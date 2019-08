Adelsheim. (joc) Mitte Mai stellte der damalige und zwischenzeitlich abgelöste Geschäftsführer der Josef Schimmel GmbH in Adelsheim nach starken Umsatzeinbrüchen einen Insolvenzantrag. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde seinerzeit Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja von der renommierten Kanzlei Eisner Rechtsanwälte aus Lauda-Königshofen bestellt. Metoja und die neue Geschäftsleitung leiteten in den beiden letzten Monaten einen Sanierungskurs ein und zeigen sich nach Lage der Dinge überzeugt davon, dass der Automobilzulieferer gerettet werden kann. Metoja: "Wir müssen bislang keine Umsatzeinbrüche oder Kundenstornierungen registrieren. Der Geschäftsbetrieb geht ganz normal weiter und erste Sanierungsansätze greifen bereits!" Metoja wurde vom Amtsgericht Mannheim bei der Eröffnung des Verfahrens vorgestern auch ganz offiziell zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Schimmel GmbH bestellt.

Für die derzeit weiterhin circa 150 Beschäftigten, deren Gehalt zunächst bis Ende Juli gesichert war, ist auch die weitere Gehaltszahlung zweifelsfrei gesichert, ergänzt der Insolvenzverwalter.

Mit der Bestellung Metojas erteilte das Gericht einer ebenfalls möglichen Eigenverwaltung des Adelsheimer Traditionsunternehmens eine Absage. Die Eigenverwaltung ist vom Gesetzgeber als eine weitere Erleichterung der Sanierung von Unternehmen eingeführt worden. Dadurch können sich Unternehmen in Eigenregie neu aufstellen. Wenn das zuständige Amtsgericht aber die Interessen der Gläubiger besonders schützen möchte (für die Firma ändert sich dadurch gar nichts), dann wird ein externer Insolvenzverwalter mit dem Verfahren betraut.

Das ist in diesem Fall Dr. Renald Metoja, der sich nach der aktuellen Bestandsaufnahme optimistisch zeigt, dass die Schimmel GmbH weiter Bestand haben wird: "Wir sind guter Dinge, weil die Voraussetzungen uns zuversichtlich stimmen: Das Produkt ist gut, die Kunden bleiben bei der Stange, und die finanzierende Bank, die sich vor Ort ein Bild von dem Unternehmen gemacht hat, hat die Unterstützung des Sanierungskurses zugesagt!" Ein weiteres Faustpfand seien, so Metoja weiter, die kompetenten und motivierten Mitarbeiter.

Genau hier werde man aber zwangsläufig den Hebel ansetzen müssen, denn als großes Manko und als Ursache für die Schieflage der Schimmel GmbH habe sich die Kostenstruktur erwiesen, bekräftigt Metoja. "Hier müssen wir möglichst schnell die Versäumnisse der letzten drei Jahre aufholen!" Und dabei kommt man wohl auch um den schmerzlichen Abbau der Beschäftigtenzahlen nicht herum: So bezifferte Metoja die Zahl der Mitarbeiter bei der Schimmel GmbH weiterhin konstant bei etwas über 150. Es hätte in den beiden letzten Monaten und auch nicht davor weder auf der einen Seite eine Flucht von Arbeitnehmern gegeben, bzw. auf der anderen Seite Entlassungen in großem Stil. In den letzten Wochen hätte sich allerdings gezeigt, dass mit der aktuellen Mitarbeiterzahl eine Sanierung nicht erfolgreich zu gestalten sei. Laut Metoja müsste man die Zahl der Mitarbeiter reduzieren. Er rechne mit einer Entlassung in einer Größenordnung von 50 bis 55 Beschäftigten. Das soll vornehmlich nach sozialen Gesichtspunkten geschehen. Nur so könne man die Kosten im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit entscheidend senken und so das Unternehmen neu und zukunftsfähig aufstellen.