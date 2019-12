Buchen. (tra) Um sicherzugehen, dass niemand verschüttet wurde, wurde der Einsturzbereich am Montag mit Rettungshunden durchsucht, die auf das Auffinden Verschütteter trainiert sind. Hier konnte dann am Montagabend Entwarnung gegeben werden: Es befand sich kein Mensch unter den Trümmern.

Zudem liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor, die zum Einsturz der Decke geführt haben könnte. Dies teilte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ mit. Technischer Dezernent Hubert Kieser berichtete am Freitag im Gespräch mit der RNZ, dass die Stadt Buchen als Bauträger davon ausgeht, dass der Schaden, der am Montag entdeckt wurde, bereits am Wochenende entstanden ist. Am Freitag, 20. Dezember, sei auf der Baustelle noch alles in Ordnung gewesen. Die Gründe für den Einsturz sind nach wie vor unbekannt. Deswegen wird ein Gutachter einbestellt.

Update: 27. Dezember, 18.15 Uhr

Buchen. (pol/mün/tra) Eine 150 Quadratmeter große Decke im Erweiterungsbau des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) ist am Montag eingestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei gab es keine Verletzten, der Rohbau in der St. Rochus-Straße sei abgesperrt gewesen. Sicherheitshalber wird am Abend ein Trümmer-Suchhund eingesetzt. Warum die Betonspanndecke eingestürzt ist, dass ist derzeit noch unklar, teilt die Polizei mit. "Das muss nun ein Gutachter herausfinden", teilt technischer Dezernent Hubert Kieser von der Stadt Buchen vor Ort mit. "Der Sachschaden wird erheblich sein", schätzt Kieser.

Derzeit wird das BGB erweitert - die Stadt investiert 22,8 Millionen Euro. Nach den bisherigen Planungen sollte der Erweiterungsbau 2022 fertiggestellt sein.

Update: 23. Dezember 2019, 18.20 Uhr