Buchen. (tra) Ein Beruf mit Schichtdienst kollidiert oft mit den gängigen Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen: Wer morgens um 6 Uhr mit der Arbeit beginnt und auf Kinderbetreuung angewiesen ist, steht bei regulären Kindergärten vor verschlossenen Türen. In Buchen gibt es für Eltern, deren Arbeitszeiten nicht mit den üblichen Kinderbetreuungszeiten vereinbar sind, seit Sommer jedoch 2020 ein entsprechendes Angebot: "Die Schatzinsel".

Die Kindertagespflege befindet sich in den Räumen des Pflegedienstes "Hand in Hand" in der Walldürner Straße 5. Das Konzept wurde von Annika Bachert entwickelt, die über das Thema "Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Pflegesektor der Stadt Buchen" ihre Masterarbeit geschrieben hat. Ideengeber ist "Hand in Hand"-Geschäftsführer Mazlum Oktay.

Gemeinsam mit Chiara Fürst, die bei "Hand in Hand" ein duales Studium absolviert, erläutert er das Konzept: In der "Schatzinsel" werden Kinder zwischen null und 14 Jahren von drei Tagesmüttern und einer Erzieherin betreut. Die Kernbetreuungszeiten sind Montag bis Freitag von 5.30 bis 17.30 Uhr. "Perspektivisch können wir uns vorstellen, die Betreuungszeit auch bis 18.30 Uhr auszuweiten", sagt Chiara Fürst im Gespräch mit der RNZ.

Kinder unter drei Jahren bleiben den ganzen Tag in der "Schatzinsel", Kindergartenkinder und Schüler besuchen jeweils die Schule oder den Kindergarten. Kinder, die früh morgens in die Einrichtung gebracht werden, können dort entspannt in den Tag starten und frühstücken. Sobald es Zeit ist, werden sie von der Tagesmutter in die Schule oder den Kindergarten gebracht und später auch wieder abgeholt. Nach der Schule oder dem Kindergarten können die Kinder in der "Schatzinsel" Hausaufgaben machen, Mittagessen, spielen, schlafen oder einfach entspannen. "Wir bieten zudem eine Ferienbetreuung und Ausflüge an", berichtet Chiara Fürst.

Momentan sind in der "Schatzinsel" noch Plätze frei: "Die Auslastung liegt aktuell bei etwa 60 Prozent", sagt Mazlum Oktay. Eltern, die Interesse haben, ihr Kind in der "Schatzinsel" betreuen zu lassen, können einfach anfragen. Flexible Betreuungszeiten sind möglich: Der Tagesablauf wird individuell nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und nach den zeitlichen Anliegen der Eltern ausgerichtet.

"Die Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes ist jedoch, dass die Eltern aufgrund ihrer Arbeitszeiten besondere Betreuungszeiten angewiesen sind", erklären Mazlum Oktay und Chiara Fürst.

Finanziell ist die Nutzung der "Schatzinsel" überschaubar: Der Eigenanteil der Eltern liegt zwischen 1,10 und 2,50 Euro pro Stunde. Wer ein Mittagessen möchte, zahlt dafür zwischen 1 und 2,50 Euro. "Das Essen wird von der ,Hand in Hand‘-Küche frisch und vor Ort zubereitet", informiert Chiara Fürst.

Wie Mazlum Oktay berichtet, habe sich das Konzept seit der Eröffnung der "Schatzinsel" gut bewährt, und auch andere Kommunen hätten bereits angefragt, um gegebenenfalls ein ähnliches Angebot auf die Beine zu stellen. "So haben sich zum Beispiel Mosbach, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim bei uns gemeldet", so Oktay. Die Arbeitgeber stünden, so Oktay, in allen Mittelzentren aufgrund des Fachkräftemangels vor ähnlichen Herausforderungen. Somit sei das Konzept insbesondere auch für Arbeitgeber interessant: "Mütter, die keine passende Kinderbetreuung finden, bleiben zu Hause", bringt es der "Hand in Hand"-Geschäftsführer auf den Punkt.

Die "Schatzinsel" ist gemeinnützig, wird seitens der Stadt Buchen unterstützt und arbeitet mit dem Landratsamt zusammen. Als gemeinnütziges Projekt ist die Kinderbetreuungseinrichtung auf Spenden angewiesen. "Die Tagesmütter und die Erzieherin müssen bezahlt werden, und wir wollen den Kindern auch etwas bieten, indem zum Beispiel Ausflüge gemacht werden. Wir planen zudem, im Außenbereich ein paar Spielgeräte aufzubauen", sagen Chiara Fürst und Mazlum Oktay. Sie unterstreichen: "Mit dem gemeinnützigen Projekt wird kein finanzieller Gewinn erzielt."

Info: Wer die "Schatzinsel" unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto eine Spende überweisen: Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN: DE 4467.4500.4800.0438 7684. Weitere Infos gibt es online, Tel. 06281/5656858, E-Mail: info@schatzinsel-buchen.de.