Rosenberg. (F) Bürgermeister Ralph Matousek informierte den Rosenberger Gemeinderat am Dienstagabend über eine Brandverhütungsschau, die an den Gemeindehallen in Sindolsheim, im Dorfgemeinschaftshaus und in der Sporthalle Rosenberg stattfand, wobei zum Teil erhebliche Mängel festgestellt wurden. So fehlt beispielsweise in den Vereinsräumen der alten Schule in Sindolsheim ein zweiter Fluchtweg. Die Lüftungsanlagen in der dortigen Mehrzweckhalle wie auch in der Sporthalle Rosenberg entsprechen nicht mehr den Richtlinien.

Zudem müssen in beiden Hallen die zentralen Batterieanlagen erneuert werden. Für die Beseitigung der Beanstandungen werde die Gemeinde, so der Bürgermeister, einen Betrag von mindestens 100.000 Euro aufbringen müssen, der im Haushalt 2020 eingeplant werde. Die festgestellten Mängel sind bis Ende April nächsten Jahres zu beheben.