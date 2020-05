Osterburken. (ahn) "Mir hat es ehrlich gesagt vor dem heutigen Tag ein wenig gegraust", sagte Regina Krudewig-Bartel, Schulleiterin des Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO), am Montag. Denn gestern hat ja bekanntlich die Schule wieder begonnen – zumindest für die Abschlussklassen, also am GTO für die 165 Schüler der Jahrgangsstufe 1 und 2. Wie der erste Tag an der Schule verlaufen ist, welche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen man getroffen hat und was all dies für das Abitur bedeutet, darüber informierten die Schulleiterin, ihr Stellvertreter Uwe Rossa sowie der Hausmeister Thomas Zemmel im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

"Es hat sich heute schon gezeigt, dass es sich in der Praxis als ungemein schwierig erweist, dass alle Maßnahmen von den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden", berichtete die Schulleiterin. Die Schüler seien die ganze Zeit daheim gewesen, da wollten sie sich erst einmal in ihrem gewohnten sozialen Umfeld außerhalb der Familie näherkommen. "Da wird dann auch mal unbewusst der Abstand nicht eingehalten. Nur wenige Schüler haben sich auch über die Maßnahmen beschwert", so Krudewig-Bartel.

Doch es gibt viele einsichtige Schüler – zum Beispiel, wenn es um das Aufsetzen einer Schutzmaske geht. "Wir haben heute Morgen schon gesehen, dass die allermeisten eine Maske tragen. Es gibt auch welche, die sie dann durchgehend aufhaben, manche setzen sie auch ab, wenn genügend Abstand vorhanden ist", informierte Uwe Rossa.

"Außerdem haben wir auch noch Ersatzmasken da", ergänzte Hausmeister Thomas Zemmel. Und das ist nur ein Beispiel, wie gründlich man sich am GTO auf die Wiedereröffnung der Schule vorbereitet hat. "Zudem werden die Toiletten mehrmals am Tag sowie die Klassenzimmer in jeder Pause nach zwei Schulstunden gereinigt", so Zemmel weiter.

Das Reinigungs- und das Hausmeisterpersonal habe zuvor eine entsprechende Einweisung durch die Krankenhäuser erhalten. Neben Papierhandtüchern auf den Toiletten stünden noch mehrere Desinfektionsspender zur Verfügung, außerdem habe man in vielen Klassenzimmern einen Spuckschutz zum Schutz der Lehrkräfte installiert. Diese gibt es im GTO auch als mobile Version – jeder kann sich da bedienen. Die Mensa und der Bäcker blieben bis auf Weiteres geschlossen.

Zudem hat man einen Merkzettel im Vorfeld per E-Mail an die Schüler verschickt, der alle Hygienemaßnahmen vom Abstandsgebot über die gründliche Handhygiene bis zum Verbot von Umarmungen auflistet. All dies hat die Schulleiterin am Morgen ihren Schülern in einer Durchsage nochmals vor Augen geführt. "Das Abstandsgebot ist das Wesentliche", sagte sie.

Die sonst von Schülern belebte Aula bleibt auch in den Pausen eher leer. Foto: Andreas Hanel

"Außerdem haben wir verschiedene Aufenthaltsbereiche jeweils für die Jahrgangsstufen eingerichtet", informierte Rossa. Um den Kontakt unter den Schülern weiter zu minimieren, habe man zudem die Anfangs- und Schlusszeiten des Unterrichts versetzt. "Zum Glück sind bei uns die Klassenzimmer groß genug, so dass die Kurse jeweils in ein Zimmer passen – auch mit dem nötigen Sicherheitsabstand", so der stellvertretende Schulleiter. So könnten in einem Klassenzimmer immer noch rund 20 Schüler unterrichtet werden.

Das größere organisatorische Problem stelle die Umschichtung der Lehrkräfte dar. "Zwölf Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, fehlen uns zurzeit für den Präsenzunterricht – und das alleine für die beiden Jahrgangsstufen", sagte Krudewig-Bartel.

Diese haben keineswegs frei, denn sie betreuen den Online-Unterricht, der für alle Schüler, auch für die der Jahrgangsstufen, weitergeht. Doch eine "gleiche Verteilung der Aufgaben unter den Kollegen, wie es auch das Kultusministerium fordert, lässt sich nur schwer erreichen", berichtet die Schulleiterin. Zumal man auch keine zusätzlichen Ressourcen habe, wie ihr Kollege Rossa hinzufügt.

Auch wenn der Unterricht im Netz stattfindet, könne er nie den Unterricht im Klassenzimmer ersetzen. Besonders, da "es nicht alle Schüler schaffen, eigenständig zu arbeiten und ihren Alltag nach dem Online-Unterricht auszurichten", so die Schulleiterin.

Wenig hilft dabei auch die Tatsache, dass in diesem Jahr das Sitzenbleiben ausgesetzt ist. "Das halte ich in der jetzigen Form nicht für sinnvoll", sagte Krudewig-Bartel. Ihr schwebe eher eine Versetzung auf Probe vor, bei der man dann im Januar nächsten Jahres noch einmal eine Bewertung vornehmen könne.

Um ein mögliches Sitzenbleiben kümmern sich die Schüler der Jahrgangsstufe 2 gerade wohl weniger, denn sie steuern nun auf ihr Abitur zu. Die Prüfungsphase soll nach derzeitigem Stand vom 18. bis 29. Mai stattfinden. Wer – aus welchen Gründen auch immer – an diesem Termin nicht teilnehmen möchte, kann seine Prüfungen in der zweiten Junihälfte nachholen. Eine faire Angelegenheit, wie die Schulleiterin findet. "Ich kann die Proteste mancher Abiturienten nicht nachvollziehen. Das ist ein gutes Angebot. Außerdem ist es für sie ein gleichwertiges Abitur, das ihnen später nicht despektierlich als ,Corona-Abitur‘ vorgehalten werden kann."

Durch die zwei oder eventuell noch mehr Prüfungsphasen verschiebt sich der Zeitplan noch weiter nach hinten. Das ist wiederum mit einem außerordentlich großen organisatorischen Aufwand verbunden, den man nun auch am GTO meistern muss. Aber die Verantwortlichen haben ja inzwischen reichlich Erfahrung bei der organisatorischen Umstellung des Schulbetriebs. "Wir sitzen seit Ende der Osterferien zusammen, um den organisatorischen Aufwand zu stemmen", sagt Uwe Rossa.

Sehr viele Telefonate habe es gegeben, aber glücklicherweise auch viele Helfer, die mit zupackten. Da seien etwa die Oberstufenberater Achim Brümmer und Sven Auerbach zu nennen. Oder Christian Schinnagel, der fürs Netzwerk zuständig ist, und Jens Schwingel, der vieles für den Online-Unterricht organisiert hat, sowie Beratungslehrer Andreas Link, der für die Ausgestaltung der Notbetreuung zuständig ist, die einzelnen Klassenlehrer und natürlich auch alle Fachlehrer. Aber auch mit den Eltern stehe man in einem fruchtbaren Austausch.

Und ein Gutes hat dann die Corona-Zeit für die Schüler und Lehrer des GTO doch noch: Denn die freie Zeit hat man genutzt, um in allen Klassenzimmer die Digitalisierung voranzutreiben.