Seckach-Großeicholzheim. (pol/rl) Es begann mit Anrufen über Ruhestörungen und endete in einem größeren Polizeieinsatz: Am Sonntag gegen 1 Uhr waren sechs Streifenwagen im Einsatz um einen aggressiven Menschenpulk in der Hauptstraße 12 aufzulösen.

Mehrere Anrufer hatten sich über streitende Personen vor der Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße 12 beschwerden. Vor Ort stellten zwei Streifen des Polizeireviers Buchen fest, dass mehrere Gruppen - insgesamt fast 50 Personen - miteinander stritten.

Zwischenzeitlich ging die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass einzelne Personen Messer und eine Schreckschusswaffe dabei hatten. Laut Polizeibericht brauchte es "deutliche und konsequente Anweisungen" und die Verstärkung durch vier weitere Polizeistreifen, um den Konflikt zu beenden. Die mitunter aggressiven Personen traten danach zögerlich Heimweg an.

Die Bilanz: Verletzt wurde niemand. Es war lediglich zu Provokationen und Beleidigungen gekommen. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen.