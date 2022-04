Rosenberg. (F) Etwa eine Stunde dauerte die erste Sitzung des Rosenberger Ortschaftsrats in diesem Jahr, zu der Ortsvorsteher Sven Baumann einige interessierte Zuhörer sowie Bürgermeister Ralph Matousek begrüßte.

Die Beratungen zu den bestehenden und einer weiteren Tempo-30-Zone nahmen großen Raum ein. Nach einem Beschluss des Rosenberger Gemeinderats zur zusätzlichen Erstellung von 30er-Zonen in den Ortschaften der Gemeinde sollte der Ortschaftsrat in seiner Sitzung nun die Festlegung solcher verkehrsberuhigten Zonen selbst vornehmen. Wie Baumann informierte, hätten sich Bewohner des Mühlwegs beschwert, dass dort trotz der eingerichteten 30er-Zone die Fahrzeuge zu schnell fahren – und das seien sehr viele.

Nach einer eingehenden Diskussion traf der Ortschaftsrat dann den einstimmigen Beschluss, dass die Verwaltung alle Straßen des Ortsteils Rosenberg, die noch keine 30er-Zonen sind, bei einer Verkehrsschau dafür vorschlagen soll. Ausgenommen davon werden sollen die Hauptstraße, die Hermann-Hagenmeyer-Straße und die Industriestraße im Gewerbegebiet von Rosenberg.

Des Weiteren stimmte der Ortschaftsrat Rosenberg einstimmig dem Vorschlag von Bürgermeister Ralph Matousek zu, Hinweisschilder mit der Aufschrift "freiwillig 40" an viel befahrenen Stellen anzubringen. Ebenfalls richtete der Ortschaftsrat die Bitte an die Verwaltung, die vorhandenen 30er-Schilder an einigen Stellen zu versetzen, so dass für alle Verkehrsteilnehmer ein eindeutiger Beginn der Zone erkennbar ist, wie zum Beispiel am Wittstadter Weg oder bei der Einfahrt zur Brückenstraße.

Nachdem der Ortsvorsteher die in der letzten Gemeinderatssitzung getroffenen Beschlüsse vorgestellt hatte, erkundigte sich eine Bürgerin in der Fragestunde nach dem Bedarf der geplanten Ganztagsgrundschule in Rosenberg und wie die Realisierung angedacht ist. Bürgermeister Ralph Matousek gab diesbezüglich Auskünfte, erläuterte die Situation und sagte, dass diese Schulform vom Land Baden-Württemberg gewünscht sei.

Anschließend bedankte sich Sven Baumann auch im Namen des gesamten Ortschaftsrats bei den zahlreichen Helfern, die den Weihnachtsbaum geschmückt und die Weihnachtsaktion durchgeführt hatten. Sein Dank galt auch dem Bestattungshaus Volk für die großzügige Geldspende an den DRK-Ortsverein Rosenberg sowie allen Bürgern, die Wohnraum für die Frauen und Kinder, die aus der Ukraine flüchten mussten, zur Verfügung gestellt haben.

Weiterhin informierte Ortsvorsteher Sven Baumann noch über die Umgestaltung des Schwanzwiesenstegs. Der Startschuss soll noch in diesem Monat erfolgen.

Bürgermeister Matousek bedankte sich ebenfalls bei allen Helfern für die Unterstützung bei der Unterbringung der in der Gemeinde eingetroffenen Flüchtlinge aus der Ukraine.

Info: Die nächste Ortschaftsratssitzung ist für den 22. Juni geplant.