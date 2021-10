Buchen. (tra) Buchen ist um ein wunderschönes Domizil für Geschäftsreisende und Touristen reicher: Am Wochenende wird "Reichsadler"-Wirt Christian Reinhardt sein neues Gästehaus in der Vorstadtstraße eröffnen. Mit viel Liebe zum Detail hat er im Laufe von rund fünf Jahren das durchaus stadtbildprägende, jedoch sehr in die Jahre gekommene Gebäude in der Vorstadtstraße 28 rundum saniert und in ein Hotel mit Charakter verwandelt, in dem man sich schon beim Betreten wohlfühlt.

In das Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde realisiert wurde, wurden rund zwei Millionen Euro investiert. Der Architekt ist Bernd Müller aus Hettingen.

Für "Reichsadler"-Wirt Christian Reinhardt ist das neue Gästehaus ein Herzensprojekt. Foto: Tanja Radan

Das markante Gebäude wurde 1906 erbaut und wurde von der Bevölkerung bald "Buchener Hochhaus" genannt. Bei der umfassenden Sanierung hat es seinen Charme absolut behalten: Die grünen Fensterrahmen wurden in der Originalfarbe der damaligen Zeit gestrichen, und die verschnörkelten Balkongitter stammen noch aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Der Original-Steinsockel blieb ebenfalls erhalten, wurde abgestrahlt und ist nun eine echte Zierde des Gebäudes.

Beim Betreten des Hotels erwartet den Gast eine gelungene Mischung aus historischen Elementen und modernem Design: Im Bereich des Haupteingangs trifft man zunächst auf Original-Terrazzoboden, und auf dem Weg in die Zimmer begegnen den Gästen sowohl rote Sandsteintreppen als auch Holzstufen. In den Etagenfluren ist schließlich ein weicher Teppich in Schwarz-Weiß verlegt. Wer jedoch nicht gut zu Fuß ist, muss sich keine Sorgen machen: Das Hotel ist natürlich barrierefrei und mit einem Aufzug ausgestattet.

Jedes Zimmer wurde individuell eingerichtet. Foto: Tanja Radan

In den 18 Zimmern setzt sich diese in sich harmonische Vielfalt fort: "Jedes Zimmer wurde individuell eingerichtet und gestaltet", berichtet Hausherr Christian Reinhardt. Insgesamt gibt es 16 Doppelzimmer, darunter vier Junior-Suiten, und zwei Einzelzimmer. "Wir möchten unseren Gästen ein schönes Wohnen auf Zeit ermöglichen", sagt Reinhardt. Und das ist auch gelungen: Die Zimmer sind gemütlich und in jedem befinden sich besondere Einrichtungsgegenstände: In einer Suite können sich die Gäste in einer gold-weißen Badewanne entspannen, in einem anderen Zimmer wartet ein "Egg-Chair" und im nächsten Zimmer ist ein historischer Kachelofen der absolute Hingucker. Und wer im Einzelzimmer übernachtet, hat einen Balkon, der einen weiten Blick über Buchen ermöglicht.

"Bei der Einrichtung des Hotels haben wir darauf geachtet, vor allem Materialien zu verwenden, die es früher bereits gab. So kam auch wenig Kunststoff zum Einsatz", erklärt Reinhardt. Gleichzeitig ist das Hotel hochmodern.

Auch in Sachen Digitalisierung werden die Gäste nichts vermissen: Wer dort übernachtet, kann seine Zimmertür auf Wunsch per App öffnen, auf das Wlan zugreifen und auf dem Smart-TV seine Lieblingsserien streamen. Bluetooth ist ebenfalls installiert.

Damit im historischen Gebäude Wohlfühltemperatur herrscht, sind die Räume klimatisiert. Viel Wert hat Reinhardt auch auf den Schallschutz gelegt: "Aufgrund des Denkmalschutzes wurden die Zimmer von innen isoliert, und in den Räumen, in denen die Original-Fenster erhalten wurden, wurden Vorfenster eingebaut." Die Original-Fenster befinden sich in den Zimmern Richtung "Löwen", in den Räumen, die zur Walldürner Straße zeigen, wurden neue Fenster installiert.

Wer nicht nur übernachten, sondern im Hotel auch Treffen durchführen will, kann das ebenfalls tun: Hierfür wurde im Erdgeschoss ein kleines Besprechungszimmer für Gäste eingerichtet.

Für die Hotelbesucher gibt es auch ausreichend Parkmöglichkeiten: Direkt vor dem Gebäude gibt es vier Parkplätze, die Gäste können auch die Parkplätze des "Reichsadler" nutzen und Reinhardt hat mit der Stadt zudem vereinbart, dass Gäste auch auf dem Parkplatz an der ehemaligen Synagoge parken können.

Der "Reichsadler"-Wirt freut sich sehr darüber, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind und das Hotel eröffnet werden kann. "Ursprünglich hätte das Hotel 2020 fertig sein sollen, aber durch Corona und Lieferengpässe kam es zu Verzögerungen." Während der Sanierung des alten Gebäudes sei es zudem zu der einen oder anderen "Überraschung" gekommen. Auch die Planungsphase sei wegen der Denkmalschutz- und Brandschutzauflagen relativ lang gewesen, sagt Reinhardt, der das Gebäude im Jahr 2016 gekauft hat.

Für den "Reichsadler"-Wirt ist das Hotel ein Herzensprojekt: "Ich bin mit diesem Gebäude in der Nachbarschaft aufgewachsen und habe dann beobachtet, wie es verfällt. Da ich das Hotel ,Reichsadler’ ohnehin erweitern wollte, bin ich auf die Idee gekommen, das Gebäude zu erwerben. So kann es sinnvoll weiter bestehen."

Info: Am Wochenende finden Tage der offenen Tür statt. Am Samstag kann das Hotel zwischen 11 und 19 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr ohne Anmeldung besucht werden. Christian Reinhart würde sich besonders darüber freuen, wenn auch die früheren Bewohner des Hauses kommen würden. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06281/52260 oder per Mail an info@hotel-reichsadler.de melden, dann wird Reinhardt sie persönlich durch das Hotel führen.