Buchen. (mb) Die Stadt Buchen hat ein weiteres kommunales Schnelltestzentrum eingerichtet. Es befindet sich am Stadtturm in der ehemaligen Otto-Versand-Agentur ("Haus Rudolf" ). Es soll am Dienstag (9. März) seinen Betrieb aufnehmen. Sobald die Genehmigung vom Land vorliegt, kann sich dort jeder ein Mal pro Woche kostenlos testen lassen.

Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha hatte Ende vergangener Woche angekündigt, dass ab dem 8. März jeder Bürger einmal pro Woche anlasslos und kostenlos einen Schnelltest machen lassen kann. Daraufhin haben die Stadt Buchen mit Bürgermeister Roland Burger und der DRK-Kreisverband Buchen mit seinem Geschäftsführer Steffen Horvath schnell gehandelt. Am Freitag ließen sie rund 6000 Schnelltests aus der Notfallreserve des Landes in Heidelberg abholen. Schnell wurde das leerstehende Ladengeschäft am Stadtturm zur Teststation umfunktioniert.

Am Samstagvormittag präsentierten Roland Burger und Steffen Horvath dieses der Presse. Viel zu sehen ist dort nicht: Tische, Stehtisch, Stühle, eine Infrarot-Heizpaneele an der Decke sowie einige Kartons mit Schnelltests. Am Montag will man die EDV-Anlage installieren, um erfolgte Tests dokumentieren zu können. Am Dienstag soll es mit dem Testen losgehen, allerdings nach jetzigem Stand noch nicht für jeden.

Denn eine Verordnung, dass jeder sich ein Mal pro Woche auf Kosten des Landes wird testen lassen können, liegt noch nicht vor. Doch in Coronazeiten kann sich das zuweilen rasch ändern, wie Bürgermeister Burger süffisant anmerkte, manchmal am Vorabend des angekündigten Termins. Umso wichtiger ist es also, vorbereitet zu sein. Nach aktuellem Stand dürfen nur bevorrechtige Personen sich kostenlos testen lassen, zum Beispiel Lehrer, Mitarbeiter in Kindertagesstätten, Pflegepersonal oder pflegende Angehörige. Alle anderen müssen den Test bezahlen. Dieser kostet derzeit beim DRK Buchen 25 Euro. Ein weiteres Testzentrum befindet sich beim DRK in der Henry-Dunant-Straße.

Wer sich in dem neuen Testzentrum am Stadtturm testen lassen will, sollte sich ab Dienstag online unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de anmelden. Sollten Kapazitäten frei sein, kann man auch spontan zum Testen kommen. Vor Ort füllt man ein Formular mit seinen persönlichen Daten aus. Man wird vor der Tür, also im Freien, getestet. Bis das Testergebnis vorliegt, vergehen etwa 15 Minuten. Es ist daran gedacht, das Testergebnis über eine Kurznachricht auf das Smartphone des Getesteten zu übermitteln. Sollte der Test positiv ausfallen, informiert das DRK das Gesundheitsamt darüber. In diesem Fall muss sich der Getestete einem PCR-Test unterziehen, zum Beispiel bei seinem Hausarzt. Eine Bescheinigung über ein negatives Schnelltestergebnis stellt das DRK nur auf Wunsch aus.

Nach dem Stufenplan zu Lockerungen der Ministerpräsidentenkonferenz von vergangener Woche soll man ab dieser Woche körpernahe Dienstleistungen zum Teil nur dann in Anspruch nehmen können, wenn man einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen kann.

Das Testzentrum am Stadtturm hat montags bis samstags von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet und wird von einem DRK-Mitarbeiter besetzt sein. "Eine Person macht alles", erläuterte Horvath. In Firmen habe man auf diese Weise innerhalb von einer Stunde 60 bis 70 Leute getestet.

"Wir als Stadtverwaltung sehen in weiteren Testmöglichkeiten die Chance, die Innenstadt, die seit einem Jahr ganz besonders unter Corona leidet, zu stärken", sagte Bürgermeister Roland Burger. "Ich gehe davon aus, dass bald der Rest der Welt hier auch getestet werden kann." Damit die Tests dann ausreichen, habe die Stadt bereits weiteren Bedarf beim Land angemeldet.

Der DRK-Kreisverband Buchen testet mit seinen Mitarbeitern schon seit einigen Monaten Menschen von Pflegeeinrichtungen und in Firmen. Mobile Teams seien an rund 90 Stationen in der Woche im Einsatz, sagte Horvath.