Rosenberg. (F) Die Temperaturen steigen, die Schneemassen, die in dieser Woche die Landschaft in ein weißes Gewand hüllten, schmelzen. Dies lässt zusammen mit dem Regen, der uns wohl in den nächsten Tagen erwartet, die Wasserpegel in den Flüssen und Bächen steigen.

Zwar ist der Neckar-Odenwald-Kreis nicht so stark von Überschwemmungen betroffen wie etwa der Süden Baden-Württembergs, doch auch hier steht auf einigen Feldern das Wasser – wie zum Beispiel auf unserem Foto in der Nähe von Rosenberg.