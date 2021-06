Rosenberg. (F) Der Ortschaftsrat Rosenberg hatte in seiner Sitzung im Bürgersaal des Rathauses unter Leitung von Ortsvorsteher Sven Baumann zehn Tagesordnungspunkte zu behandeln. Im Mittelpunkt standen die Verpflichtung von Nicky Schäfer und Informationen. Bürgermeister Ralph Matousek berichtete über den geplanten Umbau des Rosenberger Bahnübergangs. Pascal Rückheim und Michael Fiedler stellten die Aktivitäten des DRK-Ortsvereins beziehungsweise der Freiwilligen Feuerwehr Rosenberg vor.

Mit der Nachwahl von Nicky Schäfer ist der Ortschaftsrat nunmehr wieder komplett. Er tritt die Nachfolge von Peter Beuschlein an, der nicht mehr im Ort wohnt. Schäfer betonte, dass es ihm eine Ehre sei, Rosenberg im Ortschaftsrat zu vertreten. Er freue sich auf zahlreiche Projekte, die man gemeinsam angehen und verwirklichen möchte.

Der Umbau des Bahnübergangs in Rosenberg war erneut Thema in der Sitzung. Bürgermeister Ralph Matousek erläuterte die beabsichtigte Baumaßnahme der Deutschen Bundesbahn, die bis zum Jahresende 2025 abgeschlossen sein soll. Im Zuge des Umbaus des bestehenden Stellwerkes in Osterburken mit moderner elektronischer Technik soll der Gleisabschnitt von Osterburken nach Ahorn so umgebaut werden, dass beide Gleise in beide Richtungen befahrbar seien. Am Bahnübergang in Rosenberg gehe das derzeit aber nicht, da hier noch eine alte Technik eingebaut sei. Die Kosten der Erneuerung auf eine elektronische Ausführung bezifferte der Bürgermeister auf rund 400.000 Euro.

Im Zuge des Bauvorhabens seien auch am Bahnübergang erhebliche Veränderungen am Straßenverlauf, insbesondere für die Benutzung durch Lkw, erforderlich. So soll die Einfahrt zum Dörrhöfer Weg erheblich verbreitert und der dortige Gehweg um 2,5 Meter versetzt werden. Der Einmündungsbereich erfahre so, wie der Bürgermeister betonte, eine weitere Aufwertung. Um einen Meter versetzt werden müsse auch der bestehende Gehweg am "Willi-Götz-Platz". Zudem werde in diesem Bereich auch eine Möglichkeit geschaffen werden, dass dort Fußgänger die Bahngleise überqueren können, was derzeit nicht der Fall sei. Diese Baukosten von nochmals rund 400.000 Euro teilen sich der Bund, die Bahn und das Land.

Nunmehr stelle sich auch die Frage wie es mit der Unterführung weitergeht, die seit vielen Jahren ungenutzt sei. Das Problem werde derzeit mit der Bahn abgeklärt, sagte Bürgermeister Matousek, der abschließend darauf hinwies, dass sich das Ortsbild im Bereich Bahnübergang nach Beendigung der umfangreichen Bauarbeiten deutlich verändern werde.

Pascal Rückheim stellte die Arbeit des DRK-Ortsvereins Rosenberg vor. Dabei ging er besonders auf die Aktivitäten der dem Verein angegliederten "Helfer-vor-Ort"-Gruppe ein. Im vergangenen Jahr, so Rückheim, rückte die Gruppe (vor Corona) zu rund 30 Einsätzen mit durchschnittlich zwei bis drei Helfern zu Notfällen aus. Der wegen Corona eingestellte Dienst laufe nun langsam wieder an.

Vorsitzender Dirk Baumann informierte über die Arbeit des Jugendrotkreuzes. Hier bestünden zwei Gruppen, denen rund 20 Kinder angehören. Während der Pandemie ruhte diese Tätigkeit.

Einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehrabteilung Rosenberg gab Michael Fiedler. Der Abteilung gehören derzeit 29 Feuerwehrkameraden an, darunter zwei weibliche. Bis März vergangenen Jahres fanden Übungen statt. Man hoffe auch hier, dass man bald wieder mit den Aktivitäten beginnen könne. In diesem Jahr wurde die Wehr zu acht Einsätzen gerufen.

Über die Arbeit der örtlichen Jugendfeuerwehr berichtete Jan Schreiweis. Man arbeite zwischenzeitlich mit den Jugendwehren aus Hirschlanden und Sindolsheim eng zusammen. In der Corona-Zeit ging der Mitgliederstand von bisher 34 auf 20 stark zurück. In Rosenberg gehörten derzeit gerade mal noch vier Kinder der Jugendfeuerwehr an.

Am 26. Juni sei ab 14 Uhr eine große Aktion zum 50-jährigen Bestehen der Ortsteile Rosenberg und Bronnacker geplant. Symbolisch würden dann bunte Pfähle zwischen beiden Ortsteilen aufgestellt und in der Mitte soll dann ein Eichenbaum gepflanzt werden.

Ein Bürger regte an, zu prüfen, ob im Bereich des neuen Dorfladens eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 km/h möglich sei, da es bei der teils unübersichtlichen Ausfahrt auf die Hauptstraße immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen komme.

Zum Schluss gab Bürgermeister Ralph Matousek noch Informationen zum Gespräch zwischen dem Ortschaftsrat und der Kirchengemeinde Rosenberg-Sindolsheim und der zukünftigen Entwicklung der evangelischen Gemeindehäuser.