Buchen. (MB) Mit dem Eröffnungsumzug und dem Fassanstich durch Bürgermeister Roland Burger wurde der Buchener Schützenmarkt am Samstagnachmittag offiziell eröffnet. Das traditionelle Volksfest bietet bis Sonntag, 9. September, ein abwechslungsreiches Programm.

Hatte Bürgermeister Roland Burger am Samstag zum Eröffnungsumzug sein Smartphone vergessen, mit dem er das Glockenspiel im Stadtturm zu steuern pflegt? Oder befand er sich in einem Funkloch? Als sich um 16 Uhr der Umzug am Feuerwehrgerätehaus in Bewegung setzte, spielte das Glockenspiel nicht das traditionelle Schützenmarktslied, sondern eine andere Melodie.

Die Schützen dürfen bei ihrem Umzug nicht fehlen. Foto: Martin Bernhard

Doch das war schnell vergessen, als die Buchener Stadtkapelle in die Marktstraße bog. Zahlreiche Zuschauer hatten sich in der Fußgängerzone eingefunden und winkten den 452 Umzugsteilnehmern aus 21 Vereinen und Organisationen zu. Teilnehmer gaben Honig, Griebenschmalzschnitten und Getränke an Zuschauer aus.

Besonders beeindruckten die Gespanne: Marco Zahn aus Walldürn kutschierte die Ehrengäste, Ehren-Oberschützenmeister Otto Hemberger und Ehrenbürger Josef Frank. Die Distelhäuser Brauerei war mit einer prächtigen Brauereikutsche sowie einer Kapelle und Fußgruppe nach Buchen gekommen. Auf dem Markt und im Festzelt wurden die Gruppen freudig empfangen. Die Stadtkapelle nahm auf der Bühne Aufstellung, spielte unter Leitung von Alexander Monsch einen Defiliermarsch und das traditionelle Schützenmarktslied.

Die Kolpingsfamilie verteilte Würste. Foto: Martin Bernhard

Bürgermeister Burger trat ans Mikrofon und begrüßte auch in seiner Eigenschaft als amtierender Schützenkönig die Gäste, darunter Abordnungen aus dem sächsischen Böhlitz-Ehrenberg und aus Oldenburg mit der niedersächsischen Landesschützenkönigin Ann-Kathrin Näther. "Die zentrale Lage im Herzen der Stadt verleiht unserem Schützenmarkt einen besonderen Charme", stellte Burger fest.

Hintergrund Programm des 189. Buchener Schützenmarkts Das Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt, findet dieses Jahr zum 189. Mal statt. Am Freitag, 31. August, geht es los! Hier das Programm: Freitag, 31. August: "Free Daze" unterhält ab 21 Uhr im Festzelt. Samstag, 1. September: Ab 16 Uhr schlängelt sich der [+] Lesen Sie mehr Programm des 189. Buchener Schützenmarkts Das Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt, findet dieses Jahr zum 189. Mal statt. Am Freitag, 31. August, geht es los! Hier das Programm: Freitag, 31. August: "Free Daze" unterhält ab 21 Uhr im Festzelt. Samstag, 1. September: Ab 16 Uhr schlängelt sich der Eröffnungsumzug durch Buchen, ab 17 Uhr unterhält im Festzelt die Stadtkapelle, ab 19 Uhr übernimmt "Wildwexxl" die Bühne. Sonntag, 2. September: Ab 11 Uhr ist im Festzelt Frühschoppen mit der Stadtkapelle Buchen, das Ausrücken der Schützen findet um 13.30 Uhr statt. Der Rockabend mit "Return" steigt ab 19 Uhr im Festzelt. Montag, 3. September: Der Countryabend mit "Nashville" beginnt um 19 Uhr. Dienstag, 4. September: Ab 10 Uhr ist der traditionelle Frühschoppen der Schützen im "Prinz Carl". Ab 19 Uhr unterhalten im Festzelt die "Hüngheimer". Mittwoch, 5. September: Der Kindernachmittag für die Heimkinder aus Seckach und Walldürn beginnt um 13 Uhr. Ab 14 Uhr ist erstmals Seniorennachmittag mit Unterhaltungsmusik im Festzelt. Ab 19 Uhr spielen im Zelt "The Lightnings". Donnerstag, 6. September: Die Stadtkapelle Buchen unterhält ab 19 Uhr im Festzelt. Freitag, 7. September: Ab 18 Uhr ist die Königsproklamation im "Reichsadler". Ab 19 Uhr spielen im Festzelt "Die Himmeltaler". Samstag, 8. September: Im Zelt stehen ab 19 Uhr "Die Gaudifranken" auf der Bühne. Um 20.30 Uhr startet der Fackelzug der Reservisten durch die Innenstadt. Sonntag, 9. September: Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit der "BCH Bloos Band", ab 13.30 Uhr Kreisschützenfest mit Umzug der Kreisvereine. Das Einrücken der Schützen ist um 19.30 Uhr. Im Festzelt unterhält ab 19 Uhr die "BCH Bloos Band". Das große Brillant-Feuerwerk zum Abschluss des 189. Buchener Schützenmarkts ist für 21 Uhr auf der Marienhöhe geplant. (tra)

Der Markt sei eine informative Gewerbeschau mit attraktivem Vergnügungspark. Er vereine Tradition und Hochtechnologie. Er bedankte sich bei allen, die ehrenamtlich zum Gelingen des Festes beitragen, besonders Oberschützenmeister Achim Schubert, Erstem Schützenmeister Joe Schmitt und Markmeister Frank Helm.

Dann wurde es ernst für den Bürgermeister: Mit wenigen Schlägen trieb er den Hahn in das Fass, der goldgelbe Gerstensaft floss, und die ersten Gläser waren rasch gefüllt.