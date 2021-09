Von Alina Remmler

Buchen. Seit dem vergangenen Samstag ist der Schützenmarkt auf dem Musterplatz in Buchen in vollem Gange. Zahlreiche Besucher erfreuen sich nicht nur an den Essensbuden, auch die Schausteller sind beliebt. Optimales Wetter hat in den vergangenen Tagen dafür gesorgt, dass die Attraktionen wie die Achterbahn, der Autoscooter und das Ringewerfen gut besucht waren.

Thorsten Goldbach aus Aschaffenburg ist einer dieser Schausteller. Mit seinem Stand "Ringewerfen" kommt er mittlerweile seit fast 30 Jahren auf den Buchener Schützenmarkt. "Buchen ist für mich wie eine Familie", schwärmt er. Begonnen hat die Karriere in Buchen aber schon viel früher. 1976 war die Familie Goldbach erstmals auf dem Schützenmarkt vertreten. Zu diesem Zeitpunkt haben Thorsten Goldbachs Eltern noch Waffeln und Mohrenköpfe verkauft. Vor 30 Jahren hat sich Goldbach schließlich mit dem "Ringewerfen" selbstständig gemacht und seit 20 Jahren ist er zusätzlich im Besitz eines eigenen Crêpes-Stands.

Mit dabei ist seit sieben Jahren auch seine Frau Jessi. Sie hat der zweite Vorsitzende des bayrischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller Aschaffenburg bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit kennengelernt. Damals hat sie noch in der Verwaltung gearbeitet, heute unterstützt sie ihren Mann Thorsten bei den anstehenden Volksfesten und Weihnachtsmärkten tatkräftig. Unter normalen Umständen, ohne Corona, sind sonst zusätzlich immer zwei Mitarbeiter an seiner Seite, die den Stand betreuen.

Autoscooterfahren macht Spaß. Foto: Alina Remmler

Doch auch den Mann aus Aschaffenburg hat es nicht verschont. Zwar war sein Beruf schon immer sehr risikoreich, denn schlechtes Wetter bedeutet weniger Kunden, doch so schlimm wie durch Corona war es noch nie. Im März 2020 musste er sich eine neue Strategie überlegen, wie er die fehlenden Einnahmen in Schach halten kann. Seine Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit und mit dem "Ringewerfen" konnte er auch keine Gewinne mehr erzielen. Seine Notlösung war der mobile Crêpes-Stand. Als Lieferdienst verkaufte er an sechs Tagen pro Woche, jeden Tag an einem anderen Standort, seine französischen Köstlichkeiten. Er selbst sagt, hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, Crêpes zu verkaufen, wäre ihm "der Boden unter den Füßen weggezogen" worden. Während der Zeit des Lieferservices hat er dankbarerweise auch Corona-Hilfe bekommen, denn Crêpes alleine decken die Kosten leider nicht. Sogar einen Teil seiner Altersvorsorge hat er verwendet, um sich über Wasser zu halten. Der Verlust des vergangenen Jahres ist dennoch immens. "Ungefähr 80 Prozent des Umsatzes aus dem Jahr 2020 fehlen", berichtet der Stand-Besitzer. Im Gegensatz zu anderen Schaustellern, die gar keine Möglichkeit hatten, Einnahmen zu generieren, meint Goldbach, er selbst sei noch einmal "mit einem blauen Auge" davongekommen.

Im September des vergangenen Jahres gab es dann aber zum Glück wieder den ersten Lichtblick: In Mannheim wurde ein vierwöchiges, eingezäuntes Volksfest unter hygienegerechten Bedingungen mit eingeschränkter Besucherzahl durchgeführt. So eine Veranstaltung wollte der engagierte zweite Vorsitzende auch in Aschaffenburg umsetzen. Nach viel organisatorischem Aufwand war es schließlich Anfang August dieses Jahres möglich, auch dort ein solches Volksfest zu feiern. 32 Betriebe durften dabei innerhalb der 17 Tage zahlreichen Besuchern eine Freude bereiten. Seitdem ist Goldbach wieder mit seiner Frau unterwegs und noch bis zum morgigen Sonntag, 12. September, auf dem Schützenmarkt vertreten. Danach geht es für die beiden weiter nach Mannheim.

Für das restliche Jahr wünscht sich Goldbach auf jeden Fall, dass die Weihnachtsmärkte wieder stattfinden dürfen. Doch selbst wenn ihm Corona nochmals einen Strich durch die Rechnung machen sollte: Einen anderen Job kann er sich nicht vorstellen. Thorsten Goldbach lebt für seinen Beruf und liebt seinen Beruf. Sein Motto lautet: "Ich arbeite nicht unbedingt des Geldes wegen, ich arbeite, um glückliche Momente zu verkaufen!" Am schönsten findet er auch nach der zwangsläufigen Corona-Pause noch immer die strahlenden Gesichter seiner Kunden, wenn er ihnen den Gewinn überreichen darf.

Eine weitere Schaustellerin über die wir stellvertretend berichten, ist Ariane Haas. Sie ist die Inhaberin des Autoscooter-Stands und auch schon viele Jahre auf dem Schützenmarkt vertreten. 1983 war der Familienbetrieb erstmals in Buchen. Deshalb ist sie dem Schützenverein umso dankbarer, dass er das Schützenfest in kleinerem Rahmen auf die Beine stellen konnte und sie Teil davon sein darf. Auch Haas hat Corona schwer getroffen. Ein Jahr lang konnte sie nicht mit ihren Autoscootern auf Märkte gehen. Sie beschreibt die Zeit, als hätte man "sein Leben abgenommen bekommen". Durch ihre drei Kinder hat sie stattdessen ihre Leidenschaft für das "Homeschooling" entdeckt. "Ich hatte noch nie so viel Zeit für meine Kinder", erzählt sie, ist aber mehr als glücklich darüber, dass sie diese Zeit mit ihnen verbringen konnte.