Rosenberg. (ahn) Abgeschlagene Außenspiegel, zerkratzte Autos, verwüstete Gartenanlagen. Der Umstand, dass sich in letzter Zeit in Rosenberg die Anzahl der Sachbeschädigungen häufen, veranlasste unsere Leser-Familie Rudoletzky aus Hirschlanden dazu, uns ihre Erfahrungen zu schildern. Letzte Woche wurden Teile ihres Gartens verwüstet. Und damit ist die Familie nicht allein. Wie das Polizeipräsidium Heilbronn auf Anfrage der RNZ mitteilte, sind in Rosenberg sechs Fälle von Gartenverwüstungen bekannt.

Dass die Familie Rudoletzky Opfer einer solchen blinden Zerstörungswut wird, ist nicht das erste Mal. "Auf unserem Anwesen werden schon jahrelang immer wieder Blumenrabatten zertreten, Rosen am Strauch abgeknickt sowie Blumenbepflanzungen in Töpfen und Blumenkästen so bearbeitet, dass diese binnen kürzester Zeit verwelken und eingehen", berichten die Rudoletzkys.

Und ihr Pfingstrosenbusch hat es den Übeltätern anscheinend besonders angetan: "Jedes Jahr, wenn die Knospen am Aufblühen sind, werden am Busch Blätter und Blütenknospen abgeschlagen. Von Tag zu Tag etwas mehr."

Eine heiße Spur gibt es laut dem Polizeipräsidium Heilbronn noch nicht. Die Familie aus Hirschlanden vermutet, dass es immer der gleiche Täter ist. Und dieser "hat wahrscheinlich eine besondere Freude und Genugtuung daran, fremdes Eigentum sinnlos zu zerstören und den Anwohnern Schaden zuzufügen". "Der Ärger der Betroffenen ist sicherlich nachzuvollziehen", verleiht Bürgermeister Ralph Matousek seinem Mitgefühl Ausdruck.

Der Sachschaden sei zwar eher gering, wie das Polizeipräsidium Heilbronn mitteilte, beläuft er sich in den sechs Gräten auf einige hundert Euro, doch der Ärger der Betroffenen ist verständlicherweise dennoch groß.