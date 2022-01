Von Liane Merkle

Seckach. Vor 50 Jahren schlossen sich am 1. Januar 1972 die bis dato selbstständigen Gemeinden Seckach, Großeicholzheim und Zimmern zur Gesamtgemeinde Seckach zusammen. Die Auswirkungen der Gemeindereform lassen sich heute als überaus positiv bezeichnen. Eigentlich wäre dieses Jubiläum in gebührender Weise gefeiert worden, aber wegen Corona musste dies genauso wie der traditionelle Neujahrsempfang in der Seckachtalhalle entfallen.

> 50 Jahre Gemeinde Seckach: 50 Jahre engagierte und zielstrebige Arbeit aller Mitwirkenden sollten dennoch öffentlich gewürdigt werden, dachte sich Bürgermeister Thomas Ludwig. Und so betonte er in seiner Neujahrsansprache als kommunalpolitischen Situationsbericht in erster Linie auch das entstandene "Wir-Gefühl", den bürgerschaftlichen Gemeinsinn und das harmonische Zusammenwirken aller Gremien.

"Seckach verfügt heute über eine ausgezeichnete Ausstattung an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, die keinen Vergleich scheuen muss. Darüber hinaus wurden alle Ortskerne samt den Ortsdurchfahrten und Innerortsstraßen saniert", so der Bürgermeister. Zeitgemäßes Wohnen sei deshalb in der Gesamtgemeinde nicht nur in den Neubaugebieten möglich, wenngleich diese unentbehrlich bleiben würden. "Außerdem wurde regelmäßig in die Bereiche Sicherheit, Betreuung und Bildung investiert."

Den Faktor Mensch nicht aus den Augen verlierend, hob Ludwig als wahre Stärke des Gemeinwesens die große Engagementbereitschaft in den drei Ortschaften hervor. Stellvertretend hierfür nannte er unter anderem die vor 15 Jahren angestoßene Lokale-Agenda mit dem daraus hervorgegangenen Arbeitskreis Soziales Netzwerk, die zahlreichen Vereine, die Freiwillige Feuerwehr, die Religionsgemeinschaften, das Bürgerprojekt Wasserschloss in Großeicholzheim sowie die Partner- und Patenschaften. Weiter rief er jeden Einzelnen dazu auf, sich von der "Zuschauertribüne" zu lösen und weiterhin aktiv in das "Spielgeschehen" einzugreifen.

Als aktuell bedeutsame Projekte nannte der Bürgermeister den weiteren Breitbandausbau, das Jahrhundertprojekt "Neuordnung der Wasserversorgung für die Gesamtgemeinde", den Neubau des Kindergartens Seckach, Digitalisierungsstrategie für die Seckachtalschule und das Baugebiet "Steinigäcker-Gänsberg II".

Arbeitsreich und organisatorisch aufwendig gestaltete sich die Sanierung der Eicholzheimer Straße in Seckach mit ihren sieben Teilbereichen, und große Bedeutung misst man der Kläranlage in Seckach zu. Nicht ohne Stolz hob das Gemeindeoberhaupt auch die Fertigstellung der neuen Aussegnungshalle in Zimmern, die städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte Seckach II" und die Straßensanierungsmaßnahme im Bereich des Bahnübergangs hervor.

Große Aufmerksamkeit widmet die Gemeinde auch der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung und sorgte mit dafür, dass im und am Seckacher Bahnhof Renovierungen und technische Verbesserungen durchgeführt wurden.

Nicht Bürgermeister, sondern Energiemeister wäre eine weitere Titulierung für Thomas Ludwig, denn im Bereich der Energiewende nimmt man seit einigen Jahren eine Vorreiterrolle ein. Genannt wurden neben der Bürgergenossenschaft "Bio-Gasanlage Großeicholzheim" und der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude die beiden Freiflächenfotovoltaikanlagen entlang der Bahnlinie in Richtung Mosbach und die inzwischen geschaffenen bauleitplanerischen Voraussetzungen für den entstehenden "Solarpark Winterberg". Zudem trat die Gemeinde Seckach im Mai zusammen mit Adelsheim, Osterburken, Ravenstein und Rosenberg der neu gegründeten BürgerEnergiegenossenschaft Bauland bei.

> Was 2021 geschah: Gleich zu Beginn des Jahres unterstützte die Volksbank eG Mosbach die Gemeinde und den SV Seckach bei der Beschaffung von zwei automatisierten externen Defibrillatoren (AED) für das Areal der Seckachtalschule und für die Sportanlagen des SVS.

Bei der diesjährigen Ausschreibung der Leader-Kleinprojekte kamen im März auch wieder zwei Anträge aus der Gemeinde Seckach zum Zuge, nämlich zum einen die Umgestaltung des alten Seckacher Friedhofs zu einem Biodiversitätshotspot (Antragsteller: Nabu Seckach- und Schefflenztal e.V.) und zum anderen die Anschaffung einer mobilen Ölmühle (Antragsteller: Waidachshof GbR).

Das Gemeindeteam "St. Sebastian" und der Kindergarten "St. Franziskus" richteten Mitte März im Foyer der Seckacher Kirche ein Spieletauschregal ein, das von den Familien sehr gut angenommen wird.

Ende März erhält die Evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach für den Neubau des Gemeindehauses in Großeicholzheim die endgültige Zusage über die Fördermittel aus dem Leader-Programm. Nach dem Abbruch des Altbaus begannen im Sommer die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau, der noch im Herbst in Holzständerbauweise errichtet wurde. Das Richtfest ist noch für diesen Januar geplant.

Am 1. April nahm der Gemeinsame Gutachterausschuss Neckar-Odenwald-Kreis im Mosbacher Rathaus seine Tätigkeit offiziell auf. Er tritt an die Stelle der seitherigen 23 Gutachterausschüsse im gesamten Kreisgebiet, darunter auch der Gutachterausschuss des Gemeindeverwaltungsverbandes Seckachtal. Durch diesen Zusammenschluss ist die vollumfängliche Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben sichergestellt, was nicht zuletzt im Hinblick auf die anstehende Grundsteuerreform wichtig ist.

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge weiht im April seine Neubauten im Schwimmbadweg ein. Das Großvorhaben stellt den Beginn eines Erneuerungsprozesses dar, um die Hausgemeinschaften auch künftig den Anforderungen entsprechend unterbringen zu können.

Pünktlich zum 50. Geburtstag der Gemeinde Seckach wurde im Dezember die komplett überarbeitete Homepage freigeschaltet. Mehr Übersicht, Barrierefreiheit und eine optische Aufwertung: Die Homepage präsentiert sich in aktualisiertem Design und gewährleistet für Smartphones, Tablets und PC gleichermaßen eine optimale Nutzung.

> Wegen Corona fielen aus: Fastnachtskampagne, Klingefest mit Jubiläum "70 Jahre Kinder- und Jugenddorf Klinge", 33. Seckacher Straßenfest, Jubiläum "100 Jahre SV Großeicholzheim", Jubiläum "200 Jahre Katholische Kirche Großeicholzheim", Jubiläum "140 Jahre Kfd Seckach", Weihnachtsmarkt der Feuerwehr Großeicholzheim, Weihnachtskonzert des Musikvereins Seckach und sämtliche Aktivitäten im Rahmen der Partner- und Patenschaften.