Seckach. (lm) Bereits nach dem ersten Testlauf ihrer "neuen" Probestunde in Coronazeiten können sich die Musikerinnen und Musiker des Seckacher Musikvereins im Team von Jugend- und Stammkapelle vor "Likes", die sie sowohl persönlich als auch auf den sozialen Netzwerken erhalten, kaum mehr retten. Denn sie brachten statt der gemeinsamen Probe am Donnerstag den Seckacher Einwohnern ein fröhliches Ständchen. Das Besondere dabei war: Jeder Musiker spielte mit seinem Instrument von zuhause aus.

Alle Aktiven des Musikvereins sind begeisterte Musiker. Deswegen fiel es auch allen schwer, die Probestunde am Donnerstag ausfallen zu lassen. Ihr Dirigent Martin Heß ging aus diesem Grund auf Video-Schaltung mit seinen Musikern, und zusammen waren sie der Meinung, man könnte die südliche Lebensfreude doch nachahmen und sich am Proben-Donnerstag mit dem Kirchturmschlag um 18.30 Uhr – jeder auf dem Balkon oder im Garten seines Zuhauses – den Seckachern ein fröhliches Ständchen bringen.

Unsicher waren sich die Musiker, ob sie sich so auch gegenseitig hören können. Schließlich wohnen nicht alle Tür an Tür. Doch der erste Probelauf mit dem "Badnerlied" war ein voller Erfolg. Sie konnten sich und die Seckacher ihren Musikverein komplett und sehr weitläufig hören.

Für die Zeit, in der die Probestunden gestrichen sind, also bis 15. Juni, wird dieser überörtliche Klang jeden Donnerstag in Seckach erschallen. Die Bürger sind dabei willkommen, kräftig sowohl instrumental als auch gesanglich mitzumischen.

Das jeweils angedachte Liedgut – am Donnerstag, 2. April, "Von Guten Mächten" – wird auf der Homepage des Musikvereins unter www.musikverein-seckach.de immer montags bekannt gegeben. "Um 18.45 Uhr wollen wir dann alle gemeinsam zum Abschluss unsere Nationalhymne spielen. Wer kein Instrument spielt, der singt einfach, so laut er kann."

Weiter werden sich die Seckacher Musiker – und inzwischen auch ihre Musikerkollegen aus Zimmern, Schefflenz, Hainstadt, Schlierstadt, Neudenau, Götzingen, Oberkessach und Altheim sowie vom MV Oberschefflenz – auch an der Musiker-Aktion beteiligen, die bundesweit jeden Sonntag stattfindet, und auf dem gleichen Weg um 18 Uhr nach dem sechsten Glockenschlag als Zeichen der Solidarität zuerst die Europahymne und anschließend um 18.15 Uhr die Nationalhymne erklingen lassen.