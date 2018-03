Die FG "Höpfemer Schnapsbrenner" lockte mit ihrem Rosenmontagsumzug zahlreiche Zuschauer an die Straßen des "Quetschedorfs". Schnapsbrennerei und Elferratskarussell sorgten gleichermaßen für gute Laune am Wegesrand. Fotos: Wendelin Böhrer/Janek Mayer

Höpfingen. (WB) Ideenreich gestaltete Motivwagen und farbenfrohe Fußgruppen sind am gestrigen Rosenmontag durch die Straßen des "Quetschedorfs" gezogen, wo ihnen Hunderte von begeisterten Zuschauern aus der näheren und weiteren Umgebung zujubelten. Exakt 88 Wagen und Gruppen aus 16 Orten mit zahlreichen Vereinen, Gruppen und Musikkapellen sorgten für heitere ausgelassene Stimmung.

Schon lange vor Zugbeginn beherrschten die "Schnapsbrenner" wichtige Straßenzüge und Kreuzungen des "Quetschedorfs". Mehrere Alleinunterhalter stimmten dort die Narren auf den Umzug ein, und an einigen Verkaufsständen wurden aufwärmende Getränke feilgeboten.

Traditionell führte "Jofas Rollender Bratwurststand" den närrischen Gaudiwurm an. Die nächsten 15 Stationen mit themenbezogenen Wagen und Fußgruppen folgten nach: Bänder- und Standartenträger, "Groß-Köpfede", Böse Geister, Zeremonienmeister, Bambinigarde, Kindergarde, Kinderprinzenpaar, Jugendelferrat, Tanzmariechen, Juniorengarde, Prinzengarde, "Peter Lustigs Musikanten", Mütter der Blasmusik, Torti und Christian in ihrer rasenden Gelde, eine riesige Schnapsbrenner-Schar, Schnapsbrennerei, Prinzenpaar, Elferrat auf Wagen, eine hin und her schaukelnde "Jamaika-Koalition" sowie "Air-Berlin" auf Wagen sowie die zahlreichen "Stickerstars-Klebebilder-in-Gelbblau".

Zwischen verschiedenen Fußgruppen und Wagen ordneten sich ein: die Junge Union Königheim mit "Asterix und Obelix im Römerlager", der Wagen "Grouße Housche" aus Gerichtstetten, die Trachtenkapelle Höpfingen, die "Dundergruppe" der FG aus Altheim, das Prinzenpaar von "Kabuckler Bülfri", die "Hore Helau" mit "Zimmerner Hore", gefolgt mit gleich acht Gruppen und Wagen der "Rouschebercher Milchsäuli" aus Rosenberg.

Die Höhgoiker aus Glashofen präsentierten ihren gesamten Führungsstab mit Garde, Elferrat, "Göikergruppe" mit Eierlikörverteiler und "Heikos Göikernest". Auch die benachbarten "Stedemer Beesche" legten sich hoch närrisch ins Zeug und brillierten mit zwei Garden, Elferrat und dem stolzen "Beeschebinnervolk", gefolgt von einem hoch technisierten Fahrrad-Trio mit "Beeschereisig". Mächtig präsentierten sich die "Hordemer Wölf" mit all ihren machtvollen Repräsentanten: Ritterpaar, Ehrenwagen, Elferrat mit Rakete, Garden, Jugendelferrat, Wolfsgarde, Bollerwagen, Wölfe im Fell und Straßenkostüme.

Zwischen den verschiedenen Zugnummern gliederten sich ein: die "Kalroben" der " FG Kalrobis" Igersheim, der Wagen "Top Gun" vom Jugendhaus Erfeld mit ihrem "Erfelder Marder", die Affengruppe und der Affenwagen (beide von der FG "Fideler Aff" Walldürn). Mit vier Themen glänzten auch die "Bischemer Kröte" und der Reitverein Höpfingen mit der "Bunten Meereswelt".

Was sich dann noch eindrucksvoll präsentierte waren die "Lustigen Vögel" Schweinberg mitsamt komplettem Stab: vier Garden, Motivwagen, Vögelgruppe, Burgdämonen, Rittergruppe, Affengruppe und Sau.