Walldürn. (Sti) Jedem Walldürner und vielen Besuchern ist die "Schwanenmühle" in der Buchener Straße bekannt – stellte dieses beeindruckende Sandsteingebäude doch bis zum Sommer des Jahres 2017 einen Umschlagplatz für Getreide und Mehl dar, der auch von Privatpersonen genutzt wurde.

Die Umbaumaßnahmen rund um die Zukunft der "Schwanenmühle" sind in vollem Gange, nachdem die Firma Eckert Bauten aus Gerichtstetten das Areal erworben hat und seitdem die Mühle zu Wohnungen umbaut. Auf 1500 Quadratmetern, die sich auf fünf Stockwerke verteilen, entstehen 19 mit Balkonen bzw. Dachterrassen ausgestattete Wohneinheiten, die zwischen 55 und 150 Quadratmeter groß sind – von Zweizimmerwohnungen bis hin zu zwei sonnendurchfluteten Maisonette-Wohnungen mit Dachbalkon hoch über den Dächern Walldürns.

Zu neuem Leben erweckt wird das Gebäude durch die Eckert Bauteam GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer Volker Eckert, dessen Vision es ist, auf dem Areal ein generationenübergreifendes Wohnerlebnis zu schaffen.

Auf dem „Schwanemühle“-Areal wurde am Freitagnachmittag das Richtfest gefeiert. Foto: Bernd Stieglmeier

Die Sanierung schreitet zügig voran, und seitens des Bauherrn hofft man, dass Anfang 2021 die Wohnungen bezugsfertig sein werden. Im Inneren der Mühle sind die Umbaumaßnahmen schon weit fortgeschritten, und um die Charakteristik der historischen Fassade zu erhalten, wurde eine Innendämmung angebracht, die in Sachen Energieeffizienz Neubauwerte erreicht.

Die Etagen können über ein Treppenhaus oder über einen Fahrstuhl erreicht werden. Vom Erdgeschoss bis in den Dachstuhl reichen die tragenden Balkenelemente, die an die Handwerkskunst vergangener Zeiten erinnern und ein Hingucker sind.

Knapp die Hälfte der Wohneinheiten haben bereits einen Käufer gefunden. Von den Käufern konnten zu Beginn der Planung eigene Wünsche bezüglich des Grundrissentwurfes eingebracht werden. Dies ist aufgrund des Umbaufortschritts nicht mehr möglich, doch Detailentscheidungen über die Ausstattung könnten neue Käufer treffen.

Alle Wohnungen stünden nach Aussage des Bauherrn später einem Neubau in nichts nach. Auch der Energienachweis zeigt beste Werte. Nur die Fassade des ehemaligen Mühlengebäudes präsentiert sich später noch im historischen Flair, die Wohnungen selbst werden von der Ausstattung her auf dem neuesten Stand sein. Auch einen Dienstleiter hat man an der Hand, der bei Bedarf Wäscheservice, Fahrdienste, Essen auf Rädern und Ähnliches anbietet.

Besonders kann angemerkt werden, dass in der "Schwanenmühle" ein Daheim entsteht, das sowohl hochwertig als auch modern ist und mit einer historischen Hülle verschmilzt. Die 19 Wohndomizile werden schlüsselfertig erstellt. Vorgesehen sind auch eine Wohnraumlüftung sowie Fußbodenheizung, ferner eine Briefkastenanlage mit Paket-Box sowie eine mit der neuesten Technik ausgestattete Klingelanlage. Trotz all dieser Modernisierung bleibt das "Mühlenflair" erhalten. Die massive Gebäudestruktur, großflächige Fenster und eine imposante Deckenhöhe werden zum positiven Wohngefühl beitragen.

Einen Meilenstein stellte am Freitag das Richtfest nach der Fertigstellung des neuen Dachstuhls dar, das bei schönstem Sommerwetter mit den Beteiligten und Gästen gefeiert wurde. Volker Eckert war es beim Richtfest ein großes Anliegen, noch einige Worte zu seinem Herzensprojekt der "Schwanenmühle" zu sagen.

Das imposante Gebäude habe ihn vom ersten Moment an fasziniert. Es sei ein Projekt mit unvorhersehbaren Herausforderungen – eine Idee, die viel Arbeit hervorgerufen habe. Stunde um Stunde habe man zusammen geplant. Dann sei die Baugenehmigung erfolgt, und man habe mit den Arbeiten beginnen können. In sechs Monaten seien der Rückbau vollbracht, die Böden betoniert, die Fenster und Türen versetzt, eine wunderbare Dachterrasse geschaffen und der neue Dachstuhl fertiggestellt worden.

Ihm sei aber auch bewusst, dass es noch viel zu tun gebe und noch einige Herausforderungen, gerade im Innenausbau, bewältigt werden müssten. "Gemeinsam" sei hier das richtige Wort, denn einer allein könne Beachtliches leisten, aber nur viele Hände gemeinsam könnten etwas Großes vollbringen. Dies sei bei diesem Projekt in Harmonie von allen vollbracht worden.

Mit der Fertigstellung des Projekts "Schwanenmühle" gehe für ihn der Wunsch in Erfüllung, hier Menschen den Wohnraum bieten zu können, den diese ihr Zuhause nennen könnten und mit dem sie sich identifizieren könnten.

Nach dieser Ansprache übergab Eckert das Wort an Zimmermann Timo Reichert von der Firma Holzbau Fischer, der vom Baugerüst aus den Richtspruch vortrug, der zum einen Dank an den Bauherrn und an den Architekten und zum anderen die Bitte um Gottes Segen für das Haus und dessen Bewohner beinhaltete. Traditionell warfen dann beide Redner am Ende des Richtspruchs ihre Sektgläser auf den Boden, wo diese als gutes Omen in tausend Scherben zersprangen.