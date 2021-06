Rippberg. (adb) "Du hast ’nen Vogel? Dann lerne ihn kennen!" Diese Aufforderung ziert ein bemerkenswertes Buch, das in seiner Art auf dem deutschsprachigen Markt einzigartig sein dürfte: Engelbert Kötter aus Rippberg legte mit "Vögel im Naturgarten" sein nahezu 30. Buch vor. Dabei dreht sich (fast) alles um die gefiederten Gesellen, deren possierlicher Anblick nicht nur die Kinder erfreut. Der 59 Jahre alte freie Fachjournalist mit Affinität zu garten- und naturbezogenen Themen erstellte es gemeinsam mit der österreichischen Pädagogin und Gartenbauingenieurin Barbara P. Meister.

Kötter selbst definiert das 144 Seiten starke, durchgängig bebilderte Buch als "Werk- und Entdeckungsbuch" und betont, dass der Fokus auf "spannender Informationsvermittlung für Jung und Alt" gelegen habe. Einerseits können Kinder und Jugendliche darin stöbern und schmökern, andererseits soll es auch deren Eltern und Großeltern ermöglichen, ihren Horizont damit zu erweitern. "Es ist kein reines Kinder- und Jugendbuch", konstatiert der erfahrene Buchautor Kötter. Seine erste zwischen zwei Buchdeckeln gepresste Veröffentlichung war ein Ratgeber für Heimtierhalter, der 1987 im renommierten Münchener Fachverlag Gräfe & Unzer erschienen ist.

Der staatlich geprüfte Gartenbautechniker spricht im Hinblick auf sein neuestes Vogelbuch von einem "Sendung mit der Maus"-Charakter. Es beantworte "alle saisonalen Fragen zu Vögeln im Jahreskreis" auf informative Weise engagiert, jedoch ohne erhobenen Zeigefinger. Es erteilt Hinweise zu Umweltschutz, Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit im alltäglichen Umfeld von Haus und Garten. "Diese Vorschläge können durchaus auch Kinder umsetzen", merkt er an. So werden Tipps zum Bau eines Vogelhäuschens, einer Vogeltränke und eines Insektenhotels sowie zur naturnahen Gartengestaltung gegeben – und neben den Vögeln spielen auch Insekten eine Rolle: "Ohne Insekten und Pflanzen wären Vögel undenkbar", erklärt Engelbert Kötter.

Die Idee zu einem solchen Buch sei eher beiläufig gekommen. Im Rahmen seines Engagements für den Rippberger Schulgarten war dem gebürtigen Münsterländer aufgefallen, dass bisher lieferbare Werke fast ausschließlich im Bereich reiner Wissensvermittlung angesiedelt seien. "Kinder aber ticken ganz anders und möchten kein trockenes Lehrbuch in ihren Händen halten. Sie benötigen Anregungen und Anreize, damit ihr Interesse geweckt wird", erklärt er.

Dabei müsse man auch zwischen ruhigen und lebhaften Kindern unterscheiden, was im Buch berücksichtigt wurde. Während eher ruhige Kinder sich in Gedichten, die Kötter passend zum Thema ausgewählt hat, wiederfinden könnten, entwickeln lebhafte Mädchen und Jungen sicher Gefallen an den empfohlenen und pädagogisch wertvollen Bewegungsspielen rund um die Natur. Über den Wiener Cadmos-Verlag ergab sich schließlich der Kontakt zu Barbara P. Meister, mit der Engelbert Kötter einen "hervorragenden und zielführenden Austausch" gepflegt hatte.

Von den ersten Gedankenstrichen und dem ersten Exposé bis zum fertigen Buch dauere es üblicherweise zwischen sechs und zwölf Monaten. Ein wesentliches Fundament sei stets das eigene Wissen. "Man wagt sich zwar als Autor nur an Bücher, für die man entsprechende Kenntnisse hat, doch muss man diese im Sinne stichhaltiger und aktueller Informationen auf den neuesten Stand bringen und verifizieren", schildert Kötter, der mit Unterbrechungen seit 1987 in Rippberg sesshaft ist.

Er stellt klar, dass es "mit Schreiben allein längst nicht getan ist". Schließlich muss das Ganze den Leser auch optisch ansprechen. Hier kommen ihm sein Volontariat und seine Lektorenausbildung, die er beim Stuttgarter Kosmos-Verlag absolviert hat, zugute. "Auch das Layout in Verbindung mit Abstimmungsgesprächen in der Redaktion ist ein wesentliches Element gelungener Buchgestaltung", betont er. Im Falle der "Vögel im Naturgarten" musste man dahingehend auf eine kindgerechte, aber ebenso für Erwachsene nicht zu verspielt wirkende Gliederung und Gestaltung achten. "Die große Herausforderung speziell bei diesem Buch bestand darin, die Inhalte kinder- und familiengerecht aufzuarbeiten – also gleich mehrere Zielgruppen so zu erreichen, dass sie sich dem Thema gemeinsam zuwenden und eine gemeinsame Erlebniswelt schaffen", so Kötter.

Und weil Kinder nicht allein lesen, sondern gerne auch im Internet surfen, wurde dem Buch kurzerhand die Website birds.cadmos.de zur Seite gestellt, auf der es viele weitere Sachinformationen gibt – vor allem aber Spiele, bei denen man sich in der Familie miteinander messen kann.

Wie ein Blick in das Buch verrät, ist diese Gratwanderung gelungen: "Die Resonanz ist bisher gut, was vor allem auf den Erlebnischarakter des Buches zurückzuführen ist. Wir haben eben eine Lücke gefüllt, die der Buchmarkt so noch nicht geschlossen hatte", freut er sich.

Info: Das Buch "Vögel im Naturgarten" von Engelbert Kötter und Barbara P. Meister (ISBN 978-3840430534) ist im Cadmos-Verlag erschienen und im lokalen Buchhandel erhältlich.