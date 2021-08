Der Sänger Bata Illic tritt am Sonntag in Walldürn bei einem Schlagerfestival auf. Foto: dpa

Walldürn. (pm) Walldürn macht es möglich: Nach über einem Jahr, in dem kein Konzert stattfinden durfte und alle Künstler zu Hause bleiben mussten, gibt es am Sonntag, 29. August, ein exklusives Sommer-Schlagerfest im Park hinter der Nibelungenhalle. "Die Schlagerfans kommen am Sonntag in Walldürn voll auf ihre Kosten", verspricht Veranstalter Lothar Böhler von Artmedia Management & more. Mittlerweile sind 17 Künstler gebucht, darunter Bata Illic, die "Amigos" und – ganz neu – der Superstar Nino de Angelo. "Er war gerade in diesem Jahr schon 22 Wochen in den deutschen Charts erneut ganz vorne dabei. Sein größter Hit war bisher ,Jenseits von Eden‘ – auch auf diesen Kultsong können sich alle freuen", so Böhler.

Die Schlager-Legende Bata Illic, die am Sonntag ebenfalls auftritt, hat etliche Hits wie "Michaela" und "Mit verbundenen Augen" herausgebracht. Illic ist einer der wenigen, die seit Jahrzehnten ohne Klatsch- und Tratschgeschichten noch immer ganz oben stehen. Mittlerweile ist er über 80 Jahre alt und begeistert seine Fans noch immer mit Liedern wie "Ich hab noch Sand in den Schuhen aus Hawaii" oder "Candida". "Ich freue mich sehr, dass ich es erleben darf, im Odenwald auf der Bühne zu stehen, und freue mich auf die Fans in Walldürn", kündigt die Schlagerlegende an.

Superstar Nino de Angelo hat kurzfristig seine Teilnahme am Walldürner Schlager-Sommerfest angekündigt. Foto: zg/Lothar Böhler

"25 Mal Platin, 70 Mal Gold – das Edelmetall gab‘s mehrfach sogar im Doppelpack – und dreimal hintereinander Nummer 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz", zählt Böhler die Prämierungen der "Amigos" auf. Die zwei Brüder aus Hessen haben das dank der Treue ihrer Fans geschafft. Und er ist überzeugt: "Die märchenhafte Karriere des erfolgreichsten Schlagerduos Europas geht weiter." Mit den Liedern des aktuellen Albums feiern Karl-Heinz und Bernd Ulrich mit ihren Fans 100 Gold- und Platinauszeichnungen. 13 Platzierungen an der Spitze der Charts haben außer den "Amigos" nur die "Rolling Stones" geschafft.

Neben diesen Megastars der Schlagerbranche werden zahlreiche weitere Künstler auftreten – "ein Staraufgebot, wie es seinesgleichen im Odenwald noch nie gegeben hat", sagt Lothar Böhler. Grand-Prix-Sieger "Geri der Klostertaler", Robin Leon, der Gewinner der ARD-Hitparade bei "Immer wieder sonntags", die Charts-Anführerin Daniela Alfinito, Pauline, die aktuelle Sommerhitkönigin der ARD, Nadin Meypo als Geheimtipp aus der Schlagerbranche, die Senkrechtstarter "Die Schlagerpiloten" sowie "Die Capris", Simona, Spielberg und "Sunrise" werden sich am Sonntag die Bühne im Odenwald teilen.

Bereits zweimal hat "Geri" mit seinen "Klostertalern" den so wichtigen Musikpreis "Grand Prix der Volksmusik" gewonnen. "Ob Seite an Seite mit Ballermanngrößen auf Oktoberfesten in Köln und München oder als gerngesehener Gast in TV-Formaten wie ,Immer wieder sonntags‘, ob als Partykracher in Italien, Holland, Ägypten und Dubai oder auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart: Mit ,Geri dem Klostertaler‘ herrscht grenzenlose Stimmung, denn die Chemie zwischen ihm und seinen Fans stimmt überall", sagt Böhler. "Geri" gilt als "verrücktes Multitalent” und ist weit über die Grenzen des deutschsprachigen Raums bekannt.

Robin Leon wird als neuer Sympathie-Botschafter des deutschen Schlagers gehandelt. Seit er bei Stefan Mross in der TV-Sendung "Immer wieder sonntags" die Hitparade gewonnen hat, geht es für den Elsässer steil bergauf.

Nadin Meypo wohnt im Odenwald und gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. "Die strahlende Frohnatur hat die gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans", sagt der Veranstalter. Mit ihrer aktuellen Single ist sie direkt in die Charts eingestiegen, und sie produziert gerade ein neues Album bei einem namhaften Schlagerproduzenten, der unter anderem für Beatrice Egli und Semino Rossi verantwortlich zeichnet.

"Die ,Schlagerpiloten‘ sind die Neuentdeckung des letzten Jahres im Schlager", erklärt Lothar Böhler. Das Trio besteht aus den Sängern Frank Cordes, Kevin Marx und Stefan Peters, die einiges an Erfahrung vorweisen können. Frank Cordes ist nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern nebenbei als Songwriter und Produzent aktiv. Stefan Peters ist ebenfalls kein unbekannter Name in der Branche. 30 Jahre Bühnenerfahrung zeichnen den Träger zweier goldener Schallplatten aus. Daneben heimste er als Produzent vierfach Platin und 21 Mal Gold ein und war als musikalischer Leiter der "Carmen Nebel Show" tätig.

Die amtierende Sommerhitkönigin der ARD ist Paulin, die Artmedia Management & more ebenfalls für das besondere Event im Odenwald gewinnen konnte. "Die 20-jährige Sängerin konnte das Fernsehpublikum der ARD mit ihrer einzigartigen Stimme überzeugen und wurde überragend auf die Siegertreppe gewählt", sagt Böhler.

Außerdem sind bei diesem Event Daniela Alfinito, Mara Kayser, Anna Maria Zimmermann, Daniela Martinez, die regionalen Künstler "Die Capris" sowie Simona, Spielberg und das Duo "Sunrise" auf der Bühne.

Die Veranstaltungsagentur Artmedia Management & more präsentiert das Schlagerfest gemeinsam mit der Stadt Walldürn. Das Konzert beginnt um 15 Uhr im Park hinter der Nibelungenhalle und geht voraussichtlich bis 22 Uhr. Zuhörer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Für alle Schlagerfreunde gibt es Tickets bei der RNZ, der Tourist- und Freizeitinformation, unter www.amtix.de oder unter Tel. 07223/9534466.

Info: Es gibt eine Tageskasse.