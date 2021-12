In die Infrastruktur für die Feuerwehren der Gesamtgemeinde wurde und wird kräftig investiert. Unser Bild zeigt den Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Hirschlanden. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Auch in der Gemeinde Rosenberg wirkte sich die Pandemie erheblich auf das öffentliche Leben aus. Trotzdem konnte auch im jetzt zu Ende gehenden Jahr in der Kirnaugemeinde einiges auf die Beine gestellt werden. Bürgermeister Ralph Matousek fasste die wichtigsten Ergebnisse für die RNZ zusammen und zeigt sich dabei insgesamt mit dem Erreichten sehr zufrieden:

> Erneuerbare Energien: "Obwohl das Jahr 2021 gefühlt verregnet erscheint, spüren wir noch die Auswirkungen der trockenen vergangenen drei Jahre in unseren Wäldern. Damit rücken der Klimawandel und der Ausbau der regenerativen Energien immer mehr in den Fokus. Die Gemeinde verfügte bisher über zwei Fotovoltaikanlagen zur Einspeisung auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses Hirschlanden und der Mehrzweckhalle Sindolsheim. Im Frühjahr wurde dies nun um eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule sowie auf dem Dach der ,Just’-Scheune, mit einem Anschluss ans Rathaus, ergänzt. Damit können wir im Rathaus rund 40 Prozent und in der Grundschule rund 50 Prozent des Strombedarfs direkt verbrauchen. Auf diese Weise nutzen wir bereits heute einen Großteil der Gemeindegebäude für eine regenerative Stromerzeugung. 2022 sollen weitere Gemeindegebäude für eine regenerative Energienutzung aktiviert werden.

Auch in Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann, floss in diesem Jahr viel Geld, wie etwa in die Sanierung der Rosenberger Kläranlage. Foto: Helmut Frodl

Um den Ausbau von regenerativen Energien zu beschleunigen, wurde im Klimaschutzgesetz des Landes die Regelung neu aufgenommen, dass zwei Prozent der Fläche für den Ausbau von regenerativen Energien zur Verfügung gestellt werden sollen. Und dies wird vor allem uns im ländlichen Raum treffen. Rosenberg ist hier, mit den vier Windkraftanlagen, der Biogasanlage und vielen kleinen Energieerzeugungsanlagen, bereits gut aufgestellt. Im Sommer wurden ergänzend die Aufstellungsbeschlüsse für insgesamt drei Freiflächenfotovoltaikanlagen in Sindolsheim mit einer Fläche von rund 23 Hektar gefasst. Gleichzeitig haben sich die RIO-Gemeinden dafür entschieden, eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen, um auch den Einwohnern eine Möglichkeit der Beteiligung an diesen Projekten zu geben. Die Bürgerenergiegenossenschaft Bauland hat ihren Sitz in Rosenberg.

> Neue Bauplätze: Das Jahr 2021 war geprägt von einer großen Nachfrage nach Wohnbauland und führte in der Folge dazu, dass sich alle Ortsteile mit einer weiteren baulichen Entwicklung beschäftigen. Für den Ortsteil Bronnacker wurde im Frühjahr der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan ,Schindersacker’ gefasst. Dort soll ein kleines Neubaugebiet mit acht Bauplätzen für die örtliche Entwicklung entstehen. Aufgrund der weiterhin großen Nachfrage sollte im Herbst der zweite Bauabschnitt im Baugebiet ,Drei Morgen" im Ortsteil Rosenberg erschlossen werden. Mit diesem Erschließungsabschnitt wird dann auch die richtige Zufahrt zum Baugebiet angelegt. Aufgrund der hohen Auftragslage werden die Bauarbeiten aber erst im Frühjahr 2022 beginnen.

> Geselliges Leben: Die Pandemie bremste unser Gemeindeleben bis zum Frühjahr stark aus. Die Gastronomie und auch Käserei- und Dorfladen-Café konnten erst im März wieder öffnen. Nach und nach fanden im Frühsommer wieder kleinere Aktivitäten der Vereine statt. Wir alle haben an dem kleinen Pflänzchen ,Normalität’ gearbeitet und freuten uns, dass die Vereine zum größten Teil wieder den Übungsbetrieb aufnahmen. Ergänzt wurde dies von einem tollen Kinderferienprogramm aus allen Ortsteilen, das unseren Kindern große Freude bereitete. Einen herzlichen Dank für diese Unterstützung. Leider war es unserem TSV Rosenberg nicht vergönnt, dass 100-jährige Bestehen in dem gewünschten Rahmen zu feiern.

