Seckach. (lm) Im Seckacher Gemeinderat war am Montag auch das Seckacher Hallenbad ein Thema. Hierbei informierte die Verwaltung über den aktuellen Stand und den möglichen Öffnungszeitpunkt:

"Bei der Frage einer Öffnungsperspektive für das Hallenbad können wir sagen, dass dies bereits in Planung ist. Mit dem Hochfahren des Bades soll Anfang Juli begonnen werden. Zunächst muss aber geschaut werden, ob die Technik in allen Teilen auf Anhieb wieder funktioniert, oder ob wegen des monatelangen Stillstands hier und da mittels Reparaturarbeiten nachgebessert werden muss.

Aus heutiger Sicht könnte es möglich sein, dass es im Laufe des Monats August eine Wiedereröffnung des Hallenbads in zunächst kleinem Umfang mit einigen wenigen Zeitfenstern geben könnte. Diese muss aber Schritt für Schritt erfolgen.

Von den im Bad eingemieteten Gruppen und Vereinen haben wir für die Zeit nach den Sommerferien überwiegend positive Rückmeldungen erhalten, während sich die meisten Schulen derzeit noch zurückhalten.

Im Kontext mit den Vorgaben der Corona-Verordnung ,Bäder und Saunen‘ besteht das Hauptproblem des Hallenbades in der geringen Größe des Bades insgesamt und vor allem in der kleinen Wasserfläche (128 Quadratmeter). Wenn das ganze Becken für Schwimmer freigegeben wird, dürfen deshalb nur zwölf Personen gleichzeitig in das Bad, bei einer gemischten Nutzung von Schwimmern und Nichtschwimmern sind es gerade mal 22. Das sind alles Werte, die an der absolut untersten Grenze der Wirtschaftlichkeit und der Organisierbarkeit liegen, zumal die Sauna und das Dampfbad weiterhin komplett geschlossen bleiben müssen."

Zum Abschluss sprach der Bürgermeister die Hoffnung aus: "Hoffen wir, dass am Schluss nicht die vierte Infektionswelle unsere Bemühungen zunichtemacht – so wie wir es schon im letzten Herbst mit der zweiten Welle erleben mussten."