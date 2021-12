Liedbeiträge untermalten die Textaussagen und trugen zu einer sinnlichen Einstimmung in den Advent in der Schweinberger Kirche bei. Foto: RNZ

Schweinberg. (pm) Schon der Eingang der Kirche war am Sonntagabend beim Gottesdienst zur Einstimmung in den Advent mit Fackellichtern einladend gestaltet. Jeder der Besucher bekam eine Kerze, als Symbol für das Licht, das wir im Advent erwarten. So lud der Kirchenraum ein, anzukommen, sich eine Auszeit zu nehmen von der Hektik des Alltags und die Sinne zu öffnen für Impulse in Form von Liedern, Texten und Geschichten.

Das gesamte Gemeindeteam wirkte mit, jeder hatte ein Gedicht, ein Gebet, eine Geschichte ausgesucht, die für ihn selbst wichtig war und die er den Besuchern mit auf dem Weg gab. Liedvorträge, die die Textaussagen verstärkten, und von der Orgel begleitete Adventslieder sorgten dafür, dass alle Sinne angesprochen waren. Besonders bewegend war die Geschichte von einem Großvater, der seine Enkelin "Neschumele", "geliebte kleine Seele", nannte und ihr mit seiner Zuwendung den Rücken für ihr ganzes Leben stärkte – einfühlsam gelesen und pantomimisch dargestellt von jetzigen und ehemaligen Kommunionkindern.

Da die Adventszeit auch die Zeit ist, für andere ein Licht zu geben, wird alljährlich durch die Einstimmung in den Advent zur Unterstützung eines Projektes besonders bedürftiger Menschen angeregt. In diesem Jahr war das erneut das Projekt "Matanana" in Tansania. Seit zehn Jahren hat eine Gruppe vorwiegend sehr junger Menschen sich zusammengeschlossen und in Tansania in abgelegenen Regionen zwei Krankenstationen aufgebaut, die von einheimischen Krankenschwestern betreut werden. Inzwischen ist durch die Spendenmittel dort Strom verfügbar, so dass einfache Operationen möglich sind, die von deutschen Ärzten in ihrem Urlaub durchgeführt werden.

Das gesamte Projekt ist ehrenamtlich aufgebaut, so dass jeder gespendete Cent direkt dem Projekt zufließt. Ein wichtiger Ansatz ist der Anbau von Heilpflanzen, die zu Tees, Salben und Tinkturen verarbeitet werden. Ihre Wirkung sorgt weit über die Region hinaus für Aufsehen und Nachfrage und ermöglicht Unterstützung für Menschen, die sich sonst keine medizinische Versorgung leisten könnten.

Im vergangenen Jahr lag ein Schwerpunkt der Förderung auf Auffangbehältern für Regenwasser, um die Heilpflanzen in der Hitze Zentralafrikas auch über die Trockenzeit am Leben zu erhalten.

Spenden für das Projekt werden zunächst beim Pfarramt Hardheim gesammelt (Spendenkonto ersichtlich im Pfarrblatt oder auf www.se-madonnenland.de) und nach der Adventszeit dem Projekt zugeführt. Es werden Spendenbescheinigungen ausgestellt.