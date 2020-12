Stefan Wettke an seinem kreativen Platz – im Lieblingssessel mit Laptop. Foto: Joachim Casel

Seckach-Hammerhof. (joc) Bayern ist so etwas wie das Mekka der Krimischaffenden in Deutschland. Dort ermitteln die Eberhofers, Kluftingers und Kollegen wie am Fließband – dagegen ist die Region Odenwald/Bauland noch ein recht dünn besiedeltes Krimi-Land. Hier, genauer gesagt auf dem Hammerhof zwischen Seckach und Adelsheim, lebt Stefan Wettke.

Der 35-jährige Autor hat soeben seinen ersten Krimi auf den Markt gebracht. Er trägt den Titel "Insel der Todeslinien". Wettke baut darin verschiedene Handlungsebenen sehr behutsam und klar strukturiert auf, damit sich die Charaktere sehr gut entfalten können. Trotz des behutsamen Aufbaus knistert es von der ersten Seite an, Hochspannung pur und einige faustdicke Überraschungen sorgen für pures Lesevergnügen, an dem Wettkes flüssiger Erzählstil ebenfalls großen Anteil hat. – Fazit: Ein faszinierendes Buch mit internationalem Flair, angesiedelt in der Welt zwischen Abenteuerroman und Thriller.

Hintergrund Stefan Wettke wurde in Heidelberg geboren. Aufgewachsen ist er auf dem Hammerhof bei Seckach, einem ehemaligen Pferdehof, auf dem er seit mittlerweile weit über 30 Jahren mit seiner Familie lebt. Wettke hat Deutsch und Sportwissenschaft auf Lehramt Gymnasium in Würzburg studiert. Beruflich hat er sich nach dem Abschluss dann aber anders orientiert. [+] Lesen Sie mehr Stefan Wettke wurde in Heidelberg geboren. Aufgewachsen ist er auf dem Hammerhof bei Seckach, einem ehemaligen Pferdehof, auf dem er seit mittlerweile weit über 30 Jahren mit seiner Familie lebt. Wettke hat Deutsch und Sportwissenschaft auf Lehramt Gymnasium in Würzburg studiert. Beruflich hat er sich nach dem Abschluss dann aber anders orientiert. Er arbeitet seit einigen Jahren im Kloster Schöntal als Hotelfachmann. Die Arbeit dort macht ihm unheimlich viel Spaß. Besonders schätzt er dabei, dass man in diesem Job viele interessante Menschen kennenlernt. Neben seiner Liebe zur Literatur reist Stefan Wettke für sein Leben gern. Besonders angetan haben es ihm Neuseeland und Peru. In Peru spielt auch ein Teil der Handlung seines Buchs "Insel der Todeslinien". (joc)

[-] Weniger anzeigen

Hallo Herr Wettke, ist "Insel der Todeslinien" Ihr erstes Werk?

Das erste veröffentlichte. Mein eigentlich erstes Werk, einen Abenteuerthriller mit über 500 Seiten, fand ich aber in puncto Stil und Inhalt zu schlecht zum Veröffentlichen, bzw. ich war mir sicher, keine Chance auf eine Veröffentlichung zu haben. Mein erstes Werk, das ich als Buch herausgeben wollte und mit dem ich von Stil und Inhalt her zufrieden war, ist "Insel der Todeslinien".

Die Gretchenfrage bei Krimis: Mit oder ohne Mord?

Auf jeden Fall mit, die Anzahl der Leichen verrate ich aber nicht.

Erzählen Sie uns ein bisschen von diesem Krimi …

"Insel der Todeslinien" handelt von ungeklärten Morden in Peru, die auf den ersten Blick nichts mit einer zeitgleichen Expedition aus Schottland zu tun haben. Beide Ereignisse sind jedoch enger verknüpft, als alle Protagonisten es ahnen. Eine tödliche Jagd beginnt ...

Sie sagen, dass Teile der Handlung in Peru spielen. Welche Beziehung haben Sie zum Andenstaat? Waren Sie selbst schon einmal dort?

Die Schauplätze des Buchs habe ich zum Teil selbst gewählt, zum anderen war mir durch die Sage um den Chupacabras zumindest eine grobe Verortung in Südamerika vorgegeben. Aber ich war auch selbst schon einmal vor Ort. Im letzten Jahr habe ich eine größere Tour durch Peru unternommen. Ich bin von dem Land sehr beeindruckt!

Kommt auch das Bauland, die Region, in der Sie leben, in dem Buch vor?

In diesem nicht, aber ich arbeite gerade an einem neuen Buch. Das spielt im Bauland.

Wie kamen Sie auf den Titel?

Ursprünglich hieß es "Dunn-Island", aber ich wollte auf jeden Fall einen deutschen Titel. Und ich wollte Schlagworte drin haben, damit sich der Leser etwas darunter vorstellen kann.

Gibt es einen charmanten Helden in "Insel der Todeslinien"?

Die Hauptfigur meiner Werke ist Nathan Grant, ein Einzelgänger und verwitweter Polizist. Er ist aber keine klassische Hauptfigur, um die sich der Großteil der Geschichte dreht, sondern eher einer von mehreren Charakteren, die handeln. Er hat keine speziell herausgehobene Stellung.

Warum gerade Krimis?

Getreu dem Motto "Schreibe die Bücher, die du selbst gerne lesen würdest", schreibe ich Spannungsliteratur, also Krimis und Abenteuerthriller.

Kommen wir zu Ihnen: Haben Sie literarische Vorbilder?

Ich bewundere einige Autoren für deren Stil und Art zu schreiben. Hier haben mich besonders die Pendergast-Geschichten vom Autoren-Duo Douglas Preston und Lincoln Child sehr geprägt. Ich mag aber auch sehr die Werke von Jean-Christophe-Grangé, John Grisham und Robert Harris.

Woher nehmen Sie Ihre Ideen?

Die Ideen entstehen ganz unterschiedlich. Mal während einer Unterhaltung, in der ich mir denke: wow, das hätte Potenzial für ein Buch, mal wenn ich nur einen bestimmten Ort sehe und denke, diese Location will ich unbedingt in meinem nächsten Buch haben, welche Geschichte ließe sich darum bauen? Oder manchmal auch einfach während einer Autofahrt oder beim Ansehen einer Dokumentation. Wenn das Werk schon weiter fortgeschritten ist, fallen mir hauptsächlich beim Autofahren oder beim Schreiben die meisten zusätzlichen Aspekte oder spezielle Wendungen ein, die ich noch einbauen möchte.

Spannung, Action und eine tolle Story

Steht der komplette Handlungsstrang für ein Buch schon zu Beginn des Schreibens?

Nein, generell bin ich niemand, der sich vor dem Schreiben einer Geschichte seitenlange Handlungsskizzen oder Entwürfe für den Handlungsverlauf erstellt. Ich habe das schon versucht, aber es liegt mir einfach nicht. Ich habe zwar den groben Handlungsverlauf schon vor Beginn des Schreibens im Kopf, aber ich weiß auch, dass mir die allerbesten Ideen für gewöhnlich beim Schreibprozess selbst kommen. Diese kreative Freiheit will ich nutzen und mich nicht zu früh festlegen oder mich durch eine allzu genaue Skizze in ein vorgefasstes Handlungskorsett zwängen lassen. Manchmal habe ich deswegen auch schon den Ausgang/Verlauf der Geschichte umgeschmissen, das Buch endet so manchmal ganz anders als ursprünglich grob angedacht bzw. nimmt einen anderen Verlauf.

Haben Sie eine spezielle Technik beim Schreiben?

Ich lese sehr gerne und höre sehr gerne Hörbücher. Vielleicht kommt es daher, dass ich beim Schreiben deshalb eine kleine Eigenart entwickelt habe. Ich stelle mir meine Texte nämlich immer als Hörbuch gesprochen vor, soll heißen ich schließe die Augen, stelle mir die Sätze, die ich schreiben möchte gesprochen vor und schreibe den Text mit geschlossenen Augen mit dem Zehnfingersystem auf dem Laptop auf. Auf diese Weise kommen leider Buchstabendreher zustande und mein Korrekturaufwand erhöht sich, aber so gelingen mir die rundesten Texte.

Und wo schreiben Sie?

Ich habe einen festen Ort, an dem ich schreibe. Nur ganz selten weiche ich davon ab. Dieser Ort ist ein alter Sessel in meinem Arbeitszimmer. Ich nehme mir meistens eine Tasse schwarzen Kaffee zum Schreiben mit. Meine bevorzugte Schreibzeit ist morgens bzw. vormittags, aber ab und zu gönne ich mir auch eine, wie ich es immer nenne, Autorennacht, für die ich dann aber immer mehr als eine Tasse Kaffee brauche (schmunzelt).

In welchem Verlag veröffentlichen Sie Bücher?

Beim Verlag Twentysix, einem Verlag aus der Verlagsgruppe Random. Ein Lektor hat mir diesen Verlag empfohlen. Dort fühle ich mich sehr gut aufgehoben.

Entsteht gerade ein weiteres Buch?

Es sind sogar zwei, die schon kurz vor der Fertigstellung stehen, sie sollen ebenfalls beim Verlag Twentysix erscheinen. Eines ist in etwa acht bis zehn Wochen fertig. Es heißt "Der Mörder von Washington".

Info: "Insel der Todeslinien", 336 Seiten, Verlag Twentysix, Jahr 2020, ISBN 978-3-7407-6898-0