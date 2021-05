Ein gelungenes Balkonkonzert an mehreren Schauplätzen präsentierte der Musikverein Seckach zum Start in den Mai. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Der traditionelle "Tanz in den Mai" dauert in Seckach normalerweise bis spät in die Nacht hinein und soll die bösen Geister der Hexennacht, auch Walpurgisnacht genannt, vertreiben. In diesem Jahr aber verhinderte die Corona-Pandemie nun bereits zum zweiten Mal die Durchführung dieser beliebten Traditionsveranstaltung. Doch der Musikverein Seckach war wieder kreativ und bereicherte seine sonntäglichen Balkonkonzerte mit einem "Special" zum "Tanz in den Maien".

Pünktlich mit dem Kirchturmglockenschlag um 18 Uhr begannen die Musiker auf ihren Terrassen, Balkonen oder vor den Häusern mit ihrem Konzert. Für eine halbe Stunde erklangen ihre Instrumente aus allen Ecken der Gemeinde zur großen Freude der Zuhörer über die willkommene Abwechslung.

Auch Bürgermeister Thomas Ludwig ließ seine Tuba am Vorplatz des Seckacher Hallenbads ertönen. Dirigent Martin Heß und seine Frau Diana nutzten ihre überdachte Terrasse, Arnold Hess hatte das Garagentor geöffnet, in der Steinbruchstraße hatte Familie Schmitt ihren Auftritt vor fidelem Straßenpublikum, Familie Hoffert hatte ihre "Bühne" auf der Haustreppe, Familie Nonnenmacher in der Waldstraße und viele mehr.

Und das Programm konnte sich durchaus hören lassen und lud zum Mitsingen und Tanzen (natürlich mit dem erforderlichen Abstand) ein. So ertönten unter anderem das "Prosit zur Gemütlichkeit", "Fliege mit mir in die Heimat", das Fliegerlied, "Wann wird’s mal wieder richtig Sommer", "Über den Wolken" und das abschließende "Prosit" in den 1. Mai.

Die Seckacher haben ihren Tanz in den Mai – trotz Corona – auf jeden Fall genossen, wie die ausgelassene Fröhlichkeit der Abstand haltenden oder mit Maske versehenen Zuhörer eindrucksvoll zeigte.