Die Freiwillige Feuerwehr Buchen stach in See. Foto: Radan

Buchen. (tra) "Unser Faschenacht is’ der Hit, feiert alle mit." Unter diesem Motto lud die FG "Narrhalla" auch zum großen Rosenmontagsumzug ein. Und über mangelnde Resonanz auf diese Einladung kann die Fastnachtsgesellschaft definitiv nicht klagen: Dicht gedrängt standen die Zuschauer an den Straßen, um sich anzuschauen, was sich die 37 Gruppen, die jede Menge gute Laune in die Innenstadt brachten, ausgedacht hatten.

Die Stadtkapelle, alle Musiker waren in den "Huddelbätz" gehüllt, führen traditionell den Zug an und geben mit dem "Kerl wach uff!" den Takt vor. Für Rhythmus sorgten auch die "Steinzeittrommler", die "Morre-Schnorranten" sowie die Musikkapellen aus Schlierstadt, Eberstadt, Heidersbach und Hettigenbeuern. Stimmung garantierten auch mehrere Guggemusikgruppen.

Beim bunten Zug waren wieder viele Fußgruppen aus den Stadtteilen dabei wie die "Klingemänner", "Sterzter Bergzipfel", "Brunneputzer", "Bedemer Hannmertli", die Dorfgemeinschaft Hollerbach und die "Götzianer". Auch Gruppen aus Walldürn, Bofsheim, Seckach, Großeicholzheim, Schlierstadt, Rosenberg, Scheringen und Zimmern liefen mit. Viel Freude machten den Zuschauern die Hexengruppen, die mit den Leuten am Straßenrand ihre Späße trieben. Die Feuerwehr Buchen legte sich rudernd ins Zeug und beeindruckte mit einem riesigen Wikingerschiff. Die TSV-Handballer gingen auf Safari, und die Fußballer feierten das "Reinheitsgebot 1863". Das Männerballett Buchen hatte sich in Schale geworfen und zeigte Bein, und die "Narrhalla" Buchen ließ das Narrenvolk dem "Blecker" huldigen. Und Petrus zeigte sich gnädig: Erst nach dem gelungen Zug ließ er es wie aus Eimern schütten. Während des Zuges wechselte sich noch Regen, Wolken und Sonne ab.