Am Landgericht wurden Hintergründe des Brands in Bödigheim verhandelt. Foto: M. Miltz

Buchen-Bödigheim. (mami) Auf keinen Fall werde man sich am heutigen Tag in irgendeiner Weise annähern, geschweige denn einigen, ließ Helmut D. über seinen Anwalt Klaus Dolderer verlauten. Am Dienstag kam es vor dem Landgericht Mosbach zur Verhandlung, weil Wolfgang und Johanna-Marie H. in einem Zivilprozess knapp 25.000 Euro Schadensersatz von ihm forderten.

Zum Hintergrund: Am 26. März 2017 kam es im Schloss in Bödigheim zu einem Gebäudebrand. Damals wohnte Familie H. mit ihren zwei Kindern im ersten Obergeschoss und D. ein Stockwerk über ihnen. Durch den Brand wurde die Wohnung der Familie unbewohnbar.

"Wir waren nach dem Brand eigentlich obdachlos. Zum Glück hat uns ein Mitglied der Familie, das unser Vermieter ist, eine Ferienwohnung bereitgestellt. In der konnten wir dann mit unseren Kindern unterkommen", erklärten die Kläger. Besonders bitter sei die Tatsache, dass die Familie erst zwei Monate vor dem Brand in die frisch renovierte Wohnung gezogen sei: "Wir haben den letzten Umzugskarton erst einen Tag vor dem Feuer ausgepackt."

Weiter erklärten sie, dass sie der Auffassung seien, dass Helmut D. für das Feuer verantwortlich sei. Zwar habe er es nicht absichtlich gelegt, aber er habe im Kellerraum, der sich direkt unter ihrer Wohnung befinde, ein Teelicht in einer Aluschale brennen lassen und sei somit für das Feuer mitverantwortlich.

D. bestreitet die Vorwürfe, da in den Überresten des Feuers Brandbeschleuniger nachgewiesen werden konnten, und es somit auch möglich gewesen sei, dass jemand das Feuer absichtlich gelegt haben könnte. Folgerichtig habe er an dem Brand keine Schuld.

Bei der rechtlichen Beurteilung erklärte Richterin Dr. Profehsner, dass für ein Urteil unstrittig geklärt sein müsse, ob das von D. aufgestellte Teelicht für den Brand verantwortlich sei. Dies sei allerdings nur durch ein Gutachten eines Sachverständigen möglich. Außerdem erklärte sie, dass die Klägerseite die Beweislast trage, also nachweisen müsse, dass D. Mitschuld trägt.

Die Richterin machte den Klägern zudem wenig Hoffnung, dass sie die komplette geforderte Summe an Schadenersatz erhalten würden, da einige Angaben auf der Liste mit Ersatzforderungen nicht zulässig oder zu unklar waren.

Anschließend gab sie den beiden Parteien die Möglichkeit auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits, der aber abgelehnt wurde. "Eine Einigung in dieser Sache kommt für mich nicht infrage, schon alleine deshalb nicht, weil einige Aussagen, die die Kläger über mich erzählen, nicht stimmen", so D.

Deshalb wird nun ein Sachverständiger hinzugezogen werden müssen, um Klarheit über die genaue Ursache des Brandes zu schaffen, und damit ein abschließendes Urteil gefällt werden kann.