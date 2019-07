Schneeberg. (pol) Bei einer feuchtfröhlichen Privatfeier in Schneeberg sind sich drei Männer im Alter von 27, 29 und 51 Jahren aus noch nicht nachvollziehbaren Gründen in die Haare gekommen. Mit dem Ergebnis, dass der 27-Jährige mit einer Platzwunde am Kopf ins Buchener Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei mitteilt.

Zudem beschädigten die drei Männer eine Haustür aus Glas. Alle Beteiligten hatten nach Angabe der Polizei einen "stolzen Promillewert zwischen 2 und 2,98". Einen der Männer nahmen die Beamten aufgrund seiner Aggressivität in Sicherheitsgewahrsam. "Weitere Ermittlungen sind notwendig, sobald die Beteiligten nüchtern sind", heißt es abschließend im Polizeibericht.