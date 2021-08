Rosenberg. (ahn) "Wir haben fast zu 100 Prozent mit schlimmen Dingen zu tun", berichtet Berhard Klier, Vorsitzender der Tierrettung Odenwald Hohenlohe im Gespräch mit der RNZ. Eine der schlimmen Geschichten ereignete sich am vergangenen Wochenende. Eine Rehmutter hatte sich in einem Maschenzaun in einem Bach bei Rosenberg (siehe Foto) verfangen. Trotz der schnellen Hilfe der ehrenamtlichen Helfer der Tierrettung Odenwald Hohenlohe, die das Tier befreiten, sowie des herbeigerufenen Jagdpächters ist die Rehmutter an Erschöpfung gestorben. Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Ihre Kitze sind schon so alt, dass sie nicht mehr auf ihre Mutter angewiesen sind.

An diesem Maschendrahtzaun am Bachufer hatte sich die Rehmutter verfangen. Foto: Tierrettung Odenwald Hohenlohe

"Wir haben nach den Kitzen gesucht, sie aber nicht gefunden", informiert Klier. Eine gute Nachricht, denn schließlich heißt das, dass sie schon selbstständig sind und mit ihrem Rudel schon weitergezogen sind.

Ihre Mutter dagegen hatte weniger Glück. "Von Spaziergängern, die mit ihrem Hund unterwegs waren, wurde uns gemeldet, dass ein verletztes Reh in einem Bach bei Rosenberg stand und offensichtlich nicht mehr herauskam", erinnert sich der Vorsitzende. Der Grund dafür: Es hatte sich in einem Maschenzaun, der am Bachufer angebracht war, verfangen.

Klier und seine Mitarbeiter bargen das Tier zwar noch und deckten es zu. "Es lag zitternd und schwach am Ufer. Wir konnten uns nicht erklären, warum es so schwach und hilflos war", so Klier. Denn erst später entdeckten sie die Maschenzäune am Ufer des Baches, die dem Reh zum Verhängnis wurden. "Diese Zäune wurden wahrscheinlich von der Gemeinde angebracht, um den Biber davon abzuhalten, das Ufer zu unterhöhlen", erklärt der Vorsitzende.

Die Tierretter riefen den Jagdpächter hinzu, den Bernhard Klier, der sich in seinen 40 Jahren Tierrettung ein riesiges Netzwerk aufgebaut hat, kennt. "Dieser hat dann auch festgestellt, dass das Reh eine Mutter sein musste."

"Das Reh war total erschöpft und am Ende seiner Kräfte, es konnte nicht mehr stehen", so der Tierretter. Die Helfer beschlossen, das Tier vom Wasser wegzutragen, und legten es 150 Meter weiter an einen ruhigen Ort ab, wo es sich "in Ruhe erholen und vom Stress herunterfahren konnte".

Doch die Rettungstat fand kein gutes Ende. "Wie wir nun vom Jagdpächter, der sich um das Tier fürsorglich gekümmert hat, erfahren haben, ist das Reh leider Gottes an Schwäche gestorben", informierte Klier am gestrigen Montag.

Damit sich solch eine tragische Geschichte nicht mehr wiederholen kann, setzen sich der Jagdpächter und die Tierretter nun dafür ein, dass der Zaun am Bachufer entfernt wird.

"Überhaupt hat sich der Jagdpächter unheimlich viel Mühe gegeben", lobt Klier, der allen Beteiligten für den Einsatz dankte. Dass Jäger – wie es noch eine weitverbreitete Meinung sei – solche in Not geratene Tiere mit einem Fangschuss von ihrem Leid erlösen, sei ein "Ammenmärchen aus früheren Zeiten", meint der Vorsitzende. "Keiner der uns bekannten Pächter geht mit dem Thema ,Erlösen durch Schuss‘ leichtfertig um." Allerdings bedeute das nicht, dass es nie vorkommt. "Manchmal kann es notwendig werden. Es fällt niemandem leicht und niemand macht das gerne."

Diese tragische Geschichte ist nur eine von vielen, die Klier und seine insgesamt 70 ehrenamtlichen Helfer Tag für Tag erleben. Dass sich der Vorsitzende seit nunmehr über 40 Jahren in den Dienst der Tierrettung stellt, entspricht seiner Lebensphilosophie. Ein Teil davon ist auch, "dass es mir wichtig ist, kein Geld mit den Tieren zu verdienen". Bedeutet im Umkehrschluss: Der Verein trägt sich über Sponsoren und Spenden.

Und die Kosten sind immens. "30.000 Euro geben wir im Jahr allein für den Tierarzt aus", berichtet Klier. Und dazu kommen noch Unmengen an Equipment. "Man muss immer weiter denken. Es reicht nicht, die Tiere zu retten. Man muss sich immer fragen, was danach kommt." So benötigt man zum Beispiel Transportmittel für größere Tiere. "Ein Pferd kann man eben nicht einfach an der Leine führen." Oder man muss sich um die weitere Unterbringung von Haustieren, deren Besitzer gestorben ist, kümmern.

Da ist es von Vorteil, dass Klier sich ein so großes Netzwerk aufgebaut hat. "Wir arbeiten ja auch oft mit der Polizei, mit Gemeinden und mit Behörden zusammen. Da kennt man dann den einen oder anderen."

Klier und seine Mitarbeiter denken aber nicht nur an das Wohl der Tiere in der hiesigen Region, sondern helfen auch anderswo. Wie zum Beispiel den Tieren in den Flutopfergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Für diese haben die rührigen Tierretter eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die 6000 Euro einbrachte, die an ein Tierheim im Flutgebiet gingen.

Wer die Arbeit der Tierrettung Odenwald Hohenlohe unterstützen möchte, kann Geld spenden, das sinnvoll investiert wird. Spenden kann man entweder über das eingerichtete Spendenkonto oder per E-Mail oder über PayPal an info@tierrettung-odenwald.de.

Info: Weiteres gibt es unter www.tierrettung-odenwald-hohenlohe.de oder auf der Facebookseite der Tierretter.

Spendenkonto:

Tierrettung Odenwald

IBAN: DE57 6205 0000 0000 4049 50

BIC: HEISDE66XXX