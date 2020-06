Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/dore) Die Coronakrise hat im Frühjahr 2020 sämtliche Vereinsaktivitäten lahmgelegt, darunter auch die der Chöre. Nachdem die erste (und hoffentlich einzige) Welle abgeklungen ist, haben die Länder mittlerweile in vielen Bereichen Lockerungen erlassen. Seit 1. Juni ist der Probenbetrieb/Unterricht im Bereich der Amateurmusik auch in größeren Gruppen und unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsstandards wieder möglich.

So weit, so gut. Doch die Chöre in der Region können nach wie vor nicht proben, da in den Räumlichkeiten (oft Räume von Schulen oder Pfarrheimen) die strengen Vorschriften nicht eingehalten werden können. Die Räume seien schlicht zu klein, um die Abstandsregeln einhalten zu können, erklärt Reinhard Haas, Pressereferent des Sängerbundes Badisch-Franken, auf Nachfrage der RNZ. "Wir hoffen, dass ein Probebetrieb mit den gewohnten Gegebenheiten ab September/Oktober wieder möglich ist."

In dieser schwierigen Zeit für alle Chöre wendet sich nun der Sängerbund Badisch-Franken in einem offenen Brief an alle Sängerinnen und Sänger. Die Unterzeichner sind Präsident Wolfgang H. Runge, Vizepräsident Hubert Heffele und Pressereferent Reinhard Haas.

"Das Corona-Virus und die damit verbundenen Beschränkungen bescheren unseren Chören momentan zwangsläufig eine Zeit des Stillstandes, die allen viel Geduld und noch mehr Ausharrungsvermögen abverlangt.

Vieles ist dazu schon geschrieben worden, und die Notwendigkeit dieser Einschränkungen steht unseres Erachtens außer Frage.

Wir können keine Aussage darüber treffen, wie lange die Vereinsaktivitäten noch ruhen müssen, denn wir sind, wie alle Verantwortlichen, dabei auf die Beurteilungen aus der Medizin angewiesen und von den Entscheidungen der Behörden abhängig, die wir im Übrigen unterstützen.

Gerade in unseren Chören befinden sich aufgrund der Altersstruktur eine große Anzahl der Aktiven in der Risikogruppe, und Chorgesang bedeutet fast schon automatisch Nähe, nicht nur musikalisch, sondern auch körperlich. Genau dies ist aktuell einfach nicht möglich.

Wir werden unsere gewohnte Probenarbeit bis auf weiteres noch nicht aufnehmen, geschweige denn Konzerte oder Veranstaltungen durchführen können, von denen ja schon eine beträchtliche Zahl abgesagt werden mussten.

Vielen von uns fehlt dabei nicht nur das Singen an sich, sondern auch der gesellschaftliche Austausch mit und zu den Sangesfreunden und Mitstreitern.

Vor allem deshalb möchten wir Euch ermuntern in den Chören und Vereinen regen Kontakt zu halten und damit zu zeigen, dass man sich, den Verein und das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verliert. Gute Ideen und Ansätze dazu gibt es vielerorts, und dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Wir können damit unsere Vereine auch in Zeiten von Corona lebendig und attraktiv halten, denn es wäre schade, wenn durch die aktuelle Situation die Chöre bzw. Vereine ihre gesangliche Substanz und ihre Anziehungskraft verlieren würden.

Es ist deshalb sicherlich auch sinnvoll, jetzt bereits aktiv für die Zukunft zu planen und Festlichkeiten, Jubiläen, Konzerte oder dergleichen zu terminieren und dies untereinander und selbstverständlich auch in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, natürlich unter dem Vorbehalt des Wegfalls der Beschränkungen.

Es ist in dieser für uns alle schwierigen Zeit besonders wichtig, dass wir uns selbst, unseren Vereinsmitgliedern und unserem Umfeld Perspektiven aufzeigen, um damit eine gewisse Freude und Spannung auf die Zeit nach "Corona" zu erzeugen bzw. aufrechtzuerhalten. Dies gilt übrigens nicht nur für unsere Vereine und Chöre, sondern auch für alle Bereiche unserer Gesellschaft.

In diesem Sinne hoffen wir, dass die Vereine die gegenwärtige Situation schadlos überstehen und die Sängerinnen, Sänger und Verantwortlichen den Mut nicht verlieren.

Auf jeden Fall steht aber die Gesundheit immer im Vordergrund.

Der Sängerbund Badisch-Franken wünscht allen Mitgliedsvereinen und den in ihnen organisierten Musikbegeisterten für die Zukunft alles Gute und einen problemlosen Neustart, sobald es die Rahmenbedingungen erlauben."