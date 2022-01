Die „Heidelberg Pipes and Drums“ bestehen aus Dudelsackspielern und Trommlern. Sie bestreiten Wettbewerbe und nehmen an Kulturveranstaltungen teil. Foto: privat

Walldürn/Heidelberg. (jasch) Der Dudelsack kennt keine Grenzen: weltweit lassen "Pipebands" die schottische Kultur hochleben; richten Wettbewerbe und sogar Weltmeisterschaften im Dudelsackspiel aus. Der unvergleichliche Sound der Highlands erklingt auch im Odenwald – und zwar von Lars Windisch aus Walldürn. Im Juni 2021 wurde er zum Vorsitzenden der "Heidelberg Pipes and Drums" (hdpd) gewählt und gibt Einblick in eine völlig eingeständige musikalische Tradition.

Die hdpd beziehen sich auf den schottischen Clan der MacFie, der bis in das 12. Jahrhundert zurückreicht. 2000 initiierte Clanmitglied Donald McPhee die Gründung in Heidelberg. Bei den hdpd machen 70 bis 80 Mitglieder traditionelle schottische Musik. In unterschiedlichen Sektionen treten sie bei Kulturveranstaltungen wie der "Burnsnight", Sport-Events wie den Highland-Games und bei Jubiläen und Festumzügen im In- und Ausland auf. Darunter war sogar einmal ein Konzert mit Andre Rieu. Auch für Firmenfeiern und in kleineren Besetzungen für private Feierlichkeiten können sie gebucht werden.

Der Vorsitzende, „Piper“ Lars Windisch, erlernte mit 30 Jahren das nicht ganz einfache Dudelsackspielen. Foto: Jana Schnetz

Den Dudelsack fand Windisch schon immer imposant. So kam es, dass er für seine kirchliche Hochzeit 2005 einen Dudelsackspieler aus Neckarsulm engagierte, der in der Basilika in Walldürn "Amazing Grace" zum Besten gab. "Das war das erste Mal, dass ich einen ,Piper’ live gehört habe. Da wusste ich, das ist es." Anschließend lernte er mit 30 Jahren das Dudelsackspielen bei Lehrer Michael Bier, später spielte er in der "Stuttgart University Pipe Band", danach eine Zeit lang als Solist.

Durch ein Konzert in St. Leon-Rot und einem Besuch der Highland-Games im Angelbachtal kam er mit der hdpd in Kontakt. Eigentlich wollte sich Windisch nicht mehr einem Verein zuwenden, aber die hdpd begeisterten ihn mit einem sympathischen Auftreten. "Die Kritik ist immer konstruktiv, es ist ein schönes Umfeld. Der Spirit in der Band stimmt." Ein Teil von ihr zu sein, macht ihn stolz, verdeutlicht er.

"Man trainiert ja nicht jeden Tag, um hinterher nicht unter den besten Fünf zu sein." Es sei Sinn und Zweck, die Band qualitativ weiterzubringen. Lars Windisch meint dabei nicht nur regelmäßiges Proben, sondern auch die "Pipeband Competitions". In diesen nationalen und internationalen Musikwettbewerben stellen die Vereine ihr Können mit dem Dudelsack unter Beweis. "Ziel ist es, dass sich 15 Männer wie ein Mann anhören." Die deutschen Wettbewerbe seien nur ein Bruchteil davon, aber trotzdem sehr schön: "Das ist eine Welt für sich", urteilt Windisch. Schon früh trifft man sich, um das Zelt aufzubauen, sich anzuziehen und das Instrument einzustimmen. Das kann je nach Wetterlage bis zu einer Stunde dauern.

Der eigentliche Wettbewerb dauert je nach Art und Level fünf bis sechs Minuten. Kurz bevor die Gruppe in den Wertungsbereich oder "Circle" marschiert, folgt noch einmal die Feinabstimmung. Gibt es vom "Pipemajor" (entspricht in etwa dem musikalischen Leiter eines Chors) nichts zu beanstanden, marschiert die Gruppe an die Startlinie. "Ab dem Moment, an dem der ,Pipemajor’ das Kommando gibt und der erste Fuß beim Marschieren die Startlinie überquert hat, zählt´s", erklärt Windisch. "Die Mannschaft muss funktionieren", sagt er.

Nach der Darbietung marschiert die Gruppe wieder aus dem "Circle" hinaus und der gemütliche Teil des Wettbewerbs könne beginnen, so Windisch. Da man mehrere Levels spielt, zieht sich ein Event über den ganzen Tag.

So verlangt das Dudelsackspielen einiges an Disziplin ab: Besonders das "Steady Blowing", die richtige Technik, um den Druck im Dudelsack konstant zu halten, sei schwierig. Der Lohn ist ein einzigartiger Klang. Der Moment, wenn die Trommler den Rhythmus vorgeben und die Dudelsackspieler einsteigen, erzeugt bei Windisch immer noch Gänsehaut, berichtet er.

Gespielt werden beispielsweise "Highland Cathedral" und "Scott and the Brave", aber auch Kirchenlieder wie "Amazing Grace" oder Leonard Cohens "Hallelujah". Übrigens: Die Intervalle zwischen den Tönen der Spielpfeife bilden eine eigene Skala. Ein Zusammenspielen mit anderen Instrumenten ist daher nur begrenzt möglich.

Nach zwei Jahren, in denen Auftritte und Wettbewerbe fehlten, will die hdpd wieder präsenter werden. Nachwuchs gewinnen und das Gemeinschaftsgefühl wieder stärken, stehen im Mittelpunkt des Vereins. Wer nun ebenfalls vom Geist des Dudelsackspielens infiziert wurde, der findet in der hdpd freundliche und offene Gleichgesinnte. Lars Windisch jedenfalls beweist, dass es nicht zu spät ist, das Dudelsackspielen zu erlernen und sich damit einen lang gehegten Traum zu erfüllen.