimmern-Waidachshof. (joc) Für einige ist es "nur" eine Besenwirtschaft, für andere die urigste Kneipe in der Region. Die Rede ist vom "Kolbe" in Seckach-Waidachshof, dessen Wirt Richard Kolbenschlag heute seinen 60. Geburtstag feiern kann. Der langjährige Seckacher Gemeinderat, Landwirt und Gastwirt hat das beliebte Ausflugslokal 2001 eröffnet und es nach seinem eigenen Spitznamen "Zum Kolbe" genannt. Interessant dabei ist, dass die Gastwirtschaft sich in einem Weiler mit gerade mal 15 Einwohnern befindet. Und so sitzt an guten Tagen ein Vielfaches der Einwohnerzahl in und um den Besen mit bewirtetem Außenbereich zusammen.

Jubilar Richard Kolbenschlag wurde am 8. März 1962 in Adelsheim geboren. Zusammen mit drei Geschwistern wuchs er auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb auf dem Waidachshof auf. Da Richard der Älteste war, lag es eigentlich schon nahe, dass er später einmal die elterliche Landwirtschaft übernehmen würde, zumal er diesen beruflichen Weg auch einschlug – doch dazu kam es dann erst viele Jahre später.

Doch der Reihe nach: Die Grundschule besuchte Richard Kolbenschlag in Zimmern. Da es in den späten 60er Jahren keine organisierte Schülerbeförderung, geschweige denn einen Schulbus, auf dem Land gab, war der Schulweg mitunter recht abenteuerlich. Da morgens ein Landwirt regelmäßig Milch vom Hof nach Zimmern bringen musste, nutzten dies die Schüler als willkommene Mitfahrgelegenheit, denn eine Fahrt auf einem Hänger, umringt von Milchkannen, war immer noch besser, als die dreieinhalb Kilometer zur Schule am frühen Morgen zu Fuß zu absolvieren. Mittags führte dann allerdings kein Weg mehr am Laufen vorbei.

Von 1972 bis 1978 ging Richard Kolbenschlag auf das Ganztagsgymnasium nach Osterburken (da schon mit Schulbus). Anschließend machte er eine zweijährige landwirtschaftliche Ausbildung. Später besuchte er die Landwirtschaftliche Fachschule in Mosbach, die Voraussetzung für die Meisterprüfung war. Die Prüfung selbst erfolgte dann in Buchen und Sinsheim – und schon mit Anfang 20 war Richard Kolbenschlag einer der jüngsten Meister in der Region. Es folgten mehrjährige berufliche Stationen auf dem Stutenbetrieb Zollmann in Mülben (1987 bis 1995) und als Betriebshelfer.

Erst 1995 schloss sich der Kreis, und Richard Kolbenschlag kehrte quasi zurück zu den Wurzeln und übernahm den elterlichen Hof.

Und auch in einem anderen Punkt trat Richard in die Fußstapfen seines Vaters. Werner Kolbenschlag war über 30 Jahre im Seckacher Gemeinderat und zwei Amtsperioden Ortsvorsteher von Zimmern. Und auch Sohn Richard zog es in die Kommunalpolitik. Er war 15 Jahre lang, von 2004 bis 2019, Gemeinderat in Seckach und eine Periode im Ortschaftsrat. Er gehörte keiner großen Partei an, sondern der örtlichen Gruppierung P.U.L.S. ("Parteiunabhängige Liste Seckach"), die in Hochphasen 25 Prozent der Wählerstimmen in der Gemeinde auf sich vereinen konnte.

1993 heiratete Richard seine Ehefrau Anna, die er im Urlaub in Breslau in Polen kennengelernt hatte. Aus der mittlerweile geschiedenen Ehe gingen drei Söhne hervor, Kristof, Jan und Laurin sind noch oft auf dem Waidachshof.

In der Landwirtschaft legte Richard Kolbenschlag schon gleich nach der Übernahme des Hofs das Augenmerk auf ökologischen Anbau und stellte den Betrieb komplett auf Bio um. Aktuell baut er auf einem 50 Hektar großen Areal u. a. Dinkel, Rotklee und Erbsen an.

Unvergessen sind die in den Jahren 2004 bis 2013 durchgeführten zweitägigen Hoffeste, die die beiden Familien Kolbenschlag und Keller jeweils am ersten Septemberwochenende gemeinsam auf dem Waidachshof organisierten. An den in der Regel über 20 Ständen (!) wurden landwirtschaftliche Produkte Marke Eigenanbau präsentiert. Dazu gab es Oldtimerausstellungen und Demos, etwa von den Spinn-Frauen aus Eberstadt.

Im Jahr 2001 schuf Richard Kolbenschlag ein weiteres berufliches Standbein und erfüllte sich mit der neben seinem Elternhaus errichteten Besenwirtschaft einen Jugendtraum. Zunächst servierte er im "Kolbe" ausschließlich die typischen Besengerichte, wie Bratwurst oder Schlachtplatte. Im Laufe der Zeit wuchs die Speisekarte dann aber immer mehr an. Einen großen Anteil daran hat Chefkoch Peter Müller aus Merchingen. Der ehemalige Koch des Jugendhauses Klinge kocht Spezialitäten wie Rindsrouladen, Sauerbraten oder Rumpsteak. Diese erweiterte Speisekarte und die Kochkünste von Peter Müller werden von den Gästen sehr geschätzt. Für die Salate, Vesperteller und auch für die Zubereitung von Schnitzel ist aber "Beikoch Richard" selbst zuständig. Dies und die gesellige Art des Besenbetreibers kommen bei den Gästen gut an, Und manche nehmen dafür sogar einen längeren Anreiseweg auf sich. So gibt es Stammkunden aus Lauda und Meckesheim.

Wenn er nicht gerade am Tresen seiner Besenwirtschaft steht oder auf den Feldern im Einsatz ist, widmet sich Richard Kolbenschlag seinen vielfältigen Hobbys. Besonders gern spielt er Skat. Daneben ist er sehr interessiert am regionalen und überörtlichen Geschehen. Er liest sehr viel. Ein fester Bestandteil ist dabei für ihn seit Jahrzehnten die tägliche Lektüre der RNZ.

Auch hiesige Vereine unterstützt Richard Kolbenschlag gerne. Er ist seit über 40 Jahren Mitglied beim heimischen FC Zimmern, beim SV Seckach und beim VfL Eberstadt. Skat spielt er regelmäßig bei "Grand Hand Sulzbach" und beim Skatclub Buchen/Walldürn.

Eine große Feier wird es am heutigen Ehrentag coronabedingt nicht geben, diese soll aber auf jeden Fall nachgeholt werden, bekräftigt der "Kolbe", wie der Jubilar von Freunden und Gästen vertraut genannt wird. Aber ein bisschen gefeiert werden soll heute natürlich trotzdem. Richard Kolbenschlag: "Es gibt heute eine Feier im kleinen Kreis, natürlich in meinem Besen!"