Seckach-Klinge. (ahn) "Antonius", "Martha" und "Hildegard" – das sind die Namen der drei neuen Häuser, die gerade für die Kinder im Kinder- und Jugenddorf Klinge entstehen. Die Namen durften die Kinder im Rahmen eines Projekts selbst vorschlagen, wobei sie ihre Vorschläge begründen mussten. Doch die pädagogische Arbeit hört mitnichten bei der Namensgebung auf. Denn der ganze Gebäudekomplex mit den drei Häusern ist so ausgelegt, dass die Kinder hier nicht nur eine große Ersatzfamilie, sondern auch Geborgenheit und Halt finden, wie der Vorsitzende des Trägervereins des Kinder- und Jugenddorfs Klinge, Dr. Christoph Klotz, bei einem Rundgang durch die Gebäude erklärt.

Das fängt bereits bei der Bauweise an. "Alle drei Häuser sind – von einigen wenigen Innenwänden abgesehen – aus Holz gefertigt", informiert Klotz. "Die Wärme und der Duft des Holzes geben eine gewisse Heimeligkeit und ein Gefühl der Geborgenheit. Und genau das brauchen die Kinder, die hier zu uns in die Klinge kommen, ganz besonders."

Dass das neue Zuhause gemütlich und heimelig wird, lässt sich bereits im jetzigen Stadium erkennen. Die sanitären Anlagen sind installiert, der Linoleumboden ist verlegt und auch die Wände sind dort, wo das Holz nicht als Oberfläche dient, mit Rigipsplatten verkleidet und gestrichen. "Vor Kurzem wurden die Küchen eingebaut und gerade sind die Möbelbauer am Werk", erklärt der Klinge-Vorsitzende.

Die Holzbauweise in den neuen Häusern im Kinder- und Jugenddorf Klinge gibt ein Gefühl der Heimeligkeit und Geborgenheit, wie der Klinge-Vorsitzende Dr. Christoph Klotz (r.) bei einem Rundgang erklärte. Fotos: Andreas Hanel

Bei aller Gemütlichkeit gibt es aber auch genügend Platz für die Kinder. "Im Vergleich zu den bisherigen Kinderdorfhäusern sind die Neubauten großzügig dimensioniert", berichtet Dr. Klotz. In der Tat: Die Größe der Gebäude und der einzelnen Zimmer fällt einem beim Rundgang sofort auf. "Insgesamt stehen über 1000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung." Diese werden dann nach dem Bezug im nächsten Jahr 24 Kinder mit Leben füllen.

In jedem der drei Häuser, in denen sich jeweils vergleichbare Räumlichkeiten befinden, wohnen dann acht Kinder, aufgeteilt in jeweils sechs Einzel- und einem Doppelzimmer. Letzteres sei etwa für Geschwister gedacht oder für Kinder, die sich unbedingt ein Zimmer teilen wollen. Alle Zimmer, die sich im ersten Obergeschoss befinden, verfügen über ein Bett, einen Schrank sowie einer Arbeitsfläche am Fenster. "Die Kinder sollen natürlich auch lesen oder ihre Hausaufgaben machen können", informiert Klotz.

Und für Home-Schooling oder andere Aktivitäten am Computer gibt es mehrere EDV-Arbeitsplätze. "Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig dies ist." An diesen Arbeitsplätzen haben die Kinder dann auch Zugang zum Internet, ansonsten gibt es – je nach Altersklasse – bestimmte WLAN-Zeiten.

Das Konzept der Differenzierung nach dem Alter wird auch bei den Wohnzimmern im Erdgeschoss deutlich. Denn von ihnen gibt es in jedem Haus gleich zwei, eines für die Jüngeren und eines für die Älteren. In diesen sogenannten Gruppendifferenzierungszimmern können die Kinder ihre Freizeit verbringen und miteinander spielen.

Im Erdgeschoss gibt es zudem einen Essbereich, von dem man über eine Terrasse nach draußen in die freie Natur gelangt. Und diese ist auch ein wichtiger Bestandteil, wie Christoph Klotz erklärt: "Die Lage der Klinge mitten in der Natur ist ein Refugium für die Kinder und trägt zur Entschleunigung bei."

An das Esszimmer schließt sich die Küche an, in der dann gemeinsam gekocht wird. Das Essen gibt es in der Klinge "mit und durch die Kinder". Das sei auch einer der Vorteile eines Kinderdorfs, erklärt der Klinge-Vorsitzende. "Bei uns ist das Kochen pädagogischer Bestandteil. Die Kinder kochen mit, wie es eben in einer Familie auch der Fall wäre – also Vorbereitung auf das Leben –, während es in anderen Einrichtungen eine Zentralküche für alle gibt."

Hintergrund > Bauzeit: "Wir wollten die Gefahrenzeit auf der Baustelle wegen der Kinder möglichst gering halten", sagt Dr. Christoph Klotz. So war der Rohbau auch schnell aufgestellt. Der Innenausbau dauert allerdings "deutlich länger als geplant", denn eigentlich sollten die Häuser schon fertig sein. Doch auch hier kam Corona dazwischen. "Wir mussten eigene Baustellen-Hygiene-Konzepte entwickeln, weshalb unter anderem die einzelnen Gewerke nur nacheinander im Haus arbeiten durften." > Finanzierung: "Wir sind im Plan", versicherte Klotz. Das bedeutet, dass man im Kostenrahmen von 6,6 Millionen Euro ist. Das Kinder- und Jugenddorf ist dabei auf finanzielle Unterstützung angewiesen. "Ohne Spenden wäre das Neubauprojekt nicht möglich, es gäbe die Klinge nicht einmal", so Klotz. Wer die Arbeit der Klinge unterstützen möchte, kann dies unter folgendem Konto machen: Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE63.6745.0048.0004 2031 39. > Alte Häuser: "Bedingt durch die aktuellen Auflagen gelten Kinderdorfhäuser nun als Sonderbauten. Es ist wirtschaftlich nur bei ganz wenigen der Bestandshäuser abbildbar, die aktuellen Auflagen an diese Gebäudetypen umzusetzen, weshalb die Klinge auch weitere Neubauten errichten muss. Wenn die Substanz der alten Häuser es zulässt, möchten wir sie umnutzen in beispielsweise Mitarbeiterwohnungen oder für ergänzende pädagogische Angebote. Wenn es die Substanz nicht zulässt, werden wir sie leider abbrechen müssen, was uns zugegeben sehr schwer fällt", so Klotz. (ahn)



Auch im Hauswirtschaftsraum lernen die Kinder, selbst für sich zu sorgen. Etwa beim Wäschewaschen. "Je älter die Kinder sind, desto mehr werden sie in die Hausarbeit mit einbezogen. Dies gehört zum Erwachsenwesrden dazu", erklärt der Klinge-Vorsitzende.

Diese familienähnlichen Strukturen werden in der Klinge großgeschrieben. Dass das Familienkonzept funktioniert, dafür sorgt die sogenannte Hausleiterfamilie. Eine solche wohnt in jedem Haus – oftmals selbst mit Kindern. Sie hat zwar jeweils ihren eigenen Bereich, aber ist integraler Bestandteil der Großfamilie in den Häusern. Zusammen mit weiteren Mitarbeitern kümmern sich die Erwachsenen um die Kinder – auch nachts im Bereitschaftsdienst. Dabei hat jedes Kind immer dieselbe Bezugsperson. "Das Kind wird vom Hausleiter ins Bett gebracht und auch von ihm wieder geweckt", erklärt Klotz.

Tagsüber haben die Kinder dann viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Sowohl draußen als auch drinnen. Im Dachgeschoss gibt es nämlich einen riesigen Hobby-Raum, in dem sich die Kinder austoben können. Denkbar wären etwa ein Kicker oder ein Billardtisch, auch für eine Tischtennisplatte wäre genügend Platz vorhanden.

Was an den Gebäuden bereits von außen ins Auge sticht, sind die Türme, von denen jedes Haus einen großen und einen kleinen hat. In den großen sind nicht nur das Treppenhaus und die Flucht- und Rettungswege untergebracht, hier findet sich auch eine natürliche Lüftungsanlage. Bedingt durch die Höhe der Türme wird auf natürliche Art und Weise durchlüftet – und zwar ganz ohne elektrische Lüftungsanlage. Auch hier hat man also auf Nachhaltigkeit und Effizienz geachtet. In den kleinen Türmen finden sich für jede Hausgemeinschaft eine kleine Bibliothek bzw. eine Lounge- oder Lese-Ecke.

Auf all dies können sich die Kinder ab Frühjahr nächsten Jahres freuen. Denn der offizielle Einweihungstermin steht bereits fest: Am 16. April ist es so weit.