> Größere Baustellen: Die Bautätigkeit in der Gemeinde flaute ebenfalls nicht ab. Eine der größten Baustellen aus dem Vorjahr, der Neubau des Regenüberlaufs 1 vor dem Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden, konnte im Frühsommer fertiggestellt werden. Nun strahlt der Platz im neuen Glanz und im Frühjahr soll wieder ein Lindenbaum gepflanzt werden. In diesem Zuge wurde auch die Bahnunterführung barrierefrei umgebaut. Im Frühsommer begannen die Bauarbeiten an der Straße im ,Eichgarten’, wo die kaputten Abwasserkanäle und auch Teile der Wasserversorgungsleitungen erneuert wurden.

Mit diesen Arbeiten werden die Voraussetzungen für die kleinen baulichen Erweiterungen im ,Eichgarten’ bzw. am Lindenbaum geschaffen. Eine weitere Baustelle begann dann nach den Sommerferien mit dem Neubau des Regenüberlaufs 2 in der Ringstraße. Zusammen investierte die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro in die unterirdische Infrastruktur.

Unsere Sporthalle in Rosenberg trägt nun einen berühmten Namen. Zum 90. Geburtstag unseres verstorbenen Ehrenbürgers und ehemaligen Bürgermeisters Arno Hagenbuch hat der Gemeinderat zusammen mit der Familie Hagenbuch der Sporthalle einen neuen Namen verliehen: ,Arno Hagenbuch Sporthalle’.

> Gemeindejubiläum: 2021 und 2022 sind für die Gemeinde Rosenberg besondere Jahre, denn der Zusammenschluss von Bronnacker, Hirschlanden, Rosenberg und Sindolsheim fand genau vor 50 Jahren statt. Das kleine Jubiläum von Bronnacker und Rosenberg wurde am 1. Juli mit der Pflanzung einer Säuleneiche an der Landesstraße nach Osterburken gewürdigt. Die bunt bemalten ,Stickel’ von Vereinen, Privatpersonen und Institutionen luden zu einer kleinen Wanderung ein. Am 6. Dezember jährte sich die Vertragsunterzeichnung der damaligen vier Bürgermeister zur Gesamtgemeinde Rosenberg. Im Sommer 2022 möchten wir, sofern es uns möglich sein wird, dieses Jubiläum feiern.

2021 fand auch die Fusion der beiden evangelischen Kirchengemeinden Rosenberg und Sindolsheim statt. Mit einem zukunftsfähigen Konzept ist die Kirchengemeinde Rosenberg-Sindolsheim angetreten und möchte einen Aufenthaltsraum in der Kirche schaffen.

> Digitalisierung: Die Schulen waren von Ende 2020 bis zum Frühjahr besonders stark durch Schließungen betroffen. ,Homeschooling’ war das neue Zauberwort und zeigte die Notwendigkeit, in die digitale Ausstattung unserer Grundschule zu investieren. Mit rund 45.000 Euro wurden die Klassenzimmer vernetzt, Arbeitsgeräte für die Lehrer und Tablets für Schüler angeschafft. Ergänzt wurde dies durch vier große Bildschirme für jedes Klassenzimmer.

> Feuerwehr gestärkt: Für die Freiwillige Feuerwehr war 2021 ein zukunftsweisendes Jahr: Im Frühjahr durfte die Abteilung Hirschlanden das neue und langersehnte Fahrzeug MLF in Freiburg abholen. Im Herbst haben die Bauarbeiten für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Hirschlanden begonnen. Insgesamt wurden 450.000 Euro für beide Projekte aufgewendet. Im Oktober erfolgt die Übung bei der Firma Magna in Rosenberg mit einem simulierten Großbrand. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus Rosenberg, Sindolsheim, Hirschlanden, Schefflenz, Buchen und alle Ortsteile Osterburkens waren beteiligt. Kurz darauf fand auch die Wahl der Feuerwehrkommandanten statt. Nach dem Wegzug von Feuerwehrkommandant Steffen Pfeil wurden Jan Schreiweis und Heiko Hossfeld als neue Gesamtkommandanten mit großer Mehrheit gewählt.

Im Gemeinderat befasst man sich darüber hinaus mit der Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus in Rosenberg und billigte den Vorschlag der Verwaltung. Neben der BAG soll das neue Gerätehaus entstehen und Platz für drei Fahrzeuge schaffen. Neben einem Jugendraum sind auch ein Funkraum, eine Kleiderkammer, eine Werkstatt, Sanitäranlagen und eine Umkleide vorgesehen. Zukunftsweisend ist vor allem, dass an diesem Standort noch Erweiterungen in alle Richtungen möglich sind. Einen herzlichen Dank an die Grundstückseigentümer für die Bereitstellung der Flächen.

Im Jahr 2021 wurde einiges bewegt in der gesamten Gemeinde Rosenberg. Größere Baumaßnahmen fanden dabei insbesondere im Ortsteil Hirschlanden statt. Unser Bild zeigt die Bauarbeiten am Regenüberlauf mit Neugestaltung des Platzes. Foto: Helmut Frodl

Eine besondere Ehre wurde Rosenberg als Ausrichter der 30. Neckar-Odenwald-Tage mit fünf Veranstaltungen zuteil. Rosenberg hat sich in einem kleineren, coronakonformen Programm hervorragend präsentiert.

Zum Jahresende wird das Standesamt Rosenberg in das neue gemeinsame Standesamt Osterburken aufgehen. Trauungen finden aber weiterhin im Trausaal des Rathauses statt.

Das Jahr war aber auch von vielen kleineren Anschaffungen oder Baustellen gekennzeichnet: In Sindolsheim wurde der Gehweg in der Kronenstraße verlängert und damit der Lückenschluss für die Fußgänger zum Baugebiet Adeldornring geschaffen. Zudem wurde der Belag auf der Brücke in der Lammstraße durch eine Spezialfirma erneuert. Der Schulhof erhielt von Ehrenbürger Gerhard Baar eine Tischtennisplatte. Das Tischtennisduell zwischen den beiden Bürgermeistern ging übrigens unentschieden aus.

Weiter wurde auf dem Spielplatz an der Grundschule ein neues Kletter-Spielgerät vom Gemeindebauhof aufgebaut. Im Gemeindewald wurden 12.000 Bäume gepflanzt. Die drei Fastnachtsveranstaltungen 2021 konnten nicht stattfinden.

Der Gemeinderat vergab die Abbrucharbeiten für das Areal unterhalb der Kirche und schaffte damit die Voraussetzungen für eine Neubebauung. Die Abbrucharbeiten erfolgen im Januar 2022 und werden das Gesicht unserer Ortsmitte verändern. Der Rosenberger Bürgerin Elli Geiger wurde im Dezember das Bundesverdienstkreuz für ihr großes ehrenamtliches Engagement verliehen. Die Kirchenkäserei hat die Außenanlagen im Sommer fertiggestellt und die neue Terrasse eingeweiht. Ebenso fand im Herbst die Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses in Hirschlanden statt. Die beiden katholischen Pfarrer Andreas Schneider und Martin Drahtschmidt verließen unsere Seelsorgeeinheit und wurden mit einem Festgottesdienst verabschiedet. Die Ortschaftsverwaltung Hirschlanden konnte mit einem kleinen Empfang das neue Heimatbuch präsentieren. Eine Böe des Sturms ,Ignatz’ hat die 150 Jahre alte Linde am Lindenbrunnen gefällt und damit ein Stück Geschichte einfach weggefegt.

Am Ende des Jahres geht auch mit dem Amtsblatt eine Ära zu Ende. Helmut Frodl produzierte sein letztes Amtsblatt für die Gemeinde Rosenberg und wird in Rente gehen. Das neue Amtsblatt wird künftig vom Nussbaum-Verlag erstellt.

Mein Fazit: Unsere Gemeinde ist auf einem guten Weg und ich freue mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung und auf die Herausforderungen des Jahres 2022!"