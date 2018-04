Walldürn. (ahn) Apotheker, YouTuber, Dozent, Vortragsredner, Berater, Autor und seit Kurzem stolzer Besitzer eines Awards - hinter dem erfolgreichen Tausendsassa steckt ein waschechter Walldürner: Vorhang auf für Jan Reuter, den Inhaber der Central-Apotheke Walldürn. Sein Hauptanliegen besteht darin, Patienten medizinische Sachverhalte und Themen anschaulich näher zu bringen, was er vor allem über seinen YouTube-Kanal kommuniziert. Für seine innovative Video-Reihe "#revolutionpharmacy" wurde er jüngst in Berlin im Rahmen der "Vision.A"-Digitalkonferenz von "ApothekeAdhoc" und "Apotheken Umschau" ausgezeichnet.

Begonnen hat alles mit einer Wette, die Reuter gegen eine Mitarbeiterin verlor. "Daraufhin musste ich dann innerhalb von zehn Tagen zehn Videos drehen", erzählt der charismatische Apotheker. Motiviert durch positive Rückmeldungen sowie auf Ansinnen von Freunden und Familie, habe er sie dann auf die Videoplattform Youtube hochgeladen - die Geburtsstunde einer steilen Internetkarriere war erfolgt.

Einen qualitativen Schub erlangten seine Videos durch die Hilfe eines Freunds namens Jim Walker. Hinter dem Allerweltsnamen verbirgt sich ein Schauspieltrainer, der schon mit Hollywoodgrößen wie Roland Emmerich beim Blockbuster "Independence Day" zusammenarbeitete. Den inzwischen guten Freund habe er bei einer Rednerschule als Coach kennengelernt, berichtet Reuter: "Durch sein Coaching konnte ich viel bessere Videos machen." In der Tat bestechen seine Youtube-Videos durch eine hohe Qualität - sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch der Aufmachung.

Inzwischen hat der Apotheker im Keller ein kleines Studio, in dem er seine Videos produziert. "Bezüglich der Produktionsdauer geht pro Video nichts unter sechs Stunden. Alle Videos werden ,one shot‘ aufgenommen, das heißt, ich nehme sie in einem Durchgang auf - geschnitten wird hinterher meist nichts mehr", beschreibt Reuter die Herstellung der Videos für seine Reihe "#revolutionpharmacy", bei dessen Benennung er durch das damals neu erschienene Album "Revolution Radio" der Band "Green Day" inspiriert wurde.

Inhaltlich geht es in den Videos darum, aktuelle und schwer verständliche Themen der Medizin und Pharmazie einem breiten Publikum näher zu bringen: Was kann man machen? Was hilft? Wann muss ich unbedingt zum Arzt? Unter anderem auf solche Fragen gibt der Apotheker auf lebendige und witzige Weise eine Antwort. "Es darf auch mal ein bisschen lustig sein - und man darf keine Scheu davor haben, sich auch mal lächerlich zu machen", stellt er aufgeräumt fest. Seine authentische Art hat ihm schon unter anderem die Bezeichnung "coolster Video-Apotheker der Welt" eingebracht.

Aber warum eigentlich der Schritt ins Internet? Dahinter stehen auch betriebswirtschaftliche Überlegungen. "Wir müssen dahin, wo die Kunden sind", erklärt Reuter. Und die meisten Kunden, vor allem der jüngeren Generation, seien eben am Smartphone und in sozialen Netzwerken im Internet anzutreffen.

Dass er mit seinem Konzept recht hat, zeigt nun sein Preis auf der Konferenz "Vision.A", wo besondere Ideen und Konzepte rund um die Digitalisierung des Pharma- und Apothekenmarkts präsentiert und diskutiert werden. Dabei werden die besten und innovativsten Ideen mit dem "Vision.A Award" prämiert. In der Kategorie "APO.Vision" werden Projekte gekrönt, mit deren Hilfe die digitale Lebenswirklichkeiten sowie die Social Media in die Apotheken vor Ort gebracht werden sollen.

Und genau in dieser Kategorie hat Reuter mit seinem Youtube-Projekt abgeräumt: Gold für den sympathischen Apotheker aus Walldürn - und das gegen Kandidaten mit einem weitaus höheren Budget und Bekanntheitsgrad, wie den Kosmetik-Weltmarktführer L’Oreal. "Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, zumal ich erst seit elf Monaten so richtig bei Youtube bin. Doch das ist für mir die Bestätigung, dass es sich lohnt, mutig zu sein und etwas zu machen, auch wenn es nicht jedem gefällt", freut sich der Gewinner.

Wenn der studierte Pharmazeut nicht gerade in Berlin einen Award entgegennimmt oder Youtube-Videos produziert, steht er hauptberuflich hinter der Theke der Central-Apotheke in Walldürn, deren Inhaber er seit 2010 ist. Seine Apotheke zeichne sich dadurch aus, dass Patienten als Menschen wahrgenommen werden, was Reuter besonders am Herzen liegt: "Wir Apotheker müssen uns immer fragen: Wie schaffe ich es, mit den Kunden auf Augenhöhe zu sein und sie als Menschen zu behandeln?"

Zudem veranstaltet er in seiner Apotheke monatlich Vorträge zu aktuellen Gesundheitsthemen, wobei die Eintrittskosten einem wohltätigen Zweck zugutekommen.

Neben seiner Hauptarbeit ist das Multitalent unter anderem auf Rednerbühnen in ganz Europa zu finden, außerdem ist er als Dozent tätig und berät Firmen. In diesem Rahmen hat er Mitte Februar sein erstes Buch mit dem Titel "Das selbstbestimmte Unternehmen" veröffentlicht, in dem er Ratschläge gibt, wie man sich im Markt auch gegenüber den Großen erfolgreich positionieren kann - ein Thema, bei dem er sich ohne Zweifel auskennt.