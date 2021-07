Von Hannah Keller

Buchen. Der Journalismus hat mich schon immer sehr interessiert und ist durchaus ein Beruf, den ich mir auch für meine Zukunft vorstellen könnte. Deshalb bewarb ich mich für ein Praktikum bei der Rhein-Neckar-Zeitung, welches ich nun letzte Woche absolvierte. Im Folgenden meine Eindrücke davon:

Mein erster Tag startete direkt sehr spannend und ereignisreich, da ich sofort Einblicke in das teilweise ziemlich stressige, aber vor allem abwechslungsreiche Leben eines Redakteurs erhielt. Nachdem mir die Grundkenntnisse über den Umgang mit dem Computer erklärt wurden, ging es für mich auch schon zu den ersten Terminen. Zunächst fuhr ich mit Volontärin Jana Schnetz zu einem Verkehrsunfall. Daraufhin durfte ich bei einer Naturführung im Freilandmuseum in Gottersdorf teilnehmen. Ich war überrascht, wie interessant und spannend die Recherche und das Beschaffen von Informationen sein können. Währenddessen machte ich mir fleißig Notizen für einen Übungsartikel zur Botaniktour, den ich am Nachmittag anfertigte und in dem ich meine Eindrücke zusammentrug.

Am Dienstag drehte sich alles rund um das Thema Urlaub. In der Buchener Innenstadt befragte ich mit Jana Schnetz einige Passanten über ihren Sommerurlaub. Im Nachhinein war die Straßenumfrage eines meiner Highlights, da mir der Kontakt mit Menschen immer Spaß macht.

Am darauffolgenden Tag erhielt ich die Aufgabe, die verschiedenen Termine eines Sommerferienprogramms zu einem Artikel zusammenzuschreiben. Gegen Nachmittag wurde ich nach Limbach mitgenommen, wobei ich einen Fototermin mit dem Bürgermeister Thorsten Weber vor der neu gebauten Schule miterlebte. Es hat mich sehr überrascht, dass die RNZ-Redakteure ihre Fotos selbst schießen. Außerdem erlebte ich während meines Praktikums am eigenen Leib, dass dies mit den Fotos gar nicht immer so einfach ist. Denn es gibt etliche Faktoren zu beachten.

Am Donnerstag schrieb ich meine bereits angefertigten Notizen zur Urlaubsumfrage in einen vollständigen Artikel um und fügte alle Bilder von den Befragten ein. Die Umfrage erschien am Freitag direkt in der Zeitung. Anschließend begann ich mit dem Schreiben meines Erfahrungsberichts.

Am letzten Tag vervollständigte ich dann den Artikel über meine Erfahrungen und Erlebnisse bei der RNZ.

Insgesamt bewerte ich meine Woche als sehr aufschlussreich, da ich einiges mitnehmen, erfahren und erleben konnte. Darüber hinaus habe ich alles, was ich bereits über das Berufsfeld Journalismus wusste, in der Praxis erfahren können. Generell lässt sich sagen, dass meine Erwartungen an das Praktikum, aber auch an die Arbeit von Redakteuren insgesamt sogar übertroffen wurden. Was die Themenbereiche, aber auch was die Arbeit selbst angeht, sind Wissen, Schreibfähigkeit, Kreativität und gutes Zeitmanagement gefragt. Die Arbeit ist sehr vielseitig, aber vor allem wird es in der Redaktion nie langweilig.