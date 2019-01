Seckach. (lm) Bei der Gemeinderatssitzung Seckach am Montagabend wurden nicht nur die Blutspender geehrt, sondern man vergab die Erschließung der Bauplätze im Baugebiet "Wanne" an die Firma Henn, außerdem will man Angebote für eine provisorische Sanierung der Aussegnungshalle am Friedhof einholen. Zudem beschloss man die Erhöhung der Vermietungssätze für die Räumlichkeiten der Tenne im Großeicholzheimer Wasserschloss. Darüber hinaus billigte man eine frühzeitige Anhörung zum Bebauungsplan "Solarpark Winterberg".

Nachdem im September vergangenen Jahres das Architekturbüro Sack & Partner aus Adelsheim mit der Planung und Kostenberechnung für die Erschließung des vierten Bauabschnitts mit fünf neuen Bauplätzen im Baugebiet "Wanne" im Ortsteil Zimmern beauftragt wurde, beauftragte der Gemeinderat nun die Firma Henn aus Buchen mit den Erschließungsarbeiten. Die Firma ging im Rahmen einer Ausschreibung mit 173.503 Euro als günstigster Bieter hervor. Als Bauplatzpreis wurden 95 Euro je Quadratmeter festgelegt.

Eine interne Prioritätenliste seitens der Gemeindeverwaltung und auch des Gemeinderates sieht aktuell vor, dass im laufenden Jahr die Sanierung der Gehwege im Zuge eines Deckenprogramms als erste und 2020 der zwingend notwendige Neubau des Kindergartens Vorrang genießen. Dies sei so auch vor dem Hintergrund der möglichen Fördermittel aus dem Gemeindeausgleichsstock festgelegt, die pro Jahr nur für ein Vorhaben je Ortsteil gewährt werden.

Aus diesem Grund sei nach Vorlage der Verwaltung frühestens im Jahre 2020 mit einer Investitionshilfe für die Sanierung der mit über einer Million Euro veranschlagten Aussegnungshalle auf dem Seckacher Friedhof zu rechnen. Da aber als Hauptproblemzonen die große Flachdachfläche im Bereich des Flurs und auch der Nebenräume mit den vier spitzen Betonlichtkuppeln einer dringenden Sanierung bedürfen, beauftragte der Gemeinderat die Gemeindeverwaltung, schnellstmöglich diverse Angebote für Provisorien zur weiteren Schadensbegrenzung einzuholen. Eine Möglichkeit wäre, dass der gesamte undichte Bereich der Aussegnungshalle mit einem Gerüst und einer Plane überbaut wird. Da man die Dauer des Provisoriums derzeit nicht genau bestimmen kann, sollten in diesem Fall die Gerüstteile gekauft werden. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Holzkonstruktion mit Blechdach.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschloss man, die Vermietungssätze für die Räumlichkeiten der Tenne im Großeicholzheimer Wasserschloss moderat anzuheben. So gelten für "sonstige Vereine und private Nutzer" aus der Gesamtgemeinde Seckach ab sofort als Tagessatz 200 Euro (bislang 150 Euro) und für "sonstige auswärtige Nutzer" - privat oder gewerblich - 400 Euro (bislang 350 Euro). Als Nebenkosten über den zweiten Tag hinaus sind 25 Euro pro Tag zu entrichten. Von den ortsansässigen Helfern wird dieser Zusatzbetrag nicht erhoben.

Wie wir bereits ausführlich berichtet haben, entsteht auf den Gemarkungen Seckach und Zimmern im Bebauungsplan "Solarpark Winterberg" eine großflächige Photovoltaikanlage durch die Firma juwi AG aus Wörrstadt. Man billigte nicht nur den vorgestellten Bebauungsplan, sondern man gab nun nach Vorstellung des Projekts durch Melanie Eisner von der "Klärle"-Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt auch der frühzeitigen Anhörung der Öffentlichkeit, Behörden und Träger öffentlicher Belange statt. Eine Planeinsicht ist in der Zeit von Montag, 18. Februar, bis Freitag, 29. März, im Seckacher Rathaus möglich.

Bei der Abwägung der öffentlichen Belange "Entwicklung, Förderung und Ausbau" einer nachhaltigen Energieversorgung im Sinne des Klimawandels und Klimaschutzes gegenüber den unvermeidlichen Eingriffe in die Natur und Landschaft stuft die Gemeinde Seckach - entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - die öffentlichen Belange gegenüber den Belangen von Natur und Landschaft als höherrangig ein.