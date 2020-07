Der Seckacher Gemeinderat vergab weitere Arbeiten im Wert von über 50 000 Euro für den Neubau der Aussegnungshalle am Friedhof in Zimmern. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Die Betreuung der jüngsten Mitbürger stand im Mittelpunkt der letzten Seckacher Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Und dabei hatte das Gremium noch einmal eine Mammutsitzung zu bewältigen.

Zunächst beschloss das Gremium den Bebauungsplan "Kindertagesstätte Seckach" inklusive Satzung des Ingenieur-Büros IFK aus Mosbach. Die dafür anfallenden Kosten betragen nach dem jetzigen Planungsstand circa 47.000 Euro und sind im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Da sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes jedoch noch nicht aus den Festsetzungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes entwickelt, wurde außerdem die Gemeindeverwaltung beauftragt, den Bebauungsplan der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

Da das Land Baden-Württemberg an Seckach eine Corona-Soforthilfe von 41.495 Euro ausbezahlt hat, verzichtet die Gemeinde für die Monate April bis Juni 2020 auf die Erhebung der Kindergartenbeiträge für den Kindergarten Großeicholzheim, der Entgelte für die Verlässliche Grundschule und für die Schulkindbetreuung. Allerdings reiche diese Soforthilfe nicht aus, um alle Ertragsausfälle bei den Kindergärten und Grundschulen zu decken, weshalb der Verzicht der Gemeinde nicht für die in den gleichen Monaten in Anspruch genommene Notbetreuung, erweiterte Notbetreuung oder den eingeschränkten Regelbetrieb gilt.

Im Anschluss standen die Neufestsetzung der Elternbeiträge für den Kindergaren Großeicholzheim ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 sowie die Erhöhung des Elternbeitrags für die Mittagsverpflegung an der Seckachtalschule und an der Werkrealschule Schefflenztalschule auf der Tagesordnung. Dabei wurde folgender Beschluss gefasst: Für die Regel-/VÖ-Gruppen gelten Elternbeiträge je Kind aus Familien mit einem Kind (jeweils unter 18 Jahren) in Höhe von 130 Euro/163 Euro, mit zwei Kindern 100 Euro/125 Euro, mit drei Kindern 67 Euro/83 Euro, mit vier und mehr Kindern 22 Euro/ 29 Euro. Darüber hinaus gibt es bei den Kindergartengruppen die Möglichkeit, eine halbe Stunde vor 8 Uhr oder nach 14 Uhr gegen den Mehrpreis von 25 Euro je Kind und Monat dazu zu buchen. Für die Kleinkindgruppen gelten je Kind die Elternbeiträge bei Familien mit einem Kind 349 Euro, mit zwei Kindern (jeweils unter 18 Jahren) 258 Euro, mit drei Kindern 176 Euro und mit vier oder mehr Kindern 71 Euro.

Seit fast zehn Jahren ist der Elternanteil für die Mittagsverpflegung an der Seckachtal- und der Werkrealschule Schefflenztalschule unverändert bei 2,50 Euro pro Essen. Diese Regelung hatte für die Gemeinde Seckach im letzten Jahr ein Defizit von insgesamt 8185 Euro zur Folge. Da es erklärtes Ziel war, dieses Defizit zu minimieren, stimmte der Seckacher Gemeinderat einer schrittweisen Erhöhung des Elternteils pro Essen ab dem 1. September auf 3,50 Euro und ab dem 1. Januar 2021 auf vier Euro zu.

Die Beauftragung weiterer Arbeiten zum Neubau der Zimmerner Aussegnungshalle stand nach den Erläuterungen der Ausschreibungen durch Architekt Martin Kast anschließend auf der Tagesordnung.

Demnach erhielt die Maler Schmitt GmbH aus Osterburken die Stuckateur- und Malerarbeiten zum Angebotspreis von 29.766 Euro, die Firma Poranzel aus Neunkirchen erhielt den Zuschlag für die Estricharbeiten zum Angebotspreis von 4445 Euro, die Firma André Vier aus Seckach wird die Trockenbauarbeiten zum Angebotspreis von 7003 Euro durchführen und die Sanitärtechnik Helmut Bundschuh aus Seckach erhielt den Auftrag für die Sanitärarbeiten zum Angebotspreis von 10.082 Euro.

Im Anschluss verlas Bürgermeister Thomas Ludwig Auszüge aus einer Zwischenbilanz der Gemeinde Seckach, um klarzumachen, wie facettenreich und aufwendig das Pandemie-Ereignis in der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Gemeinde war – vor allem bezüglich der finanziellen Auswirkungen, die Kämmerer André Kordmann in seinem Haushaltszwischenbericht zum 30. Juni vorstellte. Er rechnet mit Ertragsausfällen und Mehraufwendungen in Höhe von 672.300 Euro, wobei die Einkommensteuer mit einem Minus von 225.400 Euro und die Schlüsselzuweisungen mit minus 218.900 Euro den größten Brocken ausmachen.

Das ursprünglich angenommene Defizit von 68.100 Euro werde sich nach Aussage des Kämmerers durch die coronabedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen zwar deutlich erhöhen, aber ein Liquiditätsengpass sei nach jetzigem Stand der liquiden Mittel in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2020 nicht zu erwarten.

Außerdem beschloss das Gremium, Antonia Reinhart mit Wirkung vom 1. August 2020 zur Stellvertreterin der Standesbeamtin Claudia Weber und ihrer Verhinderungsvertreterin Ann-Kathrin Malcher für den Standesamtsbezirk Seckach zu bestimmen.

Zum Abschluss beschloss der Gemeinderat die Annahme von Spenden zur Förderung der Erziehung im Kindergarten Großeicholzheim, der Gesundheitspflege sowie der Feuerwehr Zimmern in Höhe von insgesamt 2782 Euro.