Seckach/Adelsheim. (joc/red) Das Bauland und die gesamte Region trauern um Margit Huth. Die in Seckach lebende langjährige stellvertretende Schulleiterin der Martin-von-Adelsheim-Schule ist im Alter von 61 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Sie hinterlässt einen Ehemann, zwei Söhne, weitere Verwandte und Bekannte. Margit Huth hat in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung der Adelsheimer Gemeinschaftsschule nachhaltig geprägt und mit der ehemaligen Schulleiterin Veronika Köpfle und ihrem Nachfolger Florian Loser eng und vertrauensvoll zum Wohle der Schule zusammengearbeitet. Außerdem war sie in ihrer Wahlheimat Seckach, wo sie seit Jahrzehnten lebte, ein engagiertes Mitglied im Sportverein SV Seckach, wo sie als Aktive, Trainerin und Funktionärin der Tischtennisabteilung Akzente gesetzt hat.

Die Stadt Adelsheim und die Schulgemeinschaft der Martin-von-Adelsheim-Schule trauern um Konrektorin Margit Huth, wie stellvertretend für die beiden Institutionen Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt und Schulleiter Florian Loser betonen. In der gemeinsamen Presseerklärung von Stadt und Schule heißt es: "Mit Bestürzung und großer Trauer haben wir die Nachricht vom plötzlichen Tod unserer Konrektorin Margit Huth vernommen. Wir verlieren eine allseits geachtete, geschätzte und sehr engagierte Persönlichkeit.

Im Jahre 1989 trat sie ihren Dienst an der damaligen Grund- und Hauptschule Adelsheim an. Ihre erste Aufgabe war es, Spätaussiedlerkinder zu unterrichten. Danach war sie viele Jahre in den Klassenstufen 1 und 2 tätig, in denen sie unzähligen Schülerinnen und Schülern mit großem pädagogischen Geschick Lesen, Schreiben und Rechnen beibrachte. Nach zwölf Jahren als Lehrerin an der Grund- und Hauptschule bewarb sie sich um die frei werdende Konrektorenstelle, die sie 2002 antrat.

Die schulische Weiterentwicklung lag ihr immer sehr am Herzen. So fallen in ihre Amtszeit die Weiterentwicklung zur Werkrealschule, der Ausbau zur Ganztagesschule, die Einführung der Gemeinschaftsschule, die Einführung der Ganztagesgrundschule, die Bewerbung um den Standort als Hector-Kinderakademie sowie deren Implementierung.

Ihr war die Förderung aller Kinder wichtig. Schulintern wurden Lese- und Rechenintensivmaßnahmen eingerichtet. Über die Schule hinaus setzte sie sich als Geschäftsführerin der Hector-Kinderakademie für die Förderung besonders begabter Kinder ein. Inzwischen besuchen bis zu 300 Kinder pro Kursjahr der umliegenden Schulen aus dem gesamten Altkreis Buchen Hector-Kurse.

All diese Entwicklungen hat sie mit sehr viel Engagement, Herzblut und hohem Zeitaufwand vorangetrieben. Vieles geschah neben dem ganz "normalen" Schulalltag. Sie legte hierbei auch großen Wert auf einen konstruktiven und zielführenden Austausch mit der Stadt Adelsheim, damit neben den pädagogischen Konzepten auch der zeitgemäße bauliche Rahmen gegeben war. Die zahlreichen Neu- und Umbaumaßnahmen während ihrer Zeit als Konrektorin tragen mit ihre Handschrift.

Es war ihr immer ein Anliegen, dass sich alle am Schulleben Beteiligten wohl fühlen. Auch im Förderverein verwirklichte sie als Ausschussmitglied viele Ideen und Projekte, die der Schulgemeinschaft zu Gute kamen. So entstand beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Förderverein, der Schulgemeinschaft und dem Schulträger ein toller Kletterspielplatz.

In tiefer Trauer und Betroffenheit nehmen wir Abschied von Margit Huth. Für ihr großes und vielseitiges Engagement sind wir ihr unendlich dankbar. Die Spuren, die sie hinterlassen hat, machen sie für uns unvergessen!"

Das Hobby der Verstorbenen war der Tischtennissport. In ihrem Wohnort Seckach war Margit Huth ein Aktivposten der Abteilung. Jahrelang trainierte sie die Damenmannschaft der Tischtennisabteilung des SV Seckach und war darüber hinaus auch als Funktionärin eine wichtige Stütze des Vereins. So war sie u. a. Damen- und Jugendwart des SVS. Margit Huth hat zudem viele Jahre die Tischtennisjugend im Verein trainiert und war aktive Tischtennis-Spielerin des SVS. Vorsitzender Martin Müller stellt die großen Verdienste der Verstorbenen für den Verein ausdrücklich heraus.

Und auch im Nachbarverein SG Schefflenz-Auerbach war die Verstorbene aktiv. Hier war sie die Nummer eins der zehnköpfigen Mannschaft der Tischtennis-Damen der SG, die in der Bezirksliga Ost ihre Spiele absolviert und dort im Augenblick Platz eins belegt.