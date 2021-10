Hirschlanden/Neckar-Odenwald-Kreis. (F) Die Baulandgemeinde Rosenberg war in diesem Jahr Gastgeber der Neckar-Odenwald-Tage. Die vorletzte Veranstaltung dieser Reihe, der Gesundheitstag, fand im Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden statt. Im Mittelpunkt standen dabei ein munterer Theatervortrag sowie weitere Aktionen für die ersten vier Grundschulklassen der Grundschule Rosenberg, eine Klasse der Astrid-Lindgren-Schule Bofsheim sowie den Evangelischen Kindergarten "Unterm Regenbogen" zum Thema "Gesundes Essen, das ist bunt – lernt zusammen mit dem inneren Schweinehund". Die Kinder erlebten an diesem Vormittag eine etwas andere Unterrichtsstunde und machten die Begegnung mit dem "inneren Schweinehund", in der Darstellung von Dr. Stephanie Hoy vom Tinko-Kindertheater aus Gießen.

Zuvor begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel im Namen des Neckar-Odenwalde-Kreises die lustige Kinderschar und sagte, dass dieser Vormittag ein ganz besonderer Schultag werde, denn man werde viel Informatives über gesundes Essen erfahren. Dank sagte er den vielen Organisatoren aus dem Landratsamt, der AOK-Gesundheitskasse sowie Hanna Bender vom Studio für Ernährungsberatung Dr. Ambrosius aus Mosbach. Sein Dank und ein besonderes Lob galt zudem der Gemeinde Rosenberg, die ein toller Gastgeber für alle Veranstaltungen der Neckar-Odenwald-Tage sei.

Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek freute sich, dass so viele Schul- und Kindergartenkinder an diesem Gesundheitstag teilnahmen und fragte sie, ob sie sich auch gesund ernähren und ob sie heute Obst und Gemüse beim Pausenvesper dabei haben? Weiterhin fragte das Gemeindeoberhaupt, welches Gemüse die Kinder am liebsten essen. Hier wurden Karotte und Äpfel von den Kindern bevorzugt genannt. Bei der Frage, wie viele Stückchen Schokolade oder auch Süßigkeiten sie am Tag essen, waren die Antworten teilweise verblüffend, denn es gab sogar Kinder, die gar keine Schokolade essen.

Ernährungswissenschaftlerin Hanna Bender hatte die Kinder schon zuvor gut auf das Tagesthema "gesundes Essen" eingestellt.

Auf viele der vorher gestellten Fragen nach einer gesunden Ernährung hatte auch der "innere Schweinehund" in dem folgenden heiteren Theaterstück die richtigen Antworten parat. Der "innere Schweinehund", anschaulich verkörpert von Dr. Stephanie Hoy, war in einem besonderen Outfit nach Hirschlanden gekommen. Mit langen Ohren und einer Schweineschnauze betrat er mit einem kräftigen "Uff" die Bühne. Da hatten die Kinder schon mächtig was zu lachen. Im Rollenspiel und mit ihrer herzerfrischenden humorvollen Art sprach Stephanie Hoy mit den Kindern über den Genuss von Süßigkeiten, Eis und ungesundem Essen. Beispiele zeigte sie an der eigens aufgebauten verschiedenfarbigen Lebensmittelpyramide auf. Obst und Gemüse sind wichtig für die Gesundheit und somit im grünen Bereich, während sich Süßigkeiten und andere Schleckereien im roten Bereich bewegen. "Wenn eine rote Paprika mit wenig Kalorien gesund ist, dann ist es ein Gummibärchen noch lange nicht, nur weil es auch eine rote Farbe hat", stellte sie fest. Zudem ist Sport und Bewegung viel besser, als auf dem Sofa herumzusitzen, Fernsehen zu schauen, Chips und Schokolade zu essen und dazu noch eine Cola zu trinken.

In ihrem Vortrag, in dem sie die Kinder immer wieder zum Mitmachen animierte – und die machten übrigens toll mit – gab sie auch wertvolle Tipps für eine gesunde Ernährung, die bereits in sehr jungen Jahren wichtig sei. Den inneren Schweinehund könne man hervorragend überwinden, wenn man sich gesund mit viel Obst und Gemüse ernährt.

Im Anschluss an den lustigen Vortrag, der auch viele Denkanstöße gab, nahm Beki-Referentin Katja Morsch an ihrem "Erklär-Stand" ihre mitgebrachten Getränke und Süßigkeiten genau unter die Lupe. So informierte sie die erstaunten Kinder, dass in einer kleinen Flasche Saftschorle schon elf Stückchen Zucker enthalten sind, in einem Glas Nutella bereits 84. In einem kleinen Schokobon ist ein ganzes Stück Würfelzucker enthalten. Da muss man zum Ausgleich schon mehrere Minuten Kniebeugen machen. Haferflocken seien da viel gesünder, so Morsch.

Den letzten Auftritt an diesem Tag hatten Nina Reichert und Aaron Sigmund vom Fachdienst Gesundheitsamt des Landratsamtes. Sie warben für eine Handypause, denn der rege Gebrauch des Handys könne süchtig machen.

Für die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Erzieherinnen und Erzieher waren im Saal weitere interessante Informationsstände des Landratsamtes sowie der AOK aufgebaut.

Im Anschluss besuchten die Kinder noch die neue Dorfmediathek in Hirschlanden, bevor es dann doch wieder in den regulären Unterricht ging. Die Schulkinder aus Rosenberg taten an diesem Tag etwas für ihre Gesundheit, denn sie wanderten nach Hirschlanden. Hettinger Reisen übernahm dankenswerterweise die Heimfahrt.