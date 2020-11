Seckach. (lm) Er galt aufgrund seiner starken Bejagung in Deutschland im 19. Jahrhundert schon als fast ausgerottet. Die Rede ist vom Biber. Der Bestand des heute per Gesetz streng geschützten Tiers hat sich durch besondere Schutz- und Auswilderungsmaßnahmen spürbar erholt. In Bayern ist heute die zahlenmäßig größte Population zu verzeichnen, aber auch im Odenwald ist der Nager wieder heimisch geworden und seit einiger Zeit auch in Seckach, wo er sich im Bereich Uferstraße in der Ortsmitte des Kernorts einen neuen Lebensraum geschaffen hat, wie Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig jetzt informierte.

Zur Freude von Naturschützern aber oftmals auch zum Leidwesen der betroffenen Grundstücksbesitzer erkennt der Beobachter das Vorhandensein eines Bibers an den Bissspuren an Bäumen am Bachufer oder an kunstvoll gefertigten Staudämmen im Flusslauf.

Kurz nach der Entdeckung der ersten Spuren am Gehölz hat die Gemeindeverwaltung Seckach den Biberbeauftragten im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, Joachim Bernhardt, informiert. Gemeinsam vereinbarte man kurzfristig zusammen mit Bürgermeister Thomas Ludwig einen Vor-Ort-Termin. Nach Informationen des Biberbeauftragten hat der Biber im Bereich der Uferstraße bereits einen Damm errichtet. Um hierfür Baumaterial zu bekommen, fällte er mit seinen scharfen Schneidezähnen Bäume und sonstiges Gehölz, zerlegte alles in kleinere Teile und transportierte das Material an seine Dammbaustelle.

Ein Teil der Äste wird von ihm kleingemacht und in seinen unterirdischen Bau gebracht, sie sind Teile seiner Winternahrung und bleiben dort frisch. Abgenagt wird nur die zarte Rinde. Holz oder gar Fische, Muscheln oder Fleisch frisst er nicht. "Der Biber ist ein reiner Vegetarier", betont Joachim Bernhardt. Der Biberdamm staut das Gewässer auf. Dieser Einstau biete dem Biber Schutz, aber auch der Transport von Materialien und seine Erkundungstouren den Bach hinauf und hinunter seien im Wasser leichter zu bewältigen. Die dämmerungs- und nachtaktiven Biber legen in ihrem Revier oft gleich mehrere Wohnbauten an, die aus zahlreichen Gängen und einer Wohnhöhle bestehen, deren Eingang unter der Wasseroberfläche liege oder als Erdbau am Gewässerufer angelegt werde.

Ob der Biber dauerhaft in Seckach bleibt, könne man nicht sagen. "Manchmal ist er so schnell wieder weg, wie er gekommen ist", so Bernhardt. Das hänge vom Nahrungs- und Wasserangebot ab, aber auch davon, ob grobe Störungen durch Menschen bzw. deren Hunde auftreten. "Das ist leider öfter der Fall. Diese Art von Bibertourismus ist aber nicht erwünscht. Es gefällt den Tieren nicht, wenn am Damm oder auf sonstigen Bibereinrichtungen herumgetrampelt wird; dann wandern sie ab", betonte der Bevollmächtigte weiter. Dass Biber Bäume annagen, sei keine Boshaftigkeit, sondern sie machen das, um an ihre Nahrung und das Baumaterial zu gelangen. Bäume, die angenagt bzw. gefällt wurden, sollte man deshalb liegen lassen, oder noch besser, in die Nähe des Gewässers bringen, zumindest Teile der Krone, bekräftigt Bernhardt. Wenn nämlich alles vom Menschen sofort weggeschafft werde, dann fälle der Biber erneut Bäume, weil ihm seine Nahrung entzogen wurde.

Für den Menschen nicht sofort erkennbar sei, dass in Folge einer Biberansiedlung die Natur im und am Gewässer stets deutlich bereichert werde, betont Bernhardt. So fänden sich dort größere Vögel, wie Enten oder der Eisvogel ein, und Angler dürften sich über neue Fischarten freuen. Aber auch die Welt der Insekten werde aufgewertet, und es wachsen neue Pflanzenarten.

Eigentümer von Grundstücken mit Bäumen oder Sträuchern am Gewässer mit Biberbesatz, sollten ihre Areale laufend auf Nageschäden kontrollieren. Pflanzen, die man erhalten möchte, sollte man mit einem Drahtgitter oder einem Einband aus mehrlagiger Plastikfolie schützen (Höhe mindestens 80 Zentimeter vom Boden aus). Der Landkreis stelle auf Wunsch kostenlos Drahtmaterial für die Prävention vor Nageschäden zur Verfügung (Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlichen Biberberater Joachim Bernhardt, E-Mail: joachim.bernhardt@neckar-odenwald-kreis.de oder jobernhardt@web.de, Tel. 0 6281/557117).

Abschließend wies Bernhardt ausdrücklich darauf hin, dass der Biber eine streng geschützte Tierart ist. Aktionen, die sich gegen das Tier oder gegen seine Bauwerke richten, seien strengstens verboten. Sie würden als Ordnungswidrigkeiten oder sogar Straftaten verfolgt. Es sei also verboten, dem Biber nachzustellen, ihn zu fangen, zu verletzten, zu töten oder seine Wohn- oder Zufluchtsstätten zu beschädigen oder zu zerstören, ihn in Besitz oder gefangen zu nehmen oder in Gewahrsam zu haben oder ihn in sonst einer Weise zu attackieren.