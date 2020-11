Von Dominik Rechner

Hardheim/Salzburg. Sascha Selke ist Filmkomponist und – was sicher die wenigsten in der Erftalgemeinde wissen – gebürtiger Hardheimer. Seine ersten fünf Lebensjahre verbrachte er in Hardheim. Den älteren Einwohnern und Fastnachtern dürfte der Nachname Selke noch etwas sagen: Saschas Eltern Willi und Jutta bildeten in den Jahren 1965 und 1966 das Ritterpaar der "Hordemer Wölf". 1972 zog die Familie dann nach Salzburg, wo Sascha Selke heute noch lebt und seine Leidenschaft, die Musik, zum Beruf machte. Seine Familie pflegt bis heute freundschaftliche Kontakte nach Hardheim. Im Interview mit der RNZ spricht er unter anderem über das Besondere an seinem Beruf, der ihn schon bis nach Hongkong geführt hat, und darüber, ob er sich eigentlich mehr als Deutscher oder als Österreicher fühlt.

Hintergrund > Geboren: 1967 in Hardheim > 1972 Umzug der Familie nach Salzburg > Volksschule und Gymnasium absolvierte er in Salzburg > Studium der Musikwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte an der Paris-Lodron-Universität Salzburg > Berufliche Tätigkeit als Musikverleger und musikwissenschaftlicher Berater für Klassik-Labels u.a. bei Bertelsmann Music Group und Sony Music International > Gleichzeitig Tätigkeit als Komponist für Film und Multimedia: Aktuell geplant (und vorerst durch die Pandemie gebremst) sind Konzertreihen mit dem von Sascha Selke selbst gegründeten "Silent Orchestra", einem Ensemble mit wechselnder Besetzung und Selke an Klavier, Keyboard und Elektronik.

[-] Weniger anzeigen

Herr Selke, kommen Sie noch ab und zu nach Hardheim beziehungsweise haben Sie noch Verbindungen zu Ihrem Geburtsort?

Ich persönlich war jetzt schon länger nicht mehr in Hardheim. Ich war allerdings auch noch lange nach dem Umzug meiner Familie nach Österreich immer wieder in Hardheim zu Besuch, nicht zuletzt, weil meine jüngere Schwester dort ihre Fotografinnenlehre absolviert hat. Außerdem sind einige der engsten und ältesten Freunde meiner Eltern Hardheimer, und mit denen ist meine Familie auch nach wie vor in Kontakt.

Sie leben seit 1972 in Salzburg. Fühle Sie sich eigentlich mehr als Deutscher oder als Österreicher?

Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Da ich seit jeher die Hochsprache meiner Eltern verwende, bin ich natürlich in Österreich von Kindheit an als Deutscher aufgefallen. Meine deutschen Verwandten behaupten allerdings gerne, ich hätte einen österreichischen Akzent. Prinzipiell halte ich aber Nationalstaaten für ein sehr ungesundes Konzept. Am ehesten könnte man sagen, dass ich mich als deutschstämmiger Salzburger fühle.

Warum Sind Sie Komponist geworden?

Das war ja keine bewusste oder gezielte Entscheidung. Ich denke, die Leidenschaft für eine künstlerische Tätigkeit ist einem entweder wesenseigen oder eben nicht. Meine ersten (miserablen) Stücke habe ich ja auch schon während meiner Schulzeit geschrieben, und ich habe auch mein ganzes Leben immer Musik geschrieben, egal womit ich gerade meinen Lebensunterhalt verdient habe. Ich glaube, man kann sich in der Regel frei entscheiden, ob man Klempner werden möchte, oder Steuerberater. Ob man Komponist ist oder nicht entscheidet man nicht selbst. Das passiert einfach. "Komponieren" ist für mich auch erstmal kein Berufsbild, sondern die Bezeichnung für das, ohne was ich nicht sein möchte oder kann.

Filmkomponist Sascha Selke mit einer Produktionsassistentin im Aufnahmeraum der Shaw Studios in Hongkong. Foto: Haidutschek

Welchen Stellenwert haben Ihre Werke in der Mozartstadt Salzburg?

Salzburg inszeniert sich selbst in erster Linie als Klassik-Stadt. Klassische Konzerte – auch gerne mal im historischen Kostüm – sind hier so allgegenwärtig wie der Mozart-Plastikkitsch in den Touristenläden in der Innenstadt. Nachdem Salzburg keine nennenswerte Filmindustrie hat, findet meine Musik hier in der Öffentlichkeit kaum statt. Eine seltene Ausnahme war da schon meine Musik für die Medienstationen im Red Bull Hangar-7, oder die Uraufführung meiner Evolutionssonate bei den Goldegger Musiktagen im Salzburger Land.

Was übt den besonderen Reiz bei der Arbeit als Filmkomponist aus?

Das Besondere an Filmmusik ist, dass sie sehr uneitel ist und auch sein muss. Sie muss sich in den Dienst des großen Ganzen stellen. Das kann zwar schon mal zu harten "Verhandlungen" führen, wenn sich der Komponist und der Regisseur – der in der Regel über die Filmmusik entscheidet – uneins sind, welcher Weg in einer konkreten Szene oder einem konkreten Abschnitt der zielführendste ist, aber es führt auch dazu, dass ein gelungener Filmscore (Englisch für Filmmusik) viel "größer" wird, als es die Musik an und für sich wäre. Ein Film ist ein riesiges, sehr komplexes Gesamtkunstwerk, an dessen Entstehung sehr viele verschiedene Menschen mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven zusammenwirken müssen, um gemeinsam etwas zu erschaffen, das wie aus einem Guss ist. Für Filmkomponisten stellt das eine enorme Herausforderung dar, weil sie sowohl ihre eigene Vision erhalten müssen, als auch die Vision des Regisseurs verstehen und bis zu einem gewissen Grad verinnerlichen müssen. Das ist eine Gradwanderung, die ich sehr spannend und inspirierend finde.

Neben Filmmusik komponieren Sie auch noch andere Musik. Um welche handelt es sich dabei?

Neben der Filmmusik schreibe ich vor allem zwei weitere "Arten" von Musik. Das eine sind meistens Auftragsarbeiten für mediale Kontexte, wie zum Beispiel meine Musik für das von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Rogner Bad Blumau (Thermalbad und Hotel in der Steiermark, Anm. d. Red.) oder die Evolutionssonate, die bei den Goldegger Musiktagen im Salzburger Land uraufgeführt wurde und eine Auftragsarbeit einer Wissenschaftskommunikationsagentur mit Schwerpunkt Genetik war. Eine weitere musikalische Richtung, die ich verfolge, sind Stücke, die ich nur für mich selbst schreibe, ohne Auftraggeber, und über Bandcamp (Online-Musikdienst und eine Plattform zur Promotion, Anm. d. Red.) und andere Online-Musikvertriebswege verbreite. Das geht dann sehr in Richtung dessen, was man gerne "Neoclassical" oder "Post-Minimalism" nennt, also stilistisch an Nils Frahm, Max Richter oder Ólafur Arnalds erinnern könnte. Unerwarteterweise hat auch eines dieser Stücke seinen Weg zu Filmemachern gefunden, die es dann für den Abspann eines Kurzfilms lizenziert haben.

Was sind die bekanntesten Filme, bei denen Sie die Filmmusik komponiert haben?

Das waren in der Regel meistens kleinere Projekte, aber vor allem kaum welche, die man im deutschen Sprachraum kennen dürfte. Eine Ausnahme ist vielleicht der Dokumentarfilm "Brüder" der deutschen Filmemacherin Isabel Grünwald, der sehr erfolgreich auf diversen Festivals lief. Am ehesten aber könnte man hier noch "New York – November" kennen, ein Neo-Noire-Drama, das die österreichischen Filmemacher Gerhard Fillei und Joachim Krenn in New York gedreht haben. Der Film lief auch in Deutschland im Kino.

Welche würden Sie als Ihre besten Filmmusikstücke bezeichnen?

Am aufwendigsten, aber auch am intensivsten ist vermutlich mein Score für "New York – November". Die Musik haben wir in den neuen Shaw-Studios in Hongkong aufgenommen, mit dem Hong Kong Philharmonic Orchestra. In dieser Filmmusik gibt es viele kleine und größere Stücke, die ich bis heute als sehr gelungen empfinde. Und da liegt mir unter anderem ein Cue, das ist ein in sich geschlossenes Stück Filmmusik, besonders am Herzen, der im letzten Teil des Films zu hören ist: "Farewell". Die Geschichte dahinter ist, dass sich bei den Filmmusikaufnahmen schon abgezeichnet hatte, dass wir am letzten Tag noch etwas mehr Studiozeit übrig haben würden als geplant. Also habe ich mich nachts im Hotelzimmer hingesetzt und ganz "old school", nur mit Bleistift und Notenpapier, noch einen Cue "auf Vorrat" geschrieben, den wir dann am nächsten Tag aufgenommen haben. Die Filmemacher fanden ihn so stimmig, dass sie ihn in den Film übernommen haben.

Bevorzugen Sie ein bestimmtes Genre von Filmen, für die Sie Ihre Musik am liebsten komponieren?

Drama. Action und Lärm hingegen sind nicht so meins. Aber wenn ein Film die Beziehungen zwischen Menschen, ihre Ängste und ihre Verletzlichkeiten auslotet, das Dunkle in ihnen und um sie herum, dann finde ich da den Raum für meine Musik. Ich denke, die Schönheit liegt in der Tiefe, und da ist es oft dunkel.

Können Sie sich an besondere Erlebnisse mit bekannten Schauspielern erinnern?

Der Filmkomponist ist in der Regel im Gesamtablauf einer Filmproduktion einer der letzten, der überhaupt involviert wird. Meistens beginnt die Arbeit des Komponisten erst, wenn der Film bereits gedreht und geschnitten ist, denn die Musik muss ja auf den fertig geschnittenen Film hin geschrieben und mit diesem exakt synchronisiert sein. Daher sind die Komponisten normalerweise nicht bei den Dreharbeiten dabei. Ich durfte aber trotzdem immer wieder Schauspieler kennenlernen, wenn wir gemeinsam auf Filmfestivals unsere Werke präsentiert haben. Da meine Filmmusik vor allem im Independent-Filmbereich angesiedelt ist, kann ich da leider mit keinen großen Namen aufwarten, die man in Deutschland vielleicht kennt. Ein Erlebnis fand ich allerdings sehr schön.

Der amerikanische Schauspieler Sal Mineo (einer der Hauptdarsteller in "New York – November"), dessen Vorfahren aus Italien in die USA immigriert waren, war selber noch nie in Italien gewesen, als er zur Premiere des Films bei den Hofer Filmtagen kam. Die Filmemacher haben dann für ihn eine Reise nach Venedig organisiert, das war sehr berührend. Interessant fand ich auch die Begegnung mit einem Nebendarsteller aus dem genannten Film, Julian Coutts, der mit seiner Frau auf ihrer Hochzeitsreise einen Zwischenstopp in Salzburg einlegte und mich besuchte. Wie sich herausstellte, ist sein Vater der Schauspieler Jeffrey Jones, der in Milos Formans Mozart-Film "Amadeus" den Kaiser gespielt hatte.

Wie ist bei Ihnen momentan die Auftragslage?

Die Corona-Krise hat sich natürlich auch auf den Filmproduktionsbereich sehr hinderlich ausgewirkt. Ich persönlich bin allerdings aktuell in keine laufenden Filmproduktionen involviert, insofern trifft mich das weniger. Stattdessen konzentriere ich mich gerade darauf, meine eigene Musik zu produzieren und online zu verkaufen bzw. über "Live"-Konzerte per Videostreaming zu verbreiten.