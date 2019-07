Gleich zehn Schulen und Kindergärten im Kreis wurden in der Nacht auf Freitag von Einbrechern heimgesucht, darunter auch die Baulandschule in Hettingen. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/rüb) Helle Aufregung herrschte am Freitagvormittag in zahlreichen Kindergärten und Schulen im Altkreis Buchen: Mutmaßlich dieselben Einbrecher haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag gleich elf Einrichtungen heimgesucht.

Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Zusammenhang aus. Die Diebesbeute war vergleichsweise gering - was gibt es im Kindergarten schon Wertvolles zu stehlen? Der durch das gewaltsame Eindringen entstandene Sachschaden und die Verunsicherung bei den Kindern ist aber dafür umso größer.

Aufgrund der Spurensicherung konnten die betroffenen Räume zeitweise nicht betreten werden, so dass in den Kindergärten und Schulen in kürzester Zeit Notfallpläne umgesetzt werden mussten: Kindergartengruppen wichen in den Turnraum aus, Unterrichtsstunden fielen aus.

Jeweils am frühen Morgen hatten Verantwortliche die Unregelmäßigkeiten bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten in allen Fällen fest, dass die Täter entweder Fenster oder Türen aufgehebelt hatten, um in die Gebäude zu gelangen. Folgende Einrichtungen waren betroffen:

In der Nacht auf Donnerstag der Kindergarten "Arche Noah" in Götzingen; der Kindergarten "Sonnenschein" in Eberstadt; der katholische Kindergarten in Altheim (Bargeld und Notebook entwendet); der katholische Kindergarten in Seckach (Bargeld und Kamera entwendet); der katholische Kindergarten in Adelsheim (Bargeld entwendet).

In der Nacht auf Freitag der katholische Kindergarten sowie die Baulandschule in Hettingen; der Kindergarten St. Martin und der evangelische Kindergarten in Walldürn.

An allen Tatorten entstand Sachschaden. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens muss die Polizei noch ermitteln. Den Gesamtsachschaden an den Gebäuden schätzen die Beamten bereits jetzt auf mehrere tausend Euro.

Die aktuellen Fälle zeigen, dass auch Schulen und Kindergärten das Ziel von Einbrechern werden. Aus diesem Grund wird geraten, Wertsachen auch in derartigen Gebäuden sicher einzuschließen.

Info: Hinweise nimmt die Polizei Buchen unter Tel. 06281/9040 entgegen.