Buchen. (tra) Die Mission des Lions-Clubs Madonnenland ist es, Hilfe zu leisten. In diesem Sinne überreichten einige Clubmitglieder in der weihnachtlich beleuchteten Innenstadt einen Scheck in Höhe von 2000 Euro für die RNZ-Weihnachtsaktion an Redaktionsleiter Rüdiger Busch, der die großzügige Spende dankbar entgegennahm. "Ich bedanke mich im Namen aller Menschen in der Region, denen durch die RNZ-Weihnachtsaktion geholfen werden kann", sagte Busch bei der Spendenübergabe zu Lions-Prädisent Jürgen Schell und seinen Mitstreitern Doris Friesenhahn, Gabriele Rösch, Hannelore und Roland Müller, Dorothee Schafferer und Matthias Griebel.

Schell freute sich darüber, die stolze Summe von 2000 Euro an die RNZ überreichen zu können: "Dem Lions-Club ist es sehr wichtig, dass alle Spenden eins zu eins ankommen, und wir wissen, dass wir bei der RNZ-Weihnachtsaktion an der richtigen Adresse sind, da die Spenden dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden."

Er bedankte freute sich zudem über die seit Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der RNZ hinsichtlich des Lions-Adventskalenders, da in der Rhein-Neckar-Zeitung täglich nachgelesen werden kann, welche Kalenderbesitzer Glück hatten und sich ihren Gewinn abholen können.

Der Lions-Club Madonnenland hat zudem bereits sein nächstes Projekt in Angriff genommen: Der Club präsentiert am Mittwoch, 6. Januar, um 19 Uhr eine interaktive Zaubershow mit dem weltweit bekannten Magier Simon Pierro. Die virtuelle Show kann live über "Zoom" abgerufen werden. "Die Show ist auf 1000 Tickets im freien Verkauf beschränkt, und 600 sind bereits verkauft", sagt Schell. Der Erlös fließt natürlich wieder in die gemeinnützige Arbeit des Lions-Clubs Madonnenland. Weitere Informationen zur virtuellen Zaubershow gibt es auf der Homepage des Lions-Clubs unter www.lions.de/web/lc-madonnenland.