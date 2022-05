Walldürn. (pm) Ende April gingen erstmals die 32 neuen Multimedia-Bildschirme im Walldürner Auerberg-Schulzentrum in Betrieb. Die 86 Zoll großen Endgeräte mit Internetanbindung und Touchscreen vereinen und bündeln die Funktionalität der bisherigen Kreidetafeln, Whiteboards, Dokumentenkameras und Beamer der Walldürner Auerberg-Werkrealschule und Konrad-von-Dürn-Realschule.

Bürgermeister Günther informierte sich bei seinem Besuch im Auerberg-Schulzentrum über die multimedialen Anwendungsmöglichkeiten der Endgeräte. Denn als Schulträgerin ist die Stadt Walldürn für die Ausstattung der Schulen verantwortlich.

Die Freude in den beiden weiterführenden Schulen über die getätigte Zukunftsinvestition ist sehr groß. "Die Kreidezeit ist somit wortwörtlich Geschichte in Walldürn", freute sich Rektor Patrick Schmid sichtlich. "Und endlich keine von Kreide verschmutzten Ärmel mehr", ergänzte Rektor Wolfgang Kögel mit einem Schmunzeln.

Die Bedienung und Funktionsweise der neuen Unterrichtstafeln ähneln einem Tablet. Spezielle Stifte ermöglichen das Schreiben auf dem Bildschirm. Die Tafelinhalte können bei entsprechender Freigabe von den Schülern mit QR-Codes an eigene Endgeräte übertragen oder sogar an krankheitsbedingt fehlende Schüler übermittelt werden. Der integrierte Mediaplayer gibt mit einer Auflösung in 4K – somit in Ultra-HD – Videos ruckelfrei und brillant wieder. Eine direkte Anbindung an das Internet ermöglicht den Lehrkräften zudem Zugriff auf unzählige Unterrichtsmaterialien. Tafelaufschriebe können jederzeit gespeichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden, und auch die drahtlose Kommunikation zwischen den mobilen Endgeräten der Lehrkräfte und des Bildschirms funktioniert reibungslos.

"Wie bei einem Smartphone haben wir die Möglichkeit, unterrichtsgerechte und -ergänzende Apps zu installieren und zu nutzen", ist Philipp Eiermann, Lehrer und Systemadministrator an der Konrad-von-Dürn-Realschule, begeistert.

Die Multimediatafeln wurden von der Stadt Walldürn im Rahmen des "DigitalPakt Schule" des Landes Baden-Württemberg angeschafft. Das Land Baden-Württemberg fördert dabei die Ausstattung aller Walldürner Schulen mit einem Gesamtbetrag von 301.000 Euro, was 80 Prozent der Gesamtaufwendungen entspricht. Die Stadt Walldürn selbst bringt noch Eigenmittel in Höhe von mindestens 20 Prozent – somit mindestens 75.250 Euro – auf.

Das Anschaffungsvolumen für die Bildschirme beträgt in etwa eine viertel Million Euro. Den Auftrag zur Lieferung und Montage wurde vom Gemeinderat im vergangenen Dezember an die Firma "KlangFarm" in Lobbach vergeben. Etwaige mögliche Vorarbeiten, wie die Demontage vorhandener Tafeln, Whiteboards und Leinwände, wurden vom Hausmeisterteam des Schulzentrums und des städtischen Bauhofes während der Osterferien vorgenommen.

Bürgermeister Markus Günther führte aus: "Wir müssen uns dem Wandel anpassen und sind dem Land für die Förderung sehr dankbar. Mit der Anschaffung dieser 32 Multimediatafeln sind wir einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen. Weitere werden und müssen folgen."

Die beiden Rektoren dankten allen Bediensteten der Schulträgerin, die in dieses Investitionsvorhaben eingebunden waren. Ihr besonderer Dank galt hierbei dem städtischen Systemadministrator Wolfgang Teichmann für sein außerordentlich hohes Engagement von der Planung und Koordinierung bis hin zur Umsetzung des Projekts und der Inbetriebnahme der Endgeräte.