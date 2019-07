Buchen-Hettingen. (rüb) Kommt gleich Guido Cantz mit seinem Team von "Verstehen Sie Spaß?" um die Ecke? Wundern würde es einen nicht! Denn eigentlich kann es sich nur um einen gründlich in die Hose gegangenen Scherz handeln, den die Autofahrer am Wochenende in Hettingen erdulden mussten. Ernsthaft kann nämlich niemand auf diese Idee kommen: Auf einem Teilstück der Dauerbaustelle in der Ortsdurchfahrt war wie so häufig in den letzten Monaten eine Ampel in Betrieb - doch offensichtlich völlig grundlos. Denn auf dem gut 50 Meter langen Abschnitt gab es überhaupt keine Fahrbahnverengung, die eine Ampelschaltung notwendig gemacht hätte. Ein absoluter Schildbürgerstreich und dies in einer Ortschaft, deren Einwohner durch die Baustelle sowieso schon über Gebühr belastet sind: Für den Kanalaustausch und den Ausbau der Ortsdurchfahrt ist weit mehr als ein Jahr Bauzeit veranschlagt. Da sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass unnötige Belastungen und Wartezeiten möglichst vermieden werden.