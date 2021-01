Schloßau. (lm) Mit dem Jahreswechsel endete in Schloßau eine Ära: Die Türen der Praxis von Dr. Wilfried Gembe schlossen sich für immer, was im Mudauer Ortsteil und darüber hinaus von vielen Patienten bedauert wird.

Nachdem Dr. Wilfried Gembe 36 Jahre lang quasi rund um die Uhr als praktischer Arzt in der Odenwaldgemeinde präsent war und sogar den Ur-Schloßauer Dialekt versteht, sieht er sich humorvoll nicht zu Unrecht als "leicht angeschimmeltes Schloßauer Urgestein". Aber er ist auch Realist nach dem Motto "alles im Leben hat seine Zeit". Und nicht nur seine akute Schwerhörigkeit, sondern eben auch die Schnelllebigkeit im medizinischen Bereich haben den 73-Jährigen in seiner Entscheidung bestärkt, die Praxis zum Ende des Jahres zu schließen, und das Anwesen mangels interessiertem Nachfolger zu verkaufen. Im April wird er zusammen mit seiner Frau zur Tochter nach Ostfriesland umsiedeln.

Dass er in Schloßau gelandet ist, hat seine Gründe weit in der Vergangenheit. Der erste geht auf das Jahr 1958 zurück, als er als Bub in den Ferien zusammen mit seinem Bruder, der einen Lebensmittelgroßhandel in Heidelberg betrieb, in den Odenwald fuhr, um die kleinen Händlerinnen wie z. B. die "Grimms Lisl" in Mudau, die "Noe Hermine" in Mörschenhardt und die "Benigs Ella" in Schloßau zu beliefern.

Die Gegend und der Menschenschlag im Odenwald lagen ihm, und als dann seine Ehefrau, die aus der Eberbacher Region stammt, nichts gegen diesen Mudauer Ortsteil einzuwenden hatte, eröffnete er seine Praxis zunächst im Hause Brech in der Schloßauer Ringstraße 21, bevor sein eigenes Haus mit der abgeschlossenen Praxis – ebenfalls in der Ringstraße – 1991 einzugsbereit war. Und zwar, obwohl ihm anfangs – und auch im Lauf der späteren Jahre – mehr als nur ein Stein durch die Kassenärztliche Vereinigung in den Weg gelegt worden sei. Aber die Leidenschaft für die Berufung als Arzt war ihm wohl immer wichtiger als betriebswirtschaftliche Höchstleistungen.

Allerdings ist er auch davon überzeugt, dass er diese lange Zeit in Schloßau nicht geschafft hätte, wenn ihm seine Praxisleiterin, die medizinische Fachangestellte Silke Achtstätter, nicht so lange zuverlässig und kompetent die Treue gehalten und sich auch um die Bürokratie gekümmert hätte.

Wie Ulrich Benig in Vertretung von Ortsvorsteherin Tanja Schneider betonte, habe man zwar Verständnis für die Entscheidung des Doktors, werde ihn aber schmerzlich vermissen. "Du warst immer – nicht nur zu den Sprechstundenzeiten – für deine Patienten kompetent und auf hohem medizinischen Niveau da, wenn notwendig auch Samstag und Sonntag. Auch deine Bereitschaft zu Hausbesuchen war für unsere Bevölkerung ein glücklicher Umstand." Vor allem der FC Schloßau und Sportvereine in der Umgebung hätten von Dr. Wilfried Gembe profitiert, zum einen aufgrund seiner fundierten sportmedizinischen Kenntnisse, aber auch wegen seiner aktiven Fußball-Leidenschaft und seiner Bereitschaft, 1992 bis 1996 als Vorsitzender des FCS zu fungieren.

Als kleines Dankeschön der Schloßauer Ortschaftsverwaltung überreichte Ulrich Benig dem beliebten Hausarzt mit Hang zum Naschen zum Abschied eine von Revierleiter Michael Schwarz handgeschnitzte Schale vollgefüllt mit Schloßauer Weihnachtsgebäck aus dem Hause Münkel. Ein Präsent gab es auch für Silke Achtstätter als treue und unverzichtbare Seele der Praxis.