Merchingen. (F) Die Stühle sind hochgestellt, den Eingangsschlüssel umgedreht. Die derzeitige Corona-Pandemie hat auch das Schloss in Merchingen eiskalt erwischt. Derzeit befindet es sich im Dornröschenschlaf, denn Aktivitäten im Dienstleistungsbetrieb gibt es derzeit keine. Der finanzielle Verlust bewegt sich im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich.

Das größte Schloss im Neckar-Odenwald-Kreis wurde im Jahre 1982, federführend durch den Förderverein Schloss mit Heimatmuseum e.V. sowie durch ein großes bürgerschaftliches Engagement, renoviert, restauriert und einer neuen Bestimmung übergeben. Nachdem das Jahr 2019 recht erfolgreich abgeschlossen war, blickte der Vorstand des Dienstleistungsbetriebes e.V. Schloss Merchingen zuversichtlich in das Jahr 2020, sagte dessen Vorsitzender Klaus Leimbach im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Das Terminbuch war ab Mitte März mit vielen gemeldeten Veranstaltungsterminen gut gefüllt. Doch dann kam vom einen auf den anderen Tag alles ganz anders. Denn genau zu diesem Zeitpunkt kam die Corona-Krise und die damit zusammenhängenden Beschränkungen in der Gastronomie und stürzten auch den Verein in eine tiefe Krise. Bereits im März mussten drei Geburtstagsfeiern mit rund 100 Personen, eine Tagung und eine Mitgliederversammlung abgesagt werden. Auch im Monat April musste jede Woche eine Veranstaltung ausfallen. Schlimmer noch sei es, so Leimbach, dass von Anfang Mai bis Ende Juni jede Woche eine bereits gebuchte Hochzeit abgesagt wurde. Zwischenzeitlich wurden auch die Hochzeiten im Juli und August storniert. Die Auslastung im Veranstaltungsbereich ist seither gleich Null, was allein hier jeden Monat einen finanziellen Verlust von rund 40.000 Euro bedeutet.

Das Schlosshotel Ravenstein konnte für Geschäftsreisende weiter betrieben werden, jedoch ohne die Möglichkeit, ein Frühstück anbieten zu können. Allerdings liege auch hier die Auslastung bei nur knapp 50 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres, meinte Leimbach und bezifferte den bisherigen Verlust auf rund 31.000 Euro. Lediglich die im Schloss betriebene Postagentur sei momentan voll ausgelastet.

Die Vorstandschaft des Vereins reagierte unverzüglich und meldete bereits Mitte März Kurzarbeit für die Mitarbeiter an. Seither befinden sich die zwölf Angestellten zu umgerechnet etwa 80 Prozent ihrer normalen Arbeitszeit in Kurzarbeit. Dank einer unverzüglich beantragten Soforthilfe beim Land Baden-Württemberg war die Gehaltszahlung im Monat März gesichert.

Durch Aktionen wie Hähnchen zum Mitnehmen und Spargelgerichte am Muttertag versuchte der Verein, doch noch einige Einnahmen zu erwirtschaften. Bei dieser Aktion arbeiteten die Mitglieder der Vorstandschaft sowie einige Helfer ehrenamtlich, um den Verein durch die derzeit schwere Zeit zu führen.

Aufgrund der tollen Resonanz durch die Bevölkerung sei auch an den bevorstehenden Pfingsttagen wieder eine solche Aktion geplant, nicht zuletzt als Ersatz für den abgesagten 450. Merchinger Pfingstmarkt, der mit einem großen Programm geplant war. Auch hier fehlen die eingeplanten Einnahmen sehr. An Pfingsten sollte auch das Jubiläum "450 Jahre Schloss Merchingen" gefeiert werden, was jetzt ebenfalls der Krise zum Opfer fällt.

Wichtig für den Verein wäre es, so Leimbach, dass es eine Möglichkeit gebe, wieder Veranstaltungen und private Feiern in den Schlosssälen abzuhalten, was für den Verein aus Sicht der Einnahmenseite von großer Bedeutung wäre. Bei solchen Feiern seien an entsprechend großen Tischen die gesetzlich vorgegebenen Abstandsregeln gut einzuhalten.