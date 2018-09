Buchen. (tra) Bis zum gestrigen Donnestag wurde auf dem Musterplatz noch massiv gehämmert, geschraubt und geschrubbt. Am heutigen Freitag wird nun gefeiert: Um 21 Uhr beginnt die Rocknacht mit "Free Daze" im Festzelt. Auf dem Musterplatz werden in der Schützenmarktwoche über 50 Händler ihre Waren anbieten und viele Schausteller werden mit ihren Fahrgeschäften für Spaß sorgen.

Die Schaukel "Artistico" erreicht eine Höhe von 50 Metern. Foto: Tanja Radan

Zwei Schausteller sind dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Schützenmarkt dabei: Einer von ihnen ist Lutz Köhrmann mit seinem "Artistico". Wer hier einsteigt, wird mit Sicherheit nicht mehr an die kleinen Sorgen des Alltags denken: "Wir haben die größte transportable Schaukelanlage der Welt nach Buchen gebracht", verrät der Nienburger Schausteller. Der Gondelverbund erreicht eine Höhe von 50 Metern, dreht sich zudem und die Fahrgäste haben dabei jederzeit einen freien Blick nach außen.

Hintergrund Programm des 189. Buchener Schützenmarkts Das Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt, findet dieses Jahr zum 189. Mal statt. Am Freitag, 31. August, geht es los! Hier das Programm: Freitag, 31. August: "Free Daze" unterhält ab 21 Uhr im Festzelt. Samstag, 1. September: Ab 16 Uhr schlängelt sich der [+] Lesen Sie mehr Programm des 189. Buchener Schützenmarkts Das Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt, findet dieses Jahr zum 189. Mal statt. Am Freitag, 31. August, geht es los! Hier das Programm: Freitag, 31. August: "Free Daze" unterhält ab 21 Uhr im Festzelt. Samstag, 1. September: Ab 16 Uhr schlängelt sich der Eröffnungsumzug durch Buchen, ab 17 Uhr unterhält im Festzelt die Stadtkapelle, ab 19 Uhr übernimmt "Wildwexxl" die Bühne. Sonntag, 2. September: Ab 11 Uhr ist im Festzelt Frühschoppen mit der Stadtkapelle Buchen, das Ausrücken der Schützen findet um 13.30 Uhr statt. Der Rockabend mit "Return" steigt ab 19 Uhr im Festzelt. Montag, 3. September: Der Countryabend mit "Nashville" beginnt um 19 Uhr. Dienstag, 4. September: Ab 10 Uhr ist der traditionelle Frühschoppen der Schützen im "Prinz Carl". Ab 19 Uhr unterhalten im Festzelt die "Hüngheimer". Mittwoch, 5. September: Der Kindernachmittag für die Heimkinder aus Seckach und Walldürn beginnt um 13 Uhr. Ab 14 Uhr ist erstmals Seniorennachmittag mit Unterhaltungsmusik im Festzelt. Ab 19 Uhr spielen im Zelt "The Lightnings". Donnerstag, 6. September: Die Stadtkapelle Buchen unterhält ab 19 Uhr im Festzelt. Freitag, 7. September: Ab 18 Uhr ist die Königsproklamation im "Reichsadler". Ab 19 Uhr spielen im Festzelt "Die Himmeltaler". Samstag, 8. September: Im Zelt stehen ab 19 Uhr "Die Gaudifranken" auf der Bühne. Um 20.30 Uhr startet der Fackelzug der Reservisten durch die Innenstadt. Sonntag, 9. September: Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit der "BCH Bloos Band", ab 13.30 Uhr Kreisschützenfest mit Umzug der Kreisvereine. Das Einrücken der Schützen ist um 19.30 Uhr. Im Festzelt unterhält ab 19 Uhr die "BCH Bloos Band". Das große Brillant-Feuerwerk zum Abschluss des 189. Buchener Schützenmarkts ist für 21 Uhr auf der Marienhöhe geplant. (tra)

Zum ersten Mal dabei ist auch Ricardo Galle aus Erlangen, der in Buchen seinen "Pusher Palace" aufgebaut hat. Mit Geschick und Glück kann man hier den Automaten Gewinne abluchsen. Ricardo Galle ist Schausteller in fünfter Generation. Da er das erste Mal in Buchen ist, hat er sich etwas Besonderes ausgedacht: Er spendete den Buchener Schützen eine Ladung Teddybären, die ein T-Shirt mit dem Logo der Schützen tragen. "Die Teddys werden wir am Kindertag den Heimkindern schenken", freut sich Marktmeister Frank Helm über die Spende.

"Wir sind gespannt auf den Schützenmarkt und können uns gut vorstellen, auch in Zukunft wieder dabei zu sein", sagt Ricardo Galle am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit der RNZ.

Ab dem heutigen Freitag wird im Festzelt jeden Abend Live-Musik geboten und auf dem Rummelplatz wird bis 23 Uhr Betrieb sein. Der Eröffnungsumzug wird sich am morgigen Samstag um 16 Uhr durch die Stadt schlängeln. Und danach dreht sich in Buchen wieder alles ums Feiern!