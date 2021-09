Mudau/Oberzent. (pol) Zwei schwerverletzte Motorradfahrer forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Samstag gegen 12.45 Uhr zwischen Oberzent-Kailbach und Mudau-Schloßau.

Laut Polizeiangaben fuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße L2311 vom hessischen Kailbach kommend in Fahrtrichtung Schloßau. Er stürzte aus bislang nicht bekannter Ursache und rutschte über die Fahrbahn in eine aus Richtung Schloßau kommende Gruppe von vier Motorradfahrern. Ein 18-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit dem Verursacher, kam von der Fahrbahn ab und blieb schwer verletzt in einer Böschung liegen.

Der Verursacher selbst wurde ebenfalls schwer verletzt, als ihn ein 19 Jahre alter Biker aus der Gruppe überfuhr. Dieser Fahrer stürzte danach ebenfalls, verletzte sich jedoch nur leicht.

Die beiden schwerverletzten Fahrer erlitten innere Verletzungen und wurden durch Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Die L2311 wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Polizei und den Rettungshubschraubern die Feuerwehren Mudau, Schloßau und Oberzent sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes aus Buchen, Mosbach, Eberbach und Oberzent